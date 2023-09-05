Какие права и обязанности есть у российского школьника

Чаще всего школьникам и их родителям напоминают об обязанностях, при этом забывая про права. Нужно ли сдавать деньги на подарки учителям, покупать форму в одном магазине, участвовать во внеклассных активностях и многое другое − рассказали эксперты Роскачества.

Права ребенка и родителей

Получить среднее полное образование бесплатно, не участвовать в «поборах» и коллективных подарках учителям

Это право закреплено в Конституции (ст. 43). Ребенок вправе посещать занятия в выбранном общеобразовательном учреждении, получать знания, необходимые для сдачи единого общегосударственного экзамена. При этом администрация не имеет права требовать от родителей дополнительных затрат – «скидываться» на ремонт, обновление оборудования и подарки учителям.

Выбрать предпочтительную школу

Нет никакой территориальной или любой иной привязки, прописка – не ключевой фактор. Родители вместе с учеником могут отдать предпочтение любому общеобразовательному учреждению (но дальше уже следовать внутренним правилам и учебной программе этого заведения, не требуя дополнительных факультативов или изменения расписания). Но при этом нужно помнить, что при зачислении приоритет получают дети, прописанные в том районе, где школа расположена. Ребенок из более отдаленного района может быть записан, если есть свободные места.

Не участвовать в дополнительных занятиях, внеклассных активностях и олимпиадах

В ст. 34 закона «Об образовании в Российской Федерации» указывается, что посещение любых факультативов – исключительно добровольное. Принуждать и оказывать давление учителя не имеют права.

Если образование бесплатно, то за эти занятия с родителей уже будут брать деньги. Естественно, учителя заинтересованы в том, чтобы ученики посещали такие занятия. К сожалению, проблема в данном случае зачастую лежит вне законодательной плоскости: администрация оказывает давление на родителей, угрожая, что в случае отказа ребенку будут занижены оценки, а отношение к нему ухудшится. В данном случае следует апеллировать к закону и не уступать, потому что в противном случае подобная практика продолжится.

Получить учебники бесплатно в школьной библиотеке

По закону (ст. 35 закона «Об образовании в Российской Федерации») школа обязана обеспечить учеников всей необходимой литературой: книгами, рабочими тетрадями, брошюрами, иными материалами, если их предусматривает программа. Однако литературу для факультативов родители покупают за собственные деньги. И если ребенок нанес ущерб имуществу школы (испортил книгу, например), его стоимость придется компенсировать.

Получать уважительное отношение, школа должна обеспечивать личную неприкосновенность учеников

Сейчас эта проблема не так актуальна, как лет 20 назад, но все же зачастую ребенок подвергается унижению и насмешкам со стороны одноклассников, а то и учителей. Это напрямую противоречит закону «Об образовании в Российской Федерации». Естественно, нельзя применять физическое насилие к ребенку.

Родители имеют право покупать форму там, где считают нужным

Если в школе предписывается носить форму, родители имеют право выбора, где именно купить одежду, которая подойдет под требования (или сшить в ателье). Если школа принуждает родителей централизованно закупать одежду, канцелярские товары в определенных магазинах, это нарушение закона.

Обязанности детей и родителей

Соблюдать внутренние требования школы, следовать принятой в ней системе обучения

Выбрать школу родители и ребенок могут самостоятельно. Но они должны следовать школьной программе и внутреннему уставу. Родители имеют право ознакомиться с уставом школы и другими документами, которые определяют ее жизнь.

В некоторых вопросах родители и дети имеют право голоса. Например, выбор фасона школьной формы и ее комплектность должны быть коллегиальным решением.

Добросовестно осваивать школьную программу

В законе «Об образовании в Российской Федерации» указывается, что ученик должен добросовестно относиться к учебе, выполнять индивидуальный учебный план, выполнять домашние задания и в целом самостоятельно готовиться к урокам.

Бережно относиться к имуществу школы

Школа должна обеспечить учеников всем необходимым, но и те в свою очередь должны быть аккуратны с этим имуществом. Если будет доказано, что ученик сознательно нанес ущерб какому-либо имуществу, родителям придется компенсировать его стоимость.

Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к духовному и иному развитию

Да, именно такую строчку можно найти в законе «Об образовании в Российской Федерации». Работа школы направлена на интеллектуальное и нравственное развитие детей, но и они должны в свою очередь стремиться к совершенствованию и не игнорировать те усилия, которые ради них предпринимают учителя.