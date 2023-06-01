Маленьких сургутян радуют разнообразными мероприятиями в День защиты детей

С самого утра сургутяне начали праздновать День защиты детей. Насыщенную программу для маленьких непосед подготовили на площади возле Городского культурного центра. На мероприятии они не только насладятся яркими творческими номерами и играми, но и сами выступят на сцене с произведениями любимых авторов.

«Сегодня первый день лета и международный День защиты детей. И Сургут по-особенному встречает эти события на всех площадках. Главное мероприятие проходит на площади Городского культурного центра «Строитель». Организаторы праздника постарались собрать максимальное количество активностей, которые интересны подрастающему поколению. Это и концерт с выступлениями сургутских творческих коллективов, и масса досуговых, познавательных и развлекательных площадок», − отметил директор департамента культуры и молодежной политики Антон Акулов.

На мероприятии действует увлекательная точка притяжения — это площадка, которую представляют огнеборцы. Здесь дети могут познакомиться с настоящей техникой и экипировкой, а также войти в роль пожарного.

Юные сургутяне получают море удивительных эмоций и от других локаций. Разнообразные мастер-классы, настольные игры, интерактивные программы, фейс-арт и многое другое − на площади около Городского культурного центра.

Взрослые тоже испытывают игривое настроение, и поэтому с наслаждением включаются в детские забавы.

«На мероприятие приходят дети, посещающие лагеря дневного пребывания. По опыту прошлых лет можно прогнозировать, что несколько сотен человек здесь точно сегодня будет», − добавил глава департамента.

Ознакомиться с полной программой празднования Дня защиты детей в Сургуте можно в материале siapress.ru.