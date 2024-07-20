Рассказываем, что обязательно надо взять с собой в поездку

Когда собираетесь в путешествие, важно не только выбрать маршрут и забронировать жилье, но и собрать вещи. Забытые мелочи могут испортить впечатление от поездки, в то же время правильно наполненный багаж позволит избежать лишних стрессов. Что обязательно нужно взять с собой в путешествие, чтобы каждая минута была наполнена только положительными эмоциями и комфортом — рассказали в Объясняем.рф.
Проверьте документы
Самое главное — не забудьте паспорт.
Кроме того, вам нужны:
- банковские карты — лучше несколько: распределите деньги по ним равномерно — на случай, если одна потеряется;
- наличные;
- билеты на поезд, самолет или автобус;
- распечатанные брони отелей или другого жилья;
- СНИЛС и номер полиса ОМС в блокноте или заметках в телефоне, чтобы были под рукой;
- документы, подтверждающие ваши права на льготы, если таковые есть.
Если едете за границу
Дополнительно для поездки за рубеж нужны:
- загранпаспорт;
- медицинская страховка с необходимой суммой покрытия;
- международные водительские права, если планируете брать машину в аренду.
Узнайте условия своего тарифа за границей и пополните баланс телефона, чтобы всегда быть на связи.
Если отправились в отпуск на машине
Возьмите с собой национальные и международные водительские удостоверения, если едете за границу, техпаспорт и полис ОСАГО. Ещё вам может пригодиться навигатор, а также:
- аптечка,
- видеорегистратор,
- запасное колесо и домкрат,
- огнетушитель,
- гаечные ключи,
- компрессор для подкачки шин,
- провода вспомогательного запуска,
- буксировочный трос, знак аварийной остановки.
Пополните запасы воды, масла, антифриза, стеклоомывающей и тормозной жидкости, в багажник положите канистру с бензином.
Если путешествуете с детьми
Возьмите их свидетельства о рождении, полисы ОМС, российский и загранпаспорта, если вы едете за рубеж, а также:
- запасную удобную одежду и обувь;
- перекус в дорогу и воду;
- бутылочки, детское питание, соски, если ребенок маленький;
- игрушки, книги, раскраски, карандаши — все, чем можно развлечь детей в пути;
- влажные и сухие салфетки, подгузники;
- коляску и автокресло, если поедете в путешествие на машине.
Если поедете с животными
Вам пригодятся:
- ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации от бешенства и других заболеваний;
- переноска;
- корм и миски;
- лоток и наполнитель;
- поводок, намордник, ошейник;
- игрушки;
- средства гигиены и лекарства, если нужны.
Перед поездкой в другую страну питомцу нужно пройти обработку от паразитов и оформить ветеринарное свидетельство формы № 1. Кроме того, большинство стран требуют чипировать животное.
Заранее узнайте правила перевозки животных. С авиакомпаниями этот вопрос нужно согласовывать при покупке билетов. За перевозку придется дополнительно заплатить.
Дорожная аптечка
Заранее соберите нужные лекарства. Возьмите с собой:
- пластыри,
- жаропонижающее и лекарства от простуды,
- обезболивающие,
- средства от аллергии,
- препараты от отравлений и укачивания,
- мази от ушибов и укусов насекомых,
- солнцезащитный крем.
Не забудьте препараты, которые по назначению врачей принимаете регулярно.