Новый мэр Сургута Максим Слепов определил задачи для города до 2036 года

3 июля для Сургута стало важной датой: на заседании городской думы депутаты единогласно избрали нового мэра города ― Максима Слепова. Он поделился с присутствующими задачами, которые поставил перед собой на срок работы.

«В своей работе я планирую ориентироваться на стратегию социально-экономического развития Сургута до 2036 года, с целевыми ориентирами до 2050 года, которые мы принимали вместе с вами. Стратегия развития города включает в себя ряд проектов по созданию центров превосходства национального и регионального значения», ― начал свой доклад Слепов.

К таким центрам превосходства национального значения относятся:

Инновационный научно-технологический центр

Его деятельность будет направлена на разработку технологий в области энергетической безопасности, здоровьесбережения и качества жизни населения. Передовые инженерные технологии и новые материалы адаптированы к условиям севера и Арктики.

Транспортно-логистический кластер

В результате реализации федеральных проектов по созданию транспортный коридоров, а именно автомобильно-транспортный коридор «Северный Урал», железнодорожно-транспортный коридор «Сибирский меридиан» ― город станет еще более важным транспортно-логистическим кластером национального значения.

Научно-образовательный центр

В частности, Сургутский государственный университет. Он на сегодняшний момент на первом месте в Югре, и на третьем ― среди вузов Уральского федерального округа. «Создание нового университета на базе СурГУ в составе ИНТЦ усилит наши позиции», ― уверен Максим Слепов.

Центрами превосходства регионального значения становятся:

― центр подготовки медицинских кадров, реабилитации и медицинского туризма;

― деловой центр регионального значения;

― энергетический узел.

«Сургут имеет выгодные экономико-географическое положение в том числе в системе транспортной связи России, которое в ближайшее время усилится формированием транспортных коридоров, о которых я говорил ранее», ― сообщил новый мэр.

Сургут является центром крупной городской агломерации. Численность населения в агломерации составляет свыше 40 процентов от населения Югры. Практически 50 процентов регионального продукта собирается на границах агломерации. «В долгосрочной перспективе Сургут должен стать городом комфортной среды и духовно-нравственных ценностей за счет активной кооперации населения, власти и предпринимательства. Город обладает благоприятным демографическим потенциалом и за предстоящие 27 лет до 2050 года прирост численности постоянного населения прогнозируется порядка 150 тысяч человек», ― указал Максим Слепов.

Привлекательность города будет повышаться за счет благоустройства территорий, модернизации улично-дорожной сети, организации освещения и строительства велодорожек. «В перспективе необходимо обеспечить связанность участков образования и участков досуговых объектов зеленых нахождений малых форм в единую сеть зеленого каркаса города с выходом на благоустроенные участки набережных рек и протоков реки Оби», ― подчеркнул Слепов.

Градостроительная политика

Необходимо продолжить внедрение подходов по комплексному развитию территорий и с учетом нормативной обеспеченности социальной инфраструктуры требований Югорского стандарта.

Инвестиции

По мнению Максима Слепова, инвестиции ― локомотив эффективного развития Сургута, здесь выгодно вкладывать и инвестировать.

«Перспективными направлениями вижу реализацию флагманского проекта по ревитализации производственных зон, так сказать дать вторую жизнь нашей промзоне, выявить их потенциал для экономики города. Создание новых альтернативных наукоемких производств, с развитием технологических пластов. Развитие малого бизнеса в IT-сфере, логистики и туризма, в том числе и медицинском, развитие социального бизнеса», ― добавил он.

Также новый глава Сургута отметил, что все это приведет не просто к созданию новых рабочих мест, а рабочих мест с высокой добавленной стоимостью.

Городская экосистема Сургута в перспективе будет оставаться устойчивой, соблюдая основные принципы функционирования, проникающие во все сферы жизни горожан: клиентоцентричность, комфортная и безопасная городская среда, диверсификация экономики, инновационность, импортонезависимость и экологичность.

Максим Слепов выделил и тактические задачи для Сургута. «Совместно с горожанами надо решать следующее ― транспортная реформа, качество питьевой воды, переселение из аварийного и фенольного жилья, приоритетность строительства тех или иных объектов ремонта дорог и дворов. Это и принятие решения о судьбе Дома пионеров, «Авроры», строительства ж/д вокзала и реконструкции воздушных ворот города и речного порта», ― сообщил он.

Утверждение единого документа территориального планирования должно происходить с учетом баланса и интересов всех заинтересованных сторон. Необходимо активное гражданское участие и привлечение организаций в решении вопросов формирования комфортной городской среды для повышения эффективности процесса взаимодействия по городскому развитию.

«Коротко коснусь вопроса о совершенствовании работы администрации. По совершенствованию структуры администрации — в частности, создание департамента экономического развития позволит выработать единую экономическую политику развития Сургута. Продолжит профессионально выстраивать стратегическое планирование города с учетом его инвестиционного и инновационного капитала. Требуется активизация работы по передаче услуг социальной сферы немуниципального сектора экономики, социальная деятельность коммерческих и некоммерческих организаций расширит спектр социальных услуг и доступность населению, повысит качество и оперативность их предоставления. Интенсификация работы по градостроительной политике, выработка новых решений и механизма комплексного развития территорий с учетом мнений и пожеланий горожан; согласование проекта планировки, а потом их изменение, уточнение с привлечением экспортного сообщества; внедрение новой системы муниципальных программ, новых подходов к их формированию и оценки эффективности повысит результативность исполнения бюджета города и позволит достичь цели национальных проектов», ― выделил в своем докладе Максим Слепов.

Работа с молодежью

Очень важна работа с молодежью, она должна стать приоритетом для муниципалитета: это и патриотическое воспитание приобщением молодежи к городским мероприятиям, и реализация карьерных возможностей и профессионального развития молодых кадров.

«Необходимо выработать механизмы, которые позволят заинтересовать молодежь в развитии города. Важно, чтобы они реализовывали свой потенциал в Сургуте, и возвращались после учебы в родной город. Сургут ― город возможностей, город, где понимают и ощущают личные профессиональные перспективы», ― отметил избранник.

По окончании доклада Максим Слепов добавил, что он продолжит работу в тесном взаимодействии с депутатским корпусом, жителями города и рассчитывает на активную вовлеченность всех в этих процессах.