16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,6861   EUR  100,6139  

Новости

Больше новостей
Оцените новый проект сургутского ж/д вокзала!
Комментировать
0
Какой вид транспорта вы обычно предпочитаете для дальних поездок?
Комментировать
0
Вы уже запланировали летний отпуск?
Комментировать
0
Больше опросов

​Как с 1 апреля будут проходить экзамены и выдача водительских прав? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Стало известно, как изменятся правила сдачи экзаменов на права

​Как с 1 апреля будут проходить экзамены и выдача водительских прав? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

С 1 апреля в России изменятся правила проведения экзаменов на водительские права и выдача водительских удостоверений. Требования к будущим водителям, в особенности иностранным гражданам, ужесточатся. Но сам экзамен на вождение сдать будет проще — изменения допускают совершить больше мелких ошибок. Подробнее о нововведениях — читайте в нашем обзоре.

Какие изменения в ПДД вступают в силу с 1 апреля 2024 года?

  • Изменятся сроки сдачи экзамена после лишения прав за вождение в нетрезвом виде или не пройденное медосвидетельствование на состояние опьянения.

Сейчас правила разрешают заново сдать теорию, если прошло больше половины срока, на который лишили прав. С 1 апреля к пересдаче экзамена не будут допускать в течение года после вынесения постановления об административном правонарушении.

  • Упростят правила сдачи практического экзамена.

Сейчас для успешной сдачи экзамена по вождению в городе необходимо получить менее пяти штрафных баллов. С 1 апреля их число увеличится до семи. Помимо этого, будут увеличены габариты для разворота в ограниченном пространстве — с пяти до семи метров.

  • Увеличится срок пересдачи экзамена.

После трех неуспешных попыток сдать экзамен следующая пересдача состоится только через полгода, а не через три месяца, как это делают сейчас. При этом пересдачу должны назначить не позднее девяти месяцев со дня последнего экзамена.

  • Уклонистов до экзамена не допустят.

Люди, в отношении которых военкоматы применили меры из-за неявки по повестке, не смогут сдавать экзамен на получение прав, а также продлевать срок действия водительского удостоверения.

  • Скорректируют замену иностранных прав.

Лицам с иностранным водительским удостоверением, которые желают получить российские права, необходимо будет получить сертификат в автошколе и сдать экзамены в ГИБДД. Для получения прав для управления легковым автомобилем, мотоциклом или мопедом достаточно сдать теорию, а для вождения грузовиков и автобусов (категории C, D, CE и DE) — теорию и практику.

Новые правила не распространяются на граждан России и Белорусии с белорусскими правами. Их заменят без экзамена.

  • Расширится список документов для экзамена на вождение.

Сейчас при сдаче экзамена требуется паспорт, документ об окончании автошколы, заявление, квитанция об оплате госпошлины и медицинская справка. С 1 апреля также понадобится СНИЛС и нотариальный перевод паспорта в случае, если он выдан иностранным государством.

  • Потребуется актуальный паспорт и медсправка.

Если во время сдачи экзамена истек срок действия паспорта или медсправки об отсутствии противопоказаний к вождению, процесс обучения будет приостановлен до предоставления новых документов.

  • Учеников «левых» автошкол к экзамену не допустят.

С 1 апреля автошколы могут обучать водителей только при наличии заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (площадки, тренажеры и другое). Если у автошколы этого документа нет, она не получит лицензию на ведение образовательной деятельности либо не продлит уже действующую.

Какие водительские удостоверения станут недействительными?

