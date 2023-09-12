Куда жаловаться на некачественный ремонт в квартире или доме

Ремонт всегда сопровождается большими затратами и переживаниями. В голове представляется идеальная картинка обновленной квартиры или дома, а в реальности итоговая работа нас устраивает. Как вернуть деньги за некачественный ремонт и куда жаловаться − рассказали эксперты Роскачества.

На какой закон опираться

Чтобы иметь возможность разговаривать с подрядчиком на языке закона, вы должны с самого начала подстраховаться и обязательно заключить договор по всем правилам.

В этом случае вы сможете обращаться к законам РФ: закону «О защите прав потребителей» и Гражданскому кодексу (ст. 730–739 касаются договоров бытового подряда, к которым относится и договор на ремонт). В ст. 730 ГК РФ указывается, что законом «О защите прав потребителей» регулируются все вопросы, которые не регламентируются самим ГК.

Предупрежден значит вооружен

Гарантии прав заказчика (ст. 731 ГК РФ) заключаются в том, что заказчик может отказаться как от дополнительных услуг, не указанных в договоре, так и от исполнения работ вообще (оплатив ту часть работы, которая уже выполнена). Поэтому очень важно при составлении договора перечислить в нем все работы, которые предполагаются, а также расценки исполнителей. В дальнейшем эти данные могут меняться только при согласии сторон и составлении дополнительных договоров на исполнение работ.

И в законе «О защите прав потребителей», и в ГК РФ указывается, что до начала работ заказчик должен получить полную и честную информацию о том, какой ремонт предполагается и сколько это будет стоить. Если строители пытаются юлить и отвечают размыто, не конкретно, есть смысл задуматься о том, чтобы поискать других ремонтников.

В статье 733 ГК РФ указывается, что при выполнении работ с материалом подрядчика заказчик полностью его оплачивает.

Если цена указана в договоре, а в магазине она меняется после заключения договора, то перерасчет не производится. Поэтому есть самый прямой смысл указывать все суммы сразу. Впрочем, по договоренности оплата может быть изменена, если заказчик согласится пойти навстречу подрядчику. Зачастую такие вопросы решаются полюбовно, если действительно колебание цен сильно удорожает закупки. Но если вас пытаются обмануть и завысить стоимость материалов, договор станет вашей защитой, и суды встанут на вашу сторону.

А если работы проводятся с использованием материала заказчика, этот материал подробно описывается в договоре (количество, стоимость, сфера применения и так далее).

Отдельный важный вопрос — условия эксплуатации квартиры или дома после ремонта (особенности ухода за поверхностями и материалами, особые климатические или иные условия и так далее). Исполнитель обязан предупредить заказчика обо всех нюансах (ст. 736 ГК РФ), и, если это не было сделано, а ремонт в результате пострадал, можно обращаться в суд и требовать компенсацию!

Если в ремонте обнаружили недостатки

Если в течение пяти лет (для недвижимости) заказчик обнаруживает недостатки, связанные с некачественно выполненными работами, он может предъявить исполнителю претензии. Он может потребовать:

Устранения недостатков;

Пропорционального уменьшения стоимости работ;

Повторного выполнения работы (переделки);

Возмещения расходов, понесенных заказчиком на самостоятельное устранение недостатков.

Кроме того, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы, если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы или иные существенные отступления от условий договора.

Если же исполнитель отказывается удовлетворить какое-либо из этих требований, потребитель может пользоваться официальными возможностями защитить свои права.

Обращение в суд

Перед обращением в судебные органы и предъявлении жалобы исполнителям вам потребуется собрать доказательства своей правоты — фото- и видеозаписи, показания свидетелей и так далее. Конечно, нужно будет предоставить договор, из которого будет понятно, какова была первоначальная договоренность.

Желательно сразу перед приемом работы сделать фото и видео, зафиксировать состояние квартиры в том виде, как ее вам передают. Это освободит вас от подозрений относительно того, что ваши действия стали причиной возникновения недостатков.

В некоторых случаях (если ошибки исполнителей неочевидны) может потребоваться независимая экспертиза. Прибегнув к ней, проследите, чтобы вам выдали официальное заключение, присовокупите его ко всем материалам дела. Если вы в итоге выиграете, все расходы на судопроизводство, в том числе оплату экспертизы, вам компенсирует исполнитель.

Ремонт — это стресс даже в том случае, если он проходит гладко. Чтобы не иметь лишних проблем, заранее заботьтесь о своих интересах. Составляйте и подписывайте договор, работайте только с официальными бригадами (от действующего юридического лица или индивидуального предпринимателя). Иногда только упоминание суда может склонить руководство исполнителя на вашу сторону, тогда можно будет не заниматься разбирательством, а договориться о том, как исправить недостатки, чтобы все остались довольны.