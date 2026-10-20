Форум Инфотех Junior собрал робототехников Тюменской области

Детский форум «Инфотех Junior» открыл IT-неделю в Тюменской области. В тюменском технопарке собрались юные программисты и робототехники со всего региона, сообщает издание «Тюменская область сегодня». Программа объединила финал чемпионата по программированию и робототехнике на Кубок губернатора, «Битву роботов», турнир по фиджитал-спорту, мастер-классы и защиту разработок. Участники представили жюри 18 проектов.

Одним из них стал прототип робота-помощника библиотекаря, созданный 12-летним Романом Селивановым. Машина умеет распознавать голос, танцевать и петь, а в дальнейшем будет рассказывать сказки посетителям библиотеки. «Я сделал робота, который распознает голос, танцует и поет песни. Начал делать его еще в мае и буквально на днях закончил. Но вообще, это прототип робота-помощника библиотекаря. Рядом с моим домом есть библиотека, с которой я договорился, что мой робот будет рассказывать там сказки. Туда часто приходят ребята из детского сада напротив», – рассказал школьник.

В «Битве роботов» участвовали 22 команды из муниципалитетов Тюменской области. Машины весом до четырех килограммов должны были за пять минут вытолкнуть соперника с ринга или сбросить его в люк.

Жюри оценивало актуальность, завершенность и общественную пользу разработок. Итоги областного чемпионата объявят 22 октября на цифровом форуме ИНФОТЕХ.

В Тюменской области работают 74 специализированных класса «АйТиЛаб» и «РобоЛаб». Регион предоставляет школам оборудование и методические материалы, а дети могут заниматься программированием и робототехникой бесплатно.

Ранее команда APACHI из Новоселезневской школы вышла в финал международной «Битвы роботов». В отборочных этапах участвовали команды из России, Индии и США, а Тюменскую область в категории машин весом до 1,5 килограмма представляли пять коллективов.