Решение губернатора Югры сдавать бизнесу помещения за 1 рубль может принести много пользы

Губернатор Югры Наталья Комарова выступила со своим масштабным обращением к жителям и депутатам округа. Среди сказанного она озвучила новую инициативу, которая будет реализована в 2024 году – муниципалитеты смогут сдавать бизнесу за 1 рубль те помещения, которые требуют ремонта. Базово это хорошая тема, но у нее есть некоторые бюрократические риски. Подробно о них – в свежем выпуске «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Издатель Газеты «Новый Город» – Тарас Самборский – на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: На минувшей неделе Наталья Комарова выступила со своим обращением ежегодным, то есть там был отчет правительства, инвест-послание, обращение к жителям, к депутатам. Много всего говорила, можете почитать на сайте что у нас, что на сайте admhmao.ru. Мы возьмем пару аспектов, разберем их в отдельных эпизодах «О чем говорят».

Из того, что показалось любопытным. Вот в ходе своего инвест-послания, где Наталья Комарова обсуждала вопросы поддержки бизнеса и вообще инвестиций, как это все будет строится, она в том числе выразила интенцию и дала задание проработать и в 2024 году внедрить, по все видимости, уже какие-то наработки по этому поводу есть, о том, чтобы сдавать помещения бизнесу за 1 рубль в том случае, если эти помещения требуют ремонта. То есть так, чтоб бизнес, он инвестирует в том, чтобы сделать там какую-нибудь хорошую среду, платить будет всего 1 рубль, ну и будет как-то там жить и работать. Давай обсудим эту инициативу, и какие у тебя первые мысли возникают, что же можно исправить, например, в городе Сургуте благодаря такой вот волшебной мере поддержки бизнеса?

Т.С.: Во-первых, мера не является волшебной. Она совершенно расчетливая и разумная и используется нормальными властями во многих регионах, причем очень успешно. Идея Натальи Комаровой прекрасная, но, к сожалению, было бы лучше, если бы она была реализована раньше. И многие объекты собственности в Югре, в Сургуте в частности, сегодня жили бы совсем другой жизнью – полноценной.

Ну, собственно, к идее. Еще раз, это нормальный механизм управления собственностью. Причем не только муниципальной, многие частные владельцы используют этот механизм для того, чтобы собственность приносила доход, ну, доход, кстати, может быть финансовый, доход может быть социальный. Когда об этом говорит губернатор региона, ясно, что она подразумевает, в первую очередь, социальный доход, социальную выгоду. И видимо, все-таки власти склоняются к тому, что с моей точки зрения является наиболее разумным использованием подобного механизма, это пустить в деловой и социальный оборот принадлежащее муниципальным и региональным властям имущество для того, чтобы интенсифицировать какие-то социально-полезные процессы. То есть как это выглядит обычно, вернее, чему бы это решение придало импульс.

Ну, это множество частных или общественных школ, секций, кружков, мастерских, каких-то мобильных, небольших учреждений спорта, которые, опять-таки, не обязательно должны быть буквально частными. То есть спортивные ассоциации, есть какие-то ассоциации по другим видам деятельности. То есть все, что составляет вот эту низовую, дворовую общественную активность, все может быть через этот механизм вовлечено в более активное функционирование. И это вызывает только похвалу и слова одобрения, если не восторг.

Есть несколько угроз этому проекту, когда вот он начнет реализовываться, когда чиновники начнут прописывать конкретные механизмы, как бы это выглядело, начнутся трудности. Вот первая трудность, вот я прямо вижу, на самом деле, она исходит все от того же социально якобы ориентированного бизнеса или граждан, которые побегут за этой льготой. Ну кто это? Это как раз не настоящие подвижники своего дела, которые нуждаются в поддержке, а вот всевозможные присосалы, которые сидят на бюджетах разных уровней, так годами получают деньги от этих бюджетов на всевозможные гранты, на всякую чушь ненужную, и они увидят в этом еще один инструмент попадания в какие-то льготы. К сожалению, такие есть представители, которые за бесплатно для себя, но за достаточно серьезные деньги из бюджетов всех уровней оказывают, якобы оказывают, какие-то услуги. Пишут всякие программы, концепции, дизайны всевозможных нереализованных проектов. Вот было бы очень важно, чтобы подобные деятели в эту программу не попадали.

