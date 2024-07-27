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​Как легко пережить развод или расставание? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Советы от медицинского психолога Югры − о разводах и расставаниях

​Как легко пережить развод или расставание? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Расставания – это всегда больно. Это крах надежд, потеря ощущения стабильности и безопасности. Причем, эти чувства одинаково испытывают и инициатор разрыва отношений, и брошенный. О том, как пережить период развода или расставания и не сломаться – рассказала медицинский психолог БУ «Няганская городская поликлиника» Оксана Бондарь.

Примите факт развода или расставания

Необходимо принять себя в этой ситуации, принять свои чувства. Скажите себе, убедите себя в том, что имеете право на абсолютно любые чувства: «Я имею право испытывать гнев, злиться; чувство вины; чувство страха… Я принимаю себя таким какой я есть». Позвольте себе просто понаблюдать за тем, как вы принимаете все эти чувства.

Осознайте личную ответственность перед происходящим

Пожалуй, это один из самых ресурсных для самостоятельной работы пункт. Ведь не всегда просто осознать то, что отношений между людьми нет. У каждого есть свой опыт, каждый имеет свое воспитание, каждый мыслит своей головой и сам принимает решения. И каждый имеет право выбирать, как ему действовать в той или иной ситуации. Когда человек осознает, что в любом случае здесь есть личная ответственность, личный выбор и решения, можно увидеть сценарий, по которому развивались события и уже тогда сделать все необходимые выводы, получить бесценный опыт и уже в будущем делать по-другому, учитывая весь свой опыт.

Позаботьтесь о себе

Важно собственное физическое и психологическое состояние. Задайте себе вопрос, что вы можете для себя сделать? Выпишите список, выберите наиболее подходящий вариант и действуйте. Для кого-то это может быть спортзал, а кто-то выберет СПА-процедуры, или занятия йогой.

Простите и отпустите

Простите раз и навсегда. Только так можно почувствовать себя поистине свободным. Прошлое изменить невозможно, но можно изменить свое отношение к событиям. Примите решение простить себя и другого человека искренне, позвольте себе почувствовать свободу и легкость. Сделайте это безусловно. Понаблюдайте над этим ощущением свободы.

Найдите в этом подарок для себя

Доказано, если формулировать проблему в форме вопроса, и задавать себе вопрос не почему, в поисках причины, а зачем, в поисках решения, тогда есть все шансы прийти к положительному результату. Найдите в этой ситуации подарок для себя. Что хорошего можно получить, если посмотреть на этот вопрос с другой стороны? Какие новые возможности вы можете обрести? Для одних – это свобода, для других – возможность найти новых друзей, знакомых, для третьих – это обретение новых знаний, нового опыта. Каждый сможет в этом случае найти свой подарок.

Займитесь интересным, новым делом

Когда человек вовлечен в интересное дело, он может даже не замечать, как проходит время, когда он в процессе. Стоит найти то дело, занимаясь которым вы действительно чувствуете интерес. Погружаетесь в него с головой и радуетесь самим процессом. И не важно, что именно это будет. Пробуйте, экспериментируйте, ищите то, где вы действительно чувствуете силу и энергию.


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Сегодня в 16:54, просмотров: 116, комментариев: 0
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