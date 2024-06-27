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​Ни за что не перееду! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Россияне рассказали о жилищных условиях и желании переехать

​Ни за что не перееду! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Льготная ипотека на новостройки под восемь процентов годовых станет недоступна после 1 июля 2024 года. После этого эксперты прогнозируют рост цен на рынке недвижимости. Как сейчас живут россияне и есть ли у них желание переезжать − рассказали в опросе ВЦИОМ.

Уютное многоквартирное гнездышко

Большинство россиян живут в многоквартирных домах − 66% из опрошенных. При этом, по собственным оценкам, 34% жителей страны поселились в зданиях советской постройки. Еще 30% ответили, что живут в современных домах.

«Россиян, предпочитающих новостройки, отличает молодой возраст (18-24 лет – 24%, 25-34 лет – 20%), хорошее материальное положение (17%), работа в коммерческом секторе (15% vs. 7% «бюджетников»), а также проживание в городах с населением от 100 тыс. человек (14-19%)», − говорится в результатах.

Именно современным застройщикам лучше всего удается учесть интересы всех жителей − от автомобилистов до родителей, заявляют опрошенные.

Россияне чаще всего выбирают многоэтажные дома для жилья − девять этажей и более. Их подкупает детская площадка во дворе (67%), благоустроенность двора (43%), наземный паркинг для жильцов и система видеонаблюдения (по 35%)

Что еще нужно?

ВЦИОМ также опросили жителей страны, насколько развита коммерческая, социальная и транспортная инфраструктура вблизи многоквартирных домов.

«В обязательный минимум входят детские образовательные учреждения (сад/школа) и остановка общественного транспорта, в пешей доступности данные объекты находятся у большинства опрошенных (86% и 83% от числа жителей многоквартирных домов). О наличии детской площадки в радиусе 15-20 минут ходьбы сообщили 73%, «зеленой» инфраструктуры (лес, парк, сквер для прогулок) – 68%, взрослой поликлиники – 64%, кафе, бара – 59%», − сообщает центр.

Однако жителям многоквартирных домов не хватает кружков, секций, детских поликлиник в шаговой доступности (по 59%), а также центров платных медицинских услуг (58%) и спортивной инфраструктуры (57%).

Частный дом − неплох

Трое из десяти жителей страны проживают в частном доме (в том числе в коттедже, таунхаусе) – 30%. В сельской местности показатель достигает 58%, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах − 53% и 56% соответственно. Живут в частном доме чаще всего представители старшего поколения и со средним или плохим материальным положением.

«Наряду с продуктовым магазином (87%) к самым часто встречающимся объектам инфраструктуры вблизи частных домов относится детский сад или общеобразовательная школа и остановка общественного транспорта, в радиусе десяти минут езды на автомобиле они доступны 83% и 71% жителей частного сектора», − отметили россияне.

Причем, рядом пункты выдачи онлайн-магазинов возле частных домов доступны наравне с детской поликлиникой, кружками и секциями для детей.

Задержались на одном месте

Россияне привязаны к месту жительства − шесть из десяти опрошенных выразили остаться в своем доме даже при наличии возможности переехать (60%).

«Допускают смену места жительства 38% опрошенных, чаще всего речь идет о переезде в пределах своего населенного пункта (20%, в том числе 12% − в пределах своего района, 8% − в другой район)», − показывают результаты опроса.

Наибольшую привязанность к своему дому демонстрируют жители частных домов – 75% выразили желание жить там, где живут сейчас.

Вместе с тем, готовы переезжать больше всего молодые. Опрошенные 18-24 лет думают о смене места жительства в пределах района (21%), в другой район (15%) и даже в другую страну (12%).

Также вопрос о переезде чаще волнует россиян с высшим образованием, оценивающих свое материальное положение как плохое или очень плохое, и жителей крупных городов.

Напоминаем, ранее в Сургуте отметили катастрофическое снижение спроса на вторичного жилье.


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Сегодня в 14:46, просмотров: 95, комментариев: 0
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