Специалист рассказывает, почему так сильно подорожал новогодний стол

Накрыть новогодний стол бюджетно не получится. «Роспродсоюз» зафиксировал подорожание стандартного списка продуктов на 9,1%. В перечень входят ингредиенты для традиционных оливье, сельди под шубой, а также курица, красная икра, мандарины и шампанское. По данным экспертов, минимальная стоимость набора продуктов составит 3329 рублей. Можно ли сэкономить на пиршестве, объясняет кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ Елена Топоркова.

На цены повлияла не столько жажда наживы продавцов, сколько подорожание корма для животных, если речь идет о мясе. Что касается фруктов – это сезонный товар, преимущественно импортный, в отличие от крымского вина и дальневосточной икры. И с ноября по март мандарины и бананы стоят дороже, чем летом, потому что нужно больше бензина для перевозки, нужны иные условия хранения на складе. Если отталкиваться от значений, которые приводит «Росстат», отпускная цена в преддверии Нового года в среднем выросла на 10-15%. Особенно это ощущают покупатели, которые приобретают продукты накануне праздника или закупаются впрок. Предпраздничный ажиотаж в магазинах никто не отменял.

Здесь нужно мыслить рационально и посчитать, сколько именно яиц требуется для приготовления салата. Как правило, 3-4 штук достаточно. Если соотнести с расходами на другие ингредиенты, сумма вполне подъемная и по карману сильно не ударит. Плюс, итоговую стоимость можно снизить за счет собственных продуктов с дачи. Как правило, такие овощи, как картофель, морковь, свеклу, в магазине уральцы покупают не часто. Еще один вариант экономии – рассчитать количество порций на членов семьи и не готовить про запас.

Главный секрет успеха – планирование. Это я как мама троих детей говорю. Если заранее составить меню, сформировать список товаров и отправиться на контрольную закупку не 31 декабря, можно отпраздновать вполне бюджетно. Сейчас доступно много мобильных приложений, которые на основании перечня блюд помогут верно рассчитать необходимое количество продуктов для их приготовления. Также советую идти не в ближайший супермаркет, где высокая накрутка цен, а изучить рынок и отдать предпочтение магазинам от производителей или продовольственным ярмаркам. Иногда даже с учетом проезда туда-обратно, выходит дешевле, чем в сетевом универмаге. Магазины от производителей в последнее время набирают все большую популярность. Они есть практически во всех районах Екатеринбурга, и цены не так кусаются. Например, яйца, напрямую от местной птицефабрики, стоят 83 рубля. Продукты с большим сроком хранения: мясо, икра, напитки лучше купить заранее. Если подойти с умом, то не придется 31 декабря в панике совершать и покупки из серии «лишь бы было».