А вот все, что касается работы с детьми, с больными детьми, с больными людьми, все, что касается развития физического, развития интеллектуального, ну что там еще может быть, может быть, это какие-то и социальны-важные бизнесы. Я вот сходу не смогу сказать, но, может быть, это что-то связанное с досугом стариков, пенсионеров – тоже очень важное направление. Потому что наши старики, к сожалению, при всей, очень развитой в этом отношении социальной сфере в Югре, на уровне двора, на уровне своего подъезда, дома, они очень часто одиноки и не имеют социумов. А вторым тормозом...

Д.Щ.: Да, из-за чего попадаются мошенникам, кстати говоря, в лапы постоянно. И мы постоянно видим, как у них деньги выманивают, к сожалению.

Т.С.: Ну, кстати, да. Как следствие вот той настоящей, как следствие информационной пустоты. Не того пространства информационного, в котором они пребывают сегодня благодаря телевизору, а вот экономический ликбез, социальный ликбез какой-то, правовой ликбез – этого всего нет или не хватает. И старики – да – они очень доверчивы в этом плане. Кстати, молодежь тоже сливает миллионы. И деятельные люди. Есть истории, где просто миллионы рублей отдаются мошенникам. Но не будем об этом.

А вторым тормозом являются, как это не удивительно, инициаторы этой идеи, собственно, чиновники. Вот когда программа будет разрабатываться, расписываться, ведь каждый муниципалитет, каждый чиновник, кто этим будет заниматься, всякие социальные работники или по имуществу работники, скорее всего, это будет какая-то созданная комиссия, это будет коллективный труд, начнутся препятствия. В чем они будут выражаться: «А почему этот, а не тот? А кого будем пускать? А какие критерии?» Это же надо разработать критерии, вот кто придет. Вот ты захотел открыть, я не знаю там, школу-студию журналистики, вот ты пришел. А тебе такой чиновник говорит: «Ой, нет, как-то вы не то пишете, не так, нам бы вот надо вот так, а не вот так». И начнут включаться какие-то абсолютно субъективные факторы, убивающие на подходе просто потенциальных операторов вот этого процесса, этой идеи. Ну, конкретно, что такое рубль за объект, который требует ремонта? Ну возьмем, сразу какой пример на ум приходит у нас с тобой?

Д.Щ.: Какой же это может быть объект, интересно.

Т.С.: Дом Пионеров, да?

Д.Щ.: Наверное, да, Дом Пионеров.

Т.С.: Вот на простейшем примере давайте разберем эту ситуацию. Мы можем ее усложнить, кстати говоря. У нас есть несколько объектов, требующих ремонт, относящихся к муниципальной собственности.

Д.Щ.: Ну «Аврора» та же, там еще несколько...

Т.С.: «Аврора», коммунальное здание на улице Маяковского, у которого тоже постоянно так, флюгерно, меняется с ним ситуация в зависимости от конъектуры. Ну давайте вот на Доме Пионеров, поскольку это объект исторический, значимый. Заметим, что Дому Пионеров больше пятидесяти лет, но все-таки он не включается ни в какой список памятников. Власти перестраховываются, потому что не хотят брать на себя ответственность за его содержание и сохранение, содержание и развитие. Ну вот, например, потому что таких примеров в соседней Тюмени множество, вот примерно по такой программе. Я не знаю, там за рубль аренда или там какое-нибудь бесплатное хозяйственное ведение, пользование.

Д.Щ.: По-моему, за рубль тоже многие сдаются, да.

Т.С.: Экономически принцип одинаковый. То есть люди фактически ничего не платят владельцу, причем долгосрочно. Я думаю, лаг временной должен определяться в таких проектах не одним годом и не тремя годами договора.

Д.Щ.: Ну всяко. Лет десять, хотя бы пять. Ну явно не меньше пяти.

Т.С.: Да. А минимально это должно быть десять лет, потому что десять лет – это минимальный лаг планирования любого бизнеса, который базируется на материально-технической базе в виде имущества – это понятно. То есть любой инвестор, он минимум за десять лет, он планирует отбить, например, свои инвестиции в недвижимость. А вообще, такие лаги там до двадцати лет, до тридцати доходят по некоторым объектам. Ну вот, допустим, это должен быть такой договор долгосрочный, десятилетний.

И на примере Дома Пионеров разберем, как бы это могло выглядеть. Кто мог бы туда зайти. Находится предприниматель, который говорит: «Окей, если вам, муниципалитету, все равно, я бы здесь сделал». И тут нам на ум опять приходят очевидные варианты использования этого имущества. Первый вариант – это коммерческий ресторан, ну, ресторан, собственно, он некоммерческим и быть не может. Хорошо это или плохо? И вот здесь вот я представляю лица многих чиновников, которые начинают в какой-то смертельной гримасе растягиваться от ужаса, и они начинают возражать этому соискателю. Как? Ресторан? Вы там все испортите, вы там устроите пожар, там будут запахи и так далее. Вот готовы ли власти региональные и муниципальные к такого уровня дискуссии и диалогу. Потому что это диалог, к котором все будут вязнуть.

