С нового года в Югре вырастет стоимость коммунальных услуг

В Югре плата за ЖКУ может вырасти до 9,6% во второй половине 2024 года. Такой индекс установило правительство РФ, допуская отклонение индекса на 2%. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024-2028 годы», – указано в документе.

По мнению ФАС, такая мера позволит снизить сильный рост стоимости коммунальных услуг. Кроме того, в стране продолжат действовать меры поддержки для семей, у которых плата за коммунальные услуги превышают определенную долю.