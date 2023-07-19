Как в Сургуте борются с купающими на запрещенных водоемах

С наступлением теплых дней многих сургутян магнитом тянет к местным водоемам. Горожан не пугают ни недавние трагические события, ни состояние водных объектов. Они поясняют это тем, что у них нет альтернативы отдыха в жаркую погоду. Между тем, администрация пытается обезопасить жителей Сургута и усиливает патрулирование на водоемах. Накануне, 18 июля, она совместно с сотрудниками ГИМС и полицией провела рейд на одном из водных объектов. Как в городе борются с купанием в запрещенных местах − в материале siapress.ru.

На сегодняшний день купание в водоемах Сургута запрещено, так как ни один из объектов не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Многочисленные исследования воды не приводят к положительному результату − в городе по-прежнему нет мест, где можно безопасно освежиться в жару.

«Поэтому мы вынуждены проводить профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности людей на водных объектах. За последние пять лет в Сургуте на водоемах города утонуло 18 человек, из них четверо детей. Ежегодно мы теряем три-четыре человека. Последний резонансный случай, к сожалению, привел к тому, что за один день утонуло три человека. Основные водоемы, где происходят трагичные события, это водохранилище Сургутской ГРЭС-2 и река Черная. Вместе с тем, мы наблюдаем последние два года популярность водоема, который находится между Югорским трактом и улицей Мелик-Карамова», − рассказал начальник управления ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.

Во время рейдов горожан выгоняют из воды, объясняют правила поведения на воде и раздают памятки. А правонарушителей привлекают к ответственности. Так, любителям окунуться в воду грозит либо предупреждение, либо штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей. За это лето к административной ответственности привлекли 18 горожан.

Однако жители Сургута возвращаются к воде, несмотря на все риски. Вместе с этим, некоторые ухудшают ситуацию тем, что употребляют спиртные напитки во время отдыха.

«Теплая погода − люди тянутся к водоемам, часто употребляя при этом спиртные напитки, в связи с чем происходят летальные исходы. Мы регулярно беседуем с отдыхающими, раздаем памятки и привлекаем их к административной ответственности. Оповещаем также родителей, звоним им, если их дети находятся без присмотра на водоемах. Отправляем несовершеннолетних домой», − добавил государственный инспектор по маломерным судам Сургутского инспекторского отделения ГИМС по Югре Кочетов Олег.

Сургутяне продолжают выражать недовольство и во время рейдов. Они просят организовать пляж, где наконец-то будет законно купаться.

«Мы готовы создать пляж со всей необходимой инфраструктурой. Но, как показывают результаты исследования воды, проведенные Роспотребнадзором, пока ни один водоем не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Сейчас мы приступили к поиску потенциально возможных водоемов, где можно будет купаться. Буквально на этой неделе мы проведем замеры в двух водоемах и посмотрим состояние воды», − высказал позицию администрации по этому вопросу Андрей Рачев.

Напоминаем, ранее в siapress.ru рассмотрели два способа кардинально сократить количество утопающих в Сургуте.