Д.Щ.: Насколько я знаю, как раз в Тюмени многие такие здания, там как раз всякие ресторанчики открываются, и это прекрасно выглядит вообще.

Т.С.: Безусловно. В Тюмени, в Ижевске, в Челнах, недавно я вот писал, в Суздале, в Казани, в Иркутске. Этот опыт успешный и его надо брать на вооружение. Но мы предполагаем, что на уровне контактирования с низовым чиновничеством это будет какое-то такое вязкое болото со странной аргументацией. И вот эти вот предприниматели или эти активисты, они могут просто растеряться потому что, скорее всего, в эту программу пойдет много стартапов. На самом деле – да, она поддерживает стартап. Потому что люди не платят за аренду, но они тратят деньги, инвестируют деньги в поддержание собственности, причем чужой.

И здесь второй, кстати, аспект возникает, и как бы он прописан – тема неотделимых улучшений. Вот, кстати говоря, история с «Авророй» – это пример плохого поведения городского чиновничества в отношении предпринимателей. Которые управляли кинотеатром «Аврора» много лет, произвели там на большие суммы неотделимые улучшения, но чиновники прежней администрации, там вообще даже чиновники сидоровской администрации были, оставались, начали давить на предпринимателя таким образом, чтобы он просто прекращал договор, съезжал, бросал это помещение. И в результате город потерял очень много денег. Очень много. Там можно было спокойно в рамках какого-то технологического диалога эту проблему решить.

Ну так вот, Дом Пионеров. Ресторан. Что там еще может быть? Там может быть какой-нибудь выставочный комплекс. Я не знаю, успешны ли примеры выставочной деятельности или галерейной деятельности в таких городах как Сургут. В Москве частные галереи существуют, они, как раз многие из них расположены на территориях бывших промышленных зон, заводов, и работают очень хорошо. Там у Абрамовича его жена, но кто мне подскажет, читатель, владеет одной из таких прекрасных галерей.

Д.Щ.: Нет, не помню.

Т.С.: И вот так вот дальше. То может быть, там какая-то будет школа. Ну, например, мы обучаем детей графике, живописи, я не знаю, шитью бисером. И здесь чиновник должен четко очень определить потенциальные способности соискателя. Ведь можно заявиться на программу, оформить документы, начать даже ремонт, а денег у стартапера не будет. И все это остановится на каком-то этапе в заброшенном состоянии. Значит работники департаментов имущественных отношений городских, то ли это будет только округ все модерировать. Они должны работать с соискателями таким образом, чтобы у них не только рубль на эту аренду находился, но и деньги на создание нового проекта.

Инвестировать в любую собственность сегодня, если это какое-то производство с профессиональной мебелью, с профессиональным оборудованием – это минимально сто тысяч рублей квадратный метр. Вот и считайте те деньги, которые подобные предприниматели должны находить. Но они, видимо, должны не просто найти эти деньги, они должны еще и каким-то образом продемонстрировать это местным или региональным властям. И доказать, что они с этим проектом входят на данный договор. И десять лет у муниципалитета, отдающего свою собственность за рубль, не будет никаких проблем. Как разработать механизм, который бы проверял подобных соискателей перед, а не во время процесса – это все вот очень интересные, творческие вопросы.

И если окружная власть вместе со своими муниципальными коллегами сможет это все быстренько проработать и запустить эту программу, то мы получим действительно очень интересный, хороший продукт, направленный на поддержку реального сектора экономики: частных мелких предпринимателей, микробизнесов. И это все рабочие места, это какое-никакое налоговложение. И это снятие бремени содержания вот всего этого, часто ненужного, барахла, как чемодан без ручки, с плеч региональных и муниципальных властей на плечи инициативных граждан. То есть программа прекрасная, надо сделать так, чтобы не утонуть вот в этих деталях, в которых, как известно, прячется дьявол.

Д.Щ.: Ну что ж, хорошо. Подписывайтесь на наш канал на Youtube, ставьте лайки. Следующий эпизод будет посвящен железной дороге, и конкретно, дублеру Транссиба, который, может быть, пройдет через Югру. Тоже это было в программе выступления губернатора, так что вот это и обсудим.