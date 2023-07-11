Есть два способа кардинально сократить количество утопающих в Сургуте

Итак, на выходных в Сургуте погибли три человека. Все молодые мужчины, все употребляли алкоголь и отдыхали на пляжах, все полезли в воду, и закончилось это трагически. Городская власть, действуя в бюрократической (а какая ей еще доступна?) логике, решила усилить патрулирование «водных объектов», еще раз всем рассказать, как нехорошо лезть в воду, особенно, пьяным, и штрафовать не только за купание в неположенных местах, но и за употребление алкоголя.

Все выглядит логично. Особенно, пункт про отлавливание компаний, бухающих на пляжах – вполне разумно предположить, если люди будут меньше пить на берегах рек и водохранилищ, то они с меньшей вероятностью там утонут. Может, в воду и полезут, но у трезвого выплыть шансов больше. С этим вполне можно согласиться – тем более, что вообще-то законы о запрете пьянства в общественных местах (кроме соответствующих заведений) никто не отменял.

Проблема в другом. Народ все равно будет бухать на пляжах и лезть в воду. Да, кого-то будут ловить и штрафовать патрули, но это капля в Сайме. Давайте считать. Администрация города заявила, что два патруля будут постоянно барражировать в местах пляжного отдыха сургутян, плюс еще какие-то полицейские наряды. А утонуть у нас можно: в Сайме, Черной речке, водохранилище ГРЭС-2, на пляже между Мелик-Карамова и объездной, в искусственном озере 37-го микрорайона, в дачном конгломерате у аэропорта, а кто-нибудь и до Оби доберется (есть еще варианты, но в целом все уже понятно). Не знаю, как вам, а по мне – силы неравны.

Можно сказать, что план сургутской власти, как минимум, отчасти сработает, и патрули вкупе со штрафами кого-то отвадят от попытки утопиться. Но можно так же с уверенностью констатировать, что проблему это не решит. Решить проблему можно двумя способами.

Первый – выставить автоматчиков вдоль всех береговых линий в границах Сургута, чтобы полностью устранить возможность несознательному горожанину приблизиться к воде. Накладка тут будет в том, что даже самый отъявленный автоматчик в глубине души будет понимать, что прорывающийся к речке сургутянин, в сущности, прав. Работающие у нас ограничения на купание куда больше напоминает результат крючкотворства, очковтирательства и равнодушия, а не реальной политики по созданию приличных мест для отдыха горожан. Все это понимают, но никто ничего не делает.

Второй способ – сделать, наконец, приличные пляжи с легальной возможностью искупаться и соответствующей инфраструктурой жизнеобеспечения. Не два патруля на семь-восемь мест потенциальных ЧП, а полноценное оборудование точек, с которых спасатели могут на постоянной основе наблюдать за обстановкой и в течение считанных секунд сорваться с места и бежать на помощь утопающим.

В ином случае, боюсь, плохие новости с сургутских водоемов у нас не закончатся, и даже не факт, что их станет существенно меньше.