Выданные в других странах ВУ будет считаться действительными в течение года после получения их владельца гражданством РФ или вида на жительство. После чего таким автовладельцам необходимо будет получить права российского образца. При этом граждане, получившие вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, смогут заменить иностранные водительские права на российские без экзаменов в течение года.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 15:34, просмотров: 135, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#358 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1710743258"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1712516389"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=j/NUGDTwd/Lw1h8mZYWCUsjGKEwQvvxOxSa4c1Kq1mnGCFtLLmPHOOqQ5OKyDB/HdhOASvUEK54k7KjRo9/1gak3njv17WliWAJnghtdAMDBu677fJ6D390Kb0CCYYYVJMayWeKv26SFsFoEKHjc1A=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=j/NUGDTwd/Lw1h8mZYWCUsjGKEwQvvxOxSa4c1Kq1mnGCFtLLmPHOOqQ5OKyDB/HdhOASvUEK54k7KjRo9/1gak3njv17WliWAJnghtdAMDBu677fJ6D390Kb0CCYYYVJMayWeKv26SFsFoEKHjc1A=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "124"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "47"
      ["name"]=>
      string(47) "Навигатор Поступления (С1)"
      ["link"]=>
      string(42) "https://propostuplenie.ru/navigator/surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0e0bb3c3aeadf899fca345706017d104.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23eJau"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(57) "АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-03-18 11:27:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-07 23:59:49"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "124"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#358 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1710743258"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1712516389"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=j/NUGDTwd/Lw1h8mZYWCUsjGKEwQvvxOxSa4c1Kq1mnGCFtLLmPHOOqQ5OKyDB/HdhOASvUEK54k7KjRo9/1gak3njv17WliWAJnghtdAMDBu677fJ6D390Kb0CCYYYVJMayWeKv26SFsFoEKHjc1A=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=j/NUGDTwd/Lw1h8mZYWCUsjGKEwQvvxOxSa4c1Kq1mnGCFtLLmPHOOqQ5OKyDB/HdhOASvUEK54k7KjRo9/1gak3njv17WliWAJnghtdAMDBu677fJ6D390Kb0CCYYYVJMayWeKv26SFsFoEKHjc1A=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "124"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "47"
      ["name"]=>
      string(47) "Навигатор Поступления (С1)"
      ["link"]=>
      string(42) "https://propostuplenie.ru/navigator/surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0e0bb3c3aeadf899fca345706017d104.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23eJau"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(57) "АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-03-18 11:27:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-07 23:59:49"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "124"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#358 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1710743258"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1712516389"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=j/NUGDTwd/Lw1h8mZYWCUsjGKEwQvvxOxSa4c1Kq1mnGCFtLLmPHOOqQ5OKyDB/HdhOASvUEK54k7KjRo9/1gak3njv17WliWAJnghtdAMDBu677fJ6D390Kb0CCYYYVJMayWeKv26SFsFoEKHjc1A=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=j/NUGDTwd/Lw1h8mZYWCUsjGKEwQvvxOxSa4c1Kq1mnGCFtLLmPHOOqQ5OKyDB/HdhOASvUEK54k7KjRo9/1gak3njv17WliWAJnghtdAMDBu677fJ6D390Kb0CCYYYVJMayWeKv26SFsFoEKHjc1A=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "124"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "47"
      ["name"]=>
      string(47) "Навигатор Поступления (С1)"
      ["link"]=>
      string(42) "https://propostuplenie.ru/navigator/surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0e0bb3c3aeadf899fca345706017d104.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23eJau"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(57) "АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-03-18 11:27:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-07 23:59:49"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "124"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau реклама на siapress.ru
АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югорчан предупредили о сильных магнитных бурях 769
  2. ​Югра продемонстрировала невероятную электоральную активность и поддержку президента. В чем причины 534
  3. ​Александр Моор: Тюмень включена в число центров экономического роста 477
  4. ​В Тюменской области стартовал региональный этап конкурса «Семья года» 454
  5. ​Жители Сургута не одобряют постройку высотки в центре города 451
  6. ​Чемпионат России по рыболовному спорту пройдет в Тюменской области 440
  7. ​В Сургуте двух директоров УК оштрафовали на 60 тысяч рублей 358
  8. ​Молодой сургутянин устроил аварию с двумя пострадавшими 288
  9. ​Сургутская травматология поделилась, сколько детей пострадали в ДТП с начала года 247
  10. ​Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП на югорской трассе 245
  1. ​Школьная уборщица выиграла квартиру в Викторине «Достижения Югры» 2502
  2. Организаторы Викторины «Достижения Югры» подготовили подарки-сюрпризы 2255
  3. Царское потворство 1903
  4. ​Обь называют одной из самых грязных крупных рек в России. Так ли это и что можно сделать? 1894
  5. ​У Сургута с размещением культурных учреждений – проблема. Городу нужна внятная программа, как её решать 1885
  6. ​Жительница Междуреченского получила автомобиль в Викторине «Достижения Югры» 1798
  7. ​Оксана Каландырец: «Выигрывая в конкурсе, девушка занимается далеко не фешн-индустрией, основная функция все же − благотворительность» 1709
  8. ​Настоящий кремль 1694
  9. Третья сургутянка выиграла квартиру в викторине «Достижения Югры» 1609
  10. ​В Сургуте открылись 130 избирательных участков 1442
  1. 180 молодых биатлонистов съедутся в Ханты-Мансийск 11561
  2. ​Три новых автобусных маршрута начнут курсировать в Сургуте с 14 марта 6366
  3. Встреча двух цивилизаций 4879
  4. ​В ХМАО вслед за «Баку» закрыли «Ташкент» 4861
  5. ​От бобра добра 4057
  6. ​В Сургуте исчез востребованный остановочный павильон 3938
  7. ​Маленькая сургутянка борется с онкологией — нужна помощь 3710
  8. ​Новый фильм «Мастер и Маргарита» определенно стоить смотреть. И даже пересматрировать 3668
  9. В Югре похолодает до -37 градусов 3611
  10. ​Сургуту нужна перестройка главных дорог, чтобы создать магистральные автобусные маршруты 3564

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика