Юрист рассказал, выгодно ли увольняться перед новогодними праздниками

Каждый работник вправе самостоятельно выбрать месяц, в котором он хочет уволиться. С точки зрения закона размер выплат при увольнении не будет зависеть от месяца, в котором сотрудник увольняется. Однако если говорить про новый год, можно выделить несколько особенностей, на которые стоит обратить внимание:

1. Годовые премии. Во многих компаниях система оплаты труда предполагает выплату премии по итогам года, которая может выплачиваться уже после 1 января. Если сотрудник претендует на получение такой премии, целесообразно ее получить и только потом принимать решение об увольнении. В противном случае, уволившись ранее, сотрудник может эту премию не получить вовсе. Конечно, с таким подходом работодателя можно поспорить, но тем не менее этот момент стоит учесть.

2. Январь – короткий рабочий месяц. Традиционно в январе 8 нерабочих праздничных дней, а это означает, что количество рабочих дней будет меньше. При этом, для сотрудников, которые получают оклад, короткий рабочий месяц не должен сказаться на размере заработной платы. Иными словами, стоимость одного рабочего дня в январе будет больше, чем любой другой месяц года. Соответственно отработав в январе меньше дней, сотрудник получит заработную плату в полном объеме. Этот факт тоже нужно учесть при принятии решения об увольнении в определенный месяц.