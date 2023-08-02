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В Россию запретили ввоз японских автомобилей // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Больше не будет никаких Toyota Land Cruiser, Camry и Alphard на российском рынке

В Россию запретили ввоз японских автомобилей // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Япония с 9 августа вводит запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателями более 1,9 л, гибридных машин и электромобилей. Под запрет также попадет ввоз в Россию яхт, поездов, изделий из металлов и стекла, тканей, в том числе ношеной одежды, сообщило Минэкономики Японии. Окончательный список будет готов ко второму августа, а сейчас siapress.ru предлагает разобраться в том, как ввели этот запрет.

Запрет на экспорт японских автомобилей в РФ коснется и машин с пробегом

В список запретных товаров включены автомобили с объемом двигателя более 1,9 л, гибридные машины и автомобили, а также яхты, металлы и изделия из них, текстиль, бывшая в употреблении одежда и другие товары.

«...будет запрещен экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1900 миллилитров, гибридных автомобилей, шин для крупногабаритных автомобилей», — сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

По его утверждению, санкции входят в комплекс мер, принятых для ограничения ввоза товаров, которые могут укрепить промышленность России. Подержанные машины составляли большую часть экспорта Японии в Россию.

С апреля 2022 года из Японии в Россию запретили вывозить автомобили дороже ¥6 млн (эквивалент €44 100). Тогда это соответствовало ограничениям со стороны ЕС — они затрагивали машины дороже €50 000. Японские власти следуют за европейскими и сейчас. Последним, 11-м пакетом санкций ЕС, легковые автомобили исключили из перечня предметов роскоши с эмбарго на ввоз в Россию, но их экспорт, в том числе подержанных машин, полностью запретили.

В ряде таможенных кодов оговаривается, что запрет распространяется на автомобили с двигателями от 1,9 л. По данным японской таможни, из страны в Россию в первые пять месяцев 2023 года экспортировали 91 700 автомобилей на ¥110 млрд (€713,1 млн), почти все они — подержанные. Около 24 100 машин, или 26,3%, — это подержанные автомобили с двигателем от 1 до 1,5 л. 18 400 автомобилей, или 18,1%, — с двигателем от 1,5 до 3 л.

Еще 24 600 штук, или 26,9%, пришлось на поставки по таможенному коду, относящемуся к неподключаемым гибридам — с двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием и электродвигателями в качестве приводных. Это популярные на Дальнем Востоке и в Сибири гибриды предыдущих поколений, сказал газете «Коммерсантъ» Дмитрий Бабанский из SBS Consulting.

Аналитик объяснил популярность таких машин и электромобилей их ценой, стоимостью владения и интересом жителей Дальнего Востока к уже популярным в Японии моделям. В случае введения ограничений на их поставки покупатели могут переориентироваться на ДВС или машины из Китая, считает эксперт.

По данным Сергея Удалова из «Автостата», в общем импорте в Россию новых и подержанных автомобилей машины с двигателем свыше двух литров занимают соответственно около 16% и 30%. В автомобилях с пробегом доля японских машин с объемом два литра и более, по оценкам эксперта, составляет около 5% от всего импорта. В условиях запрета на поставки гибридов и электромобилей рынки Дальнего Востока и Сибири переориентируются на ДВС с двигателем до 1,9 л, считает Удалов.

Какие японские машины все еще остались доступны россиянам?

Автомобили каких японских брендов еще можно купить у дилеров: сколько они стоят после того, как иностранные компании сократили свое присутствие в России. Об этом поделились на сайте Autonews.

Например, кроссовер RAV4 в комплектации «Комфорт» с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 149 л.с. и вариатором в первом же крупном московском автосалоне предложили купить за 3 900 000 руб.

Удалось также отыскать в Москве и автомобили Lexus. Однако при покупке стоит помнить о некоторых нюансах. Так, в крупном дилерском центре на севере столицы предлагают приобрести самый популярный кроссовер японского бренда, RX за 7 500 000 руб.

В первом же автосалоне Mitsubishi удалось найти интересующий полноприводный кроссовер Outlander с 2,0-литровым мотором мощностью 146 л.с. В старшей комплектации Instyle машина стоит 4 млн руб. Причем в этой же торговой компании сейчас можно купить Outlander четвертого поколения, который дилер привез в Россию по схеме параллельного импорта.

В октябре стало известно, что компания Nissan решила полностью свернуть деятельность на российском рынке. На данный момент запасы автомобилей японской марки у столичных дилеров практически иссякли. Например, в крупном автосалоне на востоке столицы остался всего один кроссовер X-Trail причем в топовой комплектации LE Top. Желающим приобрести машину придется заплатить 3 900 000 руб.

Компания Mazda решила прекратить выпуск автомобилей в России, но свою деятельность в нашей стране полностью пока прекращать не намерена. Машины японского бренда в отечественных шоу-румах пока также представлены, однако выбор комплектаций сложно назвать широким. Так, в крупной дилерской компании в Москве кроссовер CX-9 можно купить только в топовой модификации Executive. Полноприводный автомобиль с 2,5-литровым мотором с отдачей 231 л.с. обойдется в 6 500 000 руб.

Subaru начала продажи обновленного кроссовера Forester в России в 2021 г. Тогда стартовая цена на машину составила 2 909 000 руб. Сейчас найти машину у отечественных дилеров в начальных версиях у нас не получилось. В одном из столичных автосалонов полноприводный кроссовер с 2,5-литровым мотором мощностью 185 л.с. можно купить в топовом исполнении Premium ES. Причем, по словам продавца, машин у них остаются считанные единицы. Заплатить за такой Forester придется более 5 млн руб.


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Сегодня в 12:17, просмотров: 124, комментариев: 0
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