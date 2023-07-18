Рейтинг самых востребованных вузов для выпускников

В связи с окончанием итоговых экзаменов для выпускников Сургута редакция siapress.ru заинтересовалась тем, какие университеты являются самыми востребованными для абитуриентов из ХМАО.

Российские вузы

Сильнейшим университетом страны вновь признан МГУ имени М. В. Ломоносова, на второй позиции расположился МФТИ, замкнул тройку призеров Санкт-Петербургский государственный университет. В верхней части списка наиболее заметными событиями стали возвращение МГТУ имени Н. Э. Баумана в топ-5, а также вхождение в первую десятку Уральского федерального университета. Прогресс Бауманки связан с повышением оценки вуза по направлениям «сотрудничество с работодателями» и «научные достижения», а на продвижение университета из Екатеринбурга повлиял рост финансовых показателей и повышение цитируемости научных работ.

Лидерами рейтингов, как правило, становятся вузы, обеспечивающие наилучшие условия для получения качественного образования – этот фактор имеет самый большой вес в итоговой рейтинговой оценке (50%). Победителями субрейтинга в области образовательной деятельности в 2023 году стали МГУ, МГИМО и МФТИ, помимо них еще пять лидеров списка сумели войти в топ-10 итогового рейтинга. Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

Что же касается востребованности выпускников на рынке труда, то очевидного прогресса по этому параметру достигли вузы социогуманитарного профиля. Так, в топ-10 соответствующего субрейтинга вошли РАНХиГС, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Финансовый университет и МГИМО. При этом пять лет назад в десятке лидеров было значительно меньше вузов, специализирующихся на экономических и управленческих направлениях подготовки.

Список 10 лучших вузов России выглядит для студентов так:

1. МГУ – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;

2. МФТИ – Московский физико-технический институт (государственный университет);

3. СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет;

4. МГТУ – Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана;

5. НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва);

6. НИЯУ МИФИ – Национальный исследовательский ядерный университет (Москва);

7. ТПУ – Национальный исследовательский Томский политехнический университет;

8. НГУ – Новосибирский национальный исследовательский государственный университет;

9. ТГУ – Национальный исследовательский Томский государственный университет;

10. КФУ – Казанский (Приволжский) федеральный университет.

А лучшими городами по качеству образования стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Воронеж, Омск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Челябинск.

Что насчет заграницы?

Если вы хоть раз узнавали, сколько стоит учеба за рубежом, вам наверняка известно, что все зависит от страны.

Есть дешевые страны для обучения за границей, такие как Чехия, Польша или Китай. Есть по-настоящему дорогие направления, в числе которых – Великобритания, США и Австралия.

Однако все же среди европейских стран самым популярным является обучение в Великобритании. Сюда приезжает каждый четвертый студент, отправляющийся учиться в Европу. О престижности британского образования лишний раз говорить не приходится. Взять только тот факт, что в первой десятке рейтинга лучших вузов мира четыре места занимают университеты Соединенного Королевства. Самыми узнаваемыми становятся именно Оксфордский университет и Кембриджский, который, кстати, окончил Владимир Набоков.

Составители рейтинга лучших вузов мира QS World University Rankings оценивают университеты по шести показателям: исследовательская деятельность, преподавание, мнение работодателей и карьерный потенциал, количество иностранных студентов и преподавателей. Для того, чтобы участвовать в рейтинге университет должен предлагать бакалавриат и постдипломные программы, как минимум, в двух широких предметных областях (например, искусство и социальные дисциплины, инженерное дело и технология, право и бизнес).

Лидерами этого рейтинга в течение многих лет стабильно являются вузы США и Великобритании:

1. Массачусетский технологический институт (США);

2. Оксфордский университет (Великобритания);

3. Стэнфордский университет (США);

4. Кембриджский (Великобритания);

5. Гарвардский (США);

6. Калифорнийский технологический институт (США);

7. Имперский колледж Лондона (Великобритания);

8. Швейцарская высшая техническая школа Цюриха;

9. Университетский колледж Лондона (UCL);

10. Чикагский университет (США).

Вузы ХМАО

Однако далеко не всегда и не у всех выпускников есть возможность уехать в другой город и, уж тем более, в другую страну. Всего в Югре восемь вузов, лидером в списке которых стал СурГУ, сразу за которым располагается педагогический университет.

1. СурГУ – Сургутский государственный университет;

2. СурГПУ – Сургутский государственный педагогический университет;

3. ЮГУ – Югорский государственный университет;

4. НВГУ – Нижневартовский государственный университет;

5. ХМГМА – Ханты-Мансийская государственная медицинская академия;

6. Филиал ТИУ в Нижневартовске – Тюменского индустриального университета;

7. Сургутский институт нефти и газа – филиал Тюменского индустриального университета;

8. Филиал ЮУрГУ в Нижневартовске – Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета).