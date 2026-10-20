Отдел протокола Югры победил в Национальной премии среди государственных структур

Отдел протокола аппарата губернатора и правительства Югры победил в номинации «Лучшая Служба протокола государственной структуры» Национальной премии. Итоги подвели на саммите по протоколу в Москве, сообщил канал «Югра официально».

Премию учредили в 2006 году для признания лучших команд, специалистов, педагогов и экспертов в области протокола и этикета. Жюри оценивает профессиональное мастерство, качество организации мероприятий и инициативы по развитию этой сферы.

В Югре протокольная работа требует учитывать большие расстояния и транспортную доступность территорий. До некоторых населенных пунктов зимой можно добраться по автозимникам, летом — по реке, а иногда только малой авиацией. Поэтому специалисты заранее продумывают маршруты и запасные варианты.

«Наверное, самое важное в нашей профессии — готовность к тому, что в любой момент что-то может пойти не по плану. Именно поэтому гибкость — пожалуй, главный навык протокольного специалиста», — отметила начальник отдела Наталия Лучко. По ее словам, также важно просчитывать возможное развитие событий, быстро реагировать на изменения и постоянно актуализировать информацию.