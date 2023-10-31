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«Вакцина от кори не вызывает задержки развития у ребенка, зато последствия болезни могут спровоцировать умственную отсталость»

Врач высшей категории объяснила, почему не нужно бояться вакцинироваться от кори

«Вакцина от кори не вызывает задержки развития у ребенка, зато последствия болезни могут спровоцировать умственную отсталость»
Фото спикера

В Сургуте увеличиваются случаи заражения корью. Это повод задуматься о том, чтобы вакцинироваться и тем самым обезопасить себя и своих детей. О том, чем опасна корь, как она проявляется и может ли вакцина спровоцировать синдром Дауна корреспонденту siapress.ru рассказала врач высшей категории городской поликлиники №4, победитель Всероссийского конкурса врачей 2019 года Ольга Сазонова.

– Как проявляется корь?

– Корь – это острое вирусное инфекционное заболевание, которое проявляется лихорадкой, общей интоксикацией, сыпью, поражением отдела верхних дыхательных путей, высокой температурой и светобоязнью. Эти симптомы и контакт с заболевшим являются поводом вызвать врача на дом. При выявлении больного медработниками проводится наблюдение всего многоэтажного или многоподъездного дома в течение 21 дня.

– Как много сургутян в последнее время стало болеть корью?

– На сентябрь 2023 года в Югре выявлено около 13 эпидемических очагов. Все очаги завозные – подтверждено два случая, когда заболевших встречали в аэропорту. Чаще всего корь «привозят» из Таджикистана, Узбекистана, Дагестана. Был заболевший, который вернулся из Египта.

– Где люди заражаются чаще всего?

– Большая вероятность заболеть корью после посещения мест скопления людей. Болезнь передается воздушно-капельным путем, причем на большие расстояния с потоками воздуха.

– Связан ли рост заболеваемости с тем, что люди не хотят прививать себя и детей?

– Да. Многие люди смотрят передачи и читают сайты, которые транслируют ложную информацию о вакцинации. Им показывают страшные примеры последствий вакцинации, которые не соответствуют действительности. При этом медработникам они не верят.

– Говорят, что вакцины могут вызывать синдром Дауна и иные негативные последствия. Это миф или правда?

– Это миф. По статистике, синдром Дауна проявляется у одного ребенка из пятисот. Причем вероятность развития заболевания у ребенка увеличивается, если женщина приняла решение рожать после 35 лет. Кроме того, некоторые мамы считают, что прививка стала виной в задержке психомоторного развития ребенка. Но это все генетические нарушения. То есть, если во время беременности и после родов врачи не обнаружили никаких отклонений, то и после вакцинации они не проявятся.

– А какие последствия для ребенка несет за собой корь?

– Самое страшное осложнение – это энцефалит. Это воспаление оболочек мозга, которое может привести к умственной отсталости у ребенка. В 10% случаев энцефалит приводит к летальному исходу. То есть, отказываясь от прививки, родитель подвергает ребенка еще большей опасности.

– Можно ли привиться сразу после контакта с зараженным человеком? Это спасет от болезни?

– Иммунизация против кори по эпидемиологическим показаниям проводится в первые 72 часа с момента контакта с больным. Детям, имевшим контакт с зараженным и не получившим вакцину по тем или иным причинам, не позднее пятого дня вводят нормальный иммуноглобулин человека.

– Как часто следует ставить вакцину от кори? На сколько ее хватает?

– В возрасте одного года ставится первая вакцина от кори, далее – в шесть лет. Если вакцинация не была пройдена или сведений об этом нет, то можно поставить прививку и взрослому до 35 лет с разницей в три месяца. Гражданам от 35 до 60 лет вакцина требуется, если человек занят в сфере, подразумевающей контакт с людьми. После вакцины в 95% случаев формируется стойкий длительный иммунитет, без нее человек со 100% вероятностью может заразиться.

– Правда ли, что у человека, который прививается каждый год, иммунитет сильнее?

– Да. Люди стараются привиться от всех заболеваний, с которыми могут столкнуться. В этом мы им помогаем.

– Какие побочные эффекты есть у вакцины от кори?

– После прививки никаких побочных эффектов быть не может. У человека может появиться сыпь после семи дней с момента вакцинации, однако за свою 25-летнюю практику я такое встречала лишь в учебниках. Дети прививаются, по нашим наблюдениям никаких жалоб не возникает. На седьмые сутки медсестра посещает ребенка, чтобы узнать о его самочувствии.

– Есть ли причины, когда следует от вакцины отказаться?

– Да. Если ребенок болеет, можно перенести вакцинацию на две недели. Также вакцинация не проводится в период обострения хронических заболеваний, связанных с ЖКТ, сердечно-сосудистой и дыхательной системами.

– Имеют ли родители право отказаться от вакцинации без особых причин? А можно ли вакцинировать ребенка без согласия родителей?

– Родители по личным убеждениям могут отказаться от вакцинации, отказ действует в течение года, однако если возникает желание вакцинироваться, прививку ставят. Без согласия родителей вакцинация не проводится. Каждый раз при обращении к врачу мы проводим беседу о необходимости защитить себя от кори.


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31 октября в 09:09, просмотров: 844, комментариев: 2
Комментарии:
6xz34e
31 октября в 15:34
Уважаемая Ольга! Взрослый человек должен каждый привиться от кори? Ведь каждый человек в коллективе, а не на обитаемом острове один? Или вновь план по прививкам?
Алёна Кожевова 6xz34e
01 ноября в 12:05
Добрый день. Насколько мне известно, вакцина от кори внесена в обязательных календарь прививок
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