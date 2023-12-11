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Дороже золота: как легально сэкономить на счетах за воду

Как сэкономить на воде без ущерба личному комфорту

Дороже золота: как легально сэкономить на счетах за воду
Фото: ru.freepik.com

В Югре плата за ЖКУ увеличится почти на 10%, а значит пора задуматься о возможных способах сэкономить. Ранее в siapress.ru рассказали, как меньше платить за электричество. Настало время задуматься о разумном потреблении воды. В нашей рубрике об экономии эксперты Роскачества поделились советами, как это сделать без ущерба личному комфорту.

Проверьте и приведите в порядок сантехнику и оборудование водоснабжения. Если из крана капает, то это уже расход воды.

Для примера, если вода:

  • капает из крана постоянно, это примерно 24 литра в сутки, или 720 литров в месяц;
  • течет из крана, это около 144 литра в сутки, или 4000 литров в месяц;
  • течет бачок унитаза, это примерно 2 000 литров в сутки, или 60 000 литров в месяц.

Установите счетчики на воду (индивидуальные приборы учета). Это позволит не только платить за реальный расход воды, но и контролировать ежемесячный расход.

Если у вас нет счетчиков или вы не передаете данные по ним в управляющую компанию, то вы будете платить по нормативам и с повышенным коэффициентом. Они могут отличаться между регионами, и переплата при оплате по нормативам может быть два-три раза выше, чем если бы вы платили по счетчикам на воду и электроэнергию.

Используйте современные кран-буксы с металлокерамическими элементами вместо резиновых прокладок. Это устранит проблему с капанием из кранов. При высокой надежности пользоваться ими просто и легко. А использование качественных рычажных смесителей с аэратором позволяет комфортно пользоваться водой при вдвое меньшем расходе, поскольку вам не надо каждый раз настраивать температуру воды. Аэраторы обеспечивают хороший напор даже при несильном потоке воды.

Когда моете посуду, экономнее замачивать грязные тарелки, наполнив раковину водой с моющим средством, а затем быстро ополаскивать. Старайтесь по возможности меньше использовать проточной воды. Так расход воды снижается, как и расход моющего средства.

Принимайте душ, а не ванну. Это даст экономию в 5–7 раз.

Не брейтесь и не чистите зубы с открытым краном. Экономия составит до 200 литров в неделю.

Там, где это возможно, заменяйте использование горячей воды на холодную. Она дешевле.

Использование современных моделей посудомоечных машин может помочь сократить потребление воды до 50%. Но нужно учитывать, что и загрузка машины должна быть полная.

Существенная экономия воды получится при применении двухкнопочных сливных бачков.

За исключением покупки посудомоечной машины, реализация этих советов – задача малозатратная. При этом потребление возможно сократить примерно в четыре раза, тем самым уменьшив и счета за воду.


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Сегодня в 14:11, просмотров: 142, комментариев: 0
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