Врач высшей категории рассказала про опасность коклюша

В России отметили всплеск заболеваемости коклюшем. Если за весь 2022 год было выявлено 3,1 тысяч случаев, то за десять месяцев 2023 года − 27,8 тысяч. При этом врачи считают, что рост заболеваемости связан неконтролируемыми миграционными потоками и мощной пропагандой антипрививочников. Стали ли в Сургуте чаще заражаться коклюшем и как распознать болезнь «стодневного кашля» − рассказала врач высшей категории городской поликлиники №4, победитель Всероссийского конкурса врачей 2019 года Ольга Сазонова.

− Как распознать коклюш? Есть ли особые, специфические симптомы?

− Коклюш − острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Bordetella pertussis. Клинически характеризуется респираторным синдромом, поражением верхних дыхательных путей с приступообразным кашлем. Его еще называют «стодневным кашлем», так как симптомы держатся три-четыре месяца. Возбудителем заболевания является антропоноз: им болеют только люди. Источник инфекции − больные коклюшем.

В эпидемиологическом плане наиболее опасны бактериовыделители, которые не имеют жалоб и клинических симптомов, ведут активный образ жизни, но распространяют микроб во внешнюю среду, заражая окружающих. Коклюш передается воздушно-капельным путем. Особенно часто заражение происходит при близком семейном контакте. Чаще болеют дети дошкольного возраста. Инкубационный период продолжается до 14 суток: сначала пациент не проявляет жалоб, но в конце становится опасным для окружающих, так как начинает выделять микроб во внешнюю среду при кашле.

Болезнь начинается с появления кашля на фоне слабой интоксикации и насморка. Интенсивность кашля постепенно нарастает. С 10-14 дня кашель становится мучительным, приступообразным с затрудненным дыханием и вдохом. Проявляется реприз − кашлевые толчки, сопровождаемые свистом по типу «петушиного крика». При кашле у человека синеет лицо, возможно кровоизлияние лица и склер. В одном приступе может быть от двух до 15 репризов. У детей они заканчиваются рвотой.

− Чем коклюш может быть опасен? Какие осложнения он вызывает?

− Существуют следующие осложнения: пневмония, хронический бронхит, задержка психомоторного развития, неврозы, судорожный синдром, различные речевые расстройства, ночное недержание мочи. Очень редко − слепота, глухота, полные или частичные параличи.

В настоящее время в мире ежегодно заболевают коклюшем несколько миллионов человек. У взрослых заболевание проходит в легкой форме, проявляется в виде кашля средней тяжести и легкого насморка. Возможно повышение температуры до 38 градусов.

− Расскажите про вакцинацию от коклюша. В каком возрасте нужно делать прививку?

− Для профилактики коклюша вводят вакцины АКДС (Россия), Пентаксим (Франция), Инфанрикс Гекса (Бельгия), Тетраксим (Франция). Данные вакцины ставят с трехмесячного возраста с интервалом в полтора месяца: в три, в четыре с половиной и в шесть месяцев. Сокращение интервалов не допускается.

Ревакцинация проводится однократно в возрасте 18 месяцев. Если ребенок ее не получил, то вакцинацию проводят АДС анатоксином для возрастов от четырех до пяти полных лет или АДС-М анатоксином для детей с шести лет и старше.

Противопоказаниями к вакцинации является прогрессирующее заболевание нервной системы, фебрильные судороги в анамнезе. Также важно отметить прошлую сильную общую реакцию на вакцину АКДС: повышение температуры до 40 и выше в первые двое суток и появление на месте введения отека и гиперемии свыше восьми сантиметров в диаметре.

− Какая ситуация с коклюшем в Сургуте? Правда ли, что дети стали чаще болеть? Из-за чего происходит увеличение числа заболевших?

− В настоящее время увеличивается количество детей с заболеваниями нервной системы. Появляется все больше гиперактивных детей с маленьким словарным запасом, которые поздно начинают разговаривать. Они получают лечение у невропатолога. Специалист чаще всего не рекомендует ставить им прививки от коклюша. Также родители черпают информацию из интернета, где также советуют не вакцинироваться. В итоге снизилась иммунная прослойка и участились случаи заболевания. Некоторые родители поздно ставят прививки, передвигают это на момент, когда ребенок поступает в детский сад.

Контакт иммунной системы с антигеном возбудителя обеспечивает выработку специфических иммуноглобулинов. В случае попадания бактерии в организм иммунитет уже будет иметь антитела для ее полной или частичной нейтрализации, в результате заболевание не разовьется или будет протекать в легкой форме. Поэтому с давних пор дети прививаются с трехмесячного возраста для того, чтобы образовались антитела для борьбы с инфекцией.