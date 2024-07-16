Разбираемся, какие последствия несет интернет-зависимость на мозг человека

Сегодня интернет и социальные сети являются неотъемлемой частью жизни большинства людей. Теперь человечество попадает в виртуальный мир с раннего возраста. Отсюда возникает высокий риск развития интернет-зависимости. Чем она опасна и как с ней справиться ‒ читайте в нашем обзоре.

Интернет-зависимость ‒ состояние, при котором человек не может контролировать использование интернета. Пользователь сталкивается с различными поведенческими, психическими и физиологическими расстройствами, как, например, при алкогольной или наркотической зависимости.

Чем опасна интернет-зависимость для взрослых?

Чаще всего взрослые сталкиваются с психическими и поведенческими последствиями интернет-зависимости: эмоциональное выгорание, депрессия, бессонница и снижение качества жизни.

У людей с зависимостью от игр в интернете нарушена работа системы вознаграждения в мозге. Из-за этого организм прекращает вырабатывать дофамин без дополнительного внешнего стимула ‒ это заставляет человека из раза в раз возвращаться к предмету зависимости. Как итог, у взрослого появляется импульсивное поведение, рискованные покупки и даже социальная изоляция, сообщает ТАСС.

Чем опасна интернет-зависимость для детей и подростков?

Дети, которые проводят с гаджетами слишком много времени, сталкиваются с различными когнитивными последствиями, в том числе и с функциональными нарушениями работы мозга.

«Исследования 2024 года показали, что зависимость от интернета изменяет химический состав мозга молодых людей, а также провоцирует разрушение функциональных связей между нейронами, которые играют важную роль в поведении и развитии подростков. Ученые проанализировали 12 прошлых публикаций, в которых респондентами выступали дети и подростки от 10 до 19 лет с подтвержденной зависимостью от игр в интернете, в период с 2013 по 2023 год, ‒ говорят эксперты ТАСС. ‒ В работах, на которых базировалось новое исследование, детям делали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), что позволило экспертам понять, как зависимость от интернета влияет на различные области мозга. Выяснилось, что чрезмерная тяга к пребыванию в Сети оказала негативное влияние на те части мозга, которые отвечают за память и принятие решений».

Эти изменения привели к тому, что у подростков развилось аддиктивное поведение. Аддикция является формой деструктивного образа действий и проявляется в тенденции к уходу от реальности путем изменения своего психического состояния, поясняет Депздрав ХМАО.

Таким образом подростки становятся более уязвимы перед разными психическими расстройствами. Кроме того, у них происходит нарушение способностей к обучению и даже к координации движений.

Чем опасна интернет-зависимость для пожилых?

Стремясь идти в ногу со временем, быть на «одной волне» с молодежью, старшее поколение все больше осваивает современные гаджеты и технологии.

«Самая главная проблема ‒ это мошенничество и сомнительные знакомства. Пожилые люди одиноки, как правило. По аналогии с детьми есть смысл контролировать, с кем они общаются. Я снова говорю об эмоциональной связи внутри семьи, потому что самыми незащищенными являются дети и пожилые в силу определенного возраста. Одними движет любопытство, а другими одиночество. Поэтому они становятся беззащитными», ‒ рассказала психиатр-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии и сексологии университета имени Мечникова, кандидат психологических наук Анна Зотова в эфире радио «Петербург».

Когда начинает формироваться интернет-зависимость?

Как правило, зарождение интернет-зависимости происходит в раннем детстве и формируют ее сами родители.

«Из серии вредных советов: если вы хотите выработать зависимость у ребенка, то в период с года до трех лет, когда он капризничает и просит вашего внимания, дайте ему гаджет. Быстрые цветные картинки, веселая музыка, доброжелательные персонажи быстро его успокоят. Самое главное ‒ давать этот предмет тогда, когда у ребенка возникают негативные эмоции. А еще «лучше» присовокупить зависимость, когда вы хотите накормить его, дать лекарства, чтобы отвлечь, то есть вы добавите сюда пищевую и другую зависимость в будущем», ‒ пояснила доктор Анна Зотова.

Как предотвратить интернет-зависимость?

К сожалению, нет быстродействующих эффективных техник самопомощи при интернет-зависимости. Если человеку хорошо, когда он сидит в интернете, то сложно убедить его не делать этого. Изменения могут стать возможны только в том случае, когда человек сам поймет, что соцсети и интернет захватили его и мешают нормальной жизни. В таком случае нужно обращаться к психотерапевту.

Также можно использовать специальные программы, которые следят за экранным временем и могут выдать статистику по посещаемости сайтов, соцсетей и другой активности в гаджете.

Однако, можно превратить использование гаджетов в полезное явление. Специалисты разработали простые правила, которые помогут заметно улучшить качество жизни и сохранить психическую энергию, внимание, память и время.

«Когда вы заходите домой, определите для телефона отдельное место и оставьте его там. Когда вы к нему подходите, задайте себе вопрос: «Что я хочу сделать? ‒ Проверить почту». Проверили сообщения и положите снова на место», ‒ порекомендовала психотерапевт.

На следующем этапе необходимо договориться с домочадцами или самим собой о наличии свободных от телефона зон:

кухня (не принимать пищу с телефоном в руке);

ванна (не брать гаджет с собой в душ);

спальня (не листать ленту или играть в приложении, лежа в кровати).

Специалисты активно работают над методами терапии, чтобы помочь людям с интернет-зависимостью. К сожалению, пока они не достигли эффективного способа борьбы с этой проблемой.

Однако интернет не всегда вреден для психологического здоровья. Иногда людям просто негде самовыразиться и проявить свои творческие способности, поэтому они прибегают к виртуальному миру. Кроме того, сейчас с помощью интернета появились такие возможности, как заработок в сети, поиск работы или старых друзей.