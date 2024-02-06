Врач-эпидемиолог − о том, какие болезни можно предотвратить только вакцинами

Вакцинация позволяет ежегодно предотвращать от двух до трех миллионов случаев летальных исходов от дифтерии, столбняка, коклюша и кори, сообщает Всемирная организация здравоохранения. При улучшении охвата иммунизацией можно было бы предотвращать еще порядка 1,5 миллиона смертей. От каких болезней можно спастись только вакцинами − рассказала врач-эпидемиолог Няганской городской поликлиники Ольга Ежова.

ГЕПАТИТ В

Вирусная инфекция, которая передается с кровью и иными жидкостями организма больного человека или носителя и поражает печень. Вирус часто приводит к циррозу печени, а во всем мире каждый год становится причиной смерти около одного миллиона человек. Может передаваться от матери ребенку как через плаценту, так и во время родов.

Кому нужно прививаться: взрослым с 18 до 55 лет, не получившим прививки в детском возрасте, не имеющим сведения о прививках.

Время вакцинации: в течение 24 часов после рождения, затем через месяц и далее через 6 месяцев после первого введения вакцины. Если женщина является носителем австралийского антигена, то через 12 месяцев после первой прививки ребенку вводится еще одна доза вакцины против вирусного гепатита В. Если по какой-либо причине человек не имеет прививки против данной инфекции, то до 55 лет он должен быть привит трехкратно. Медицинским работникам необходимо проводить контроль иммунитета ежегодно. Если нет достаточно напряженного иммунитета, человек получает однократно прививку.

Пациентам, находящиеся на гемодиализе, вакцина вводится четыре раза.

КОРЬ

Тяжелое вирусное заболевание, передающееся при кашле, чихании и прикосновениях со 100%-й вероятностью заражения не привитых и не болевших. В воздухе и на инфицированных поверхностях вирус остается активным еще два часа. Заболевший человек уже до появления симптомов заражает 90 %-100% непривитых людей, с которыми контактирует.

Кому нужно прививаться: взрослым до 35 лет, которые не болели, не прививались от кори ранее или получили только одну дозу вакцины против кори (вторую ввели в календарь в 1997 году для детей в возрасте 6 лет, далее стала обязательной вне зависимости от возраста). Декретированные группы: медицинские работники, работники образования, торговли, общественного транспорта, социальных служб, коммунальных служб, вахтовики прививаются до 55 лет, если были ранее не привиты или имеют одну прививку. Непривитым ранее или не имеющим сведений о прививке, коревая вакцина вводится дважды с интервалом не менее 3 месяцев.

Время вакцинации: один раз в жизни. Но, если выявляется отсутствие защитных антител или их недостаточное количество, человек должен получить двукратную прививку с интервалом не менее трех месяцев. В очагах кори прививкам подлежат без ограничения возраста лица, не привитые, не имеющие документального подтверждения о прививках или перенесенном заболевании, имеющие одну прививку. Причем они должны быть привиты в течение 72 часов с момента контакта.

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КРАСНУХА

Вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и обычно протекает без осложнений, но у беременных женщин в 15 % случаев приводит к гибели плода, а родившийся ребенок может иметь нарушения слуха и зрения, порок сердца, аутизм, сахарный диабет, врожденную краснуху.

Кому нужно прививаться: девушкам от 18 до 25 лет, которые не болели, не прививались от краснухи ранее или прививались однократно (вторую вакцину ввели в календарь в 1997 году для детей в возрасте 6 лет). Женщинам, планирующим беременность, прививку надо проводить не позднее 3-х месяцев до наступления беременности. Беременность является противопоказанием для иммунизации против краснухи.

Время вакцинации: единожды.

ДИФТЕРИЯ

Инфекционное бактериальное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и поражающее ротоглотку, гортань, бронхи, сердце, почки, нервную систему. 10 % заболевших дифтерией умирает, несмотря на лечение.

Время вакцинации: вакцинация проводится в детском возрасте с 3 месяцев трехкратно с интервалом 1,5 месяца. Затем ребенку проводится ревакцинация в 18 месяцев и 14 лет и далее делается каждые 10 лет без ограничения возраста. Если взрослый человек не был привит или не имеет сведений о прививке против дифтерии, он подлежит двукратной вакцинации АДС-М анатоксином, через 1,5 года от вакцинации проводится ревакцинация и далее каждые 10 лет.

КОКЛЮШ

Острая бактериальная инфекция. Путь передачи − воздушно-капельный. Главный симптом − спазматический кашель. Приступы так сильны, что 4 % заболевших взрослых при кашле ломают ребра. Коклюш сложно распознать у взрослого человека (обычно ставят диагноз трахеит), и тот может легко заразить грудных детей, для которых эта болезнь смертельно опасна.

Время вакцинации: в детском возрасте, последняя прививка (ревакцинация) в 18 месяцев. В настоящее время все чаще болеют подростки и взрослые, решается вопрос о проведении ревакцинации этим группам населениям, имеется специальная моновакцина.

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СТОЛБНЯК

Острая бактериальная инфекция, вызываемая столбнячной палочкой и приводящая к поражению нервной системы и судорогам. Смерть от столбняка, в зависимости от разных факторов, наступает в 6–60 % случаев.

Время вакцинации: прививки по той же схеме, что и против дифтерии.

ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

Ряд заболеваний вызывается комплексом микроорганизмов (передаются воздушно-капельным путем): острый средний отит, пневмония, сепсис, менингит и так далее. Чаще всего пневмококковой инфекции подвержены пожилые люди старше 65 лет и дети до 5 лет.

Кому нужно прививаться: взрослым 50–65 лет и старше, пациентам с хроническими заболеваниями легких, иммунодефицитами, медицинским работникам всех возрастов, лицам, работающим во вредных условиях труда, больным с циррозом печени, ВИЧ-инфекцией, больным сахарным диабетом, алкоголизмом, ревматизмом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Время вакцинации: существуют схемы иммунизации для разных групп пациентов. Применяют две вакцины.

Коронавирусная инфекция передается главным образом воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного: например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например, дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.

Кому нужно прививаться: с 1 сентября 2024 года лица старше 18 лет, ранее не болевшие и/или не привитые против коронавирусной инфекции, лица в возрасте 60 лет и старше, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением, лица с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими/онкогематологическими заболеваниями.

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

Эта иммунизация проводится по эпидемическим показаниям в природных очагах. Вирусная инфекция, которая вызывает серьезные заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, менингоэнцефалит). В 10–20 % случаев клещевой энцефалит приводит к пожизненным осложнениям (паралич) и иногда даже к летальному исходу.

Кому нужно прививаться: поскольку автономный округ является природным очагом, в обязательном порядке всем жителям ХМАО-Югры с 4 летнего возраста. Если применяется импортная вакцина - с 1 года.

Время вакцинации: в течение всего года. Схема иммунизации: Вакцинация проводится двукратно с интервалом от одного до 7 месяцев. После второй прививки через 12 месяцев проводится, так называемая, первичная ревакцинация и далее ревакцинации один раз в три года.