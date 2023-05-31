День защиты детей в Сургуте: программа праздника

В Сургуте подготовили масштабную и насыщенную программу празднования Дня защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня. Рассказываем, куда сходить с детьми и что посмотреть.

Городской культурный центр

11.00 - большой веселый праздник, подготовленный сотрудниками центра. Юные горожане увидят яркие творческие номера и смогут сами выступить на сцене в рамках «Открытого микрофона».

Вход: свободный

Адрес: ул. Сибирская, 2

Детская библиотека

11.00 - торжественное открытие летней программы чтения «Книжные каникулы с югорскими авторами». Юных гостей ждут веселые и познавательные мероприятия.

«Все вместе мы нарисуем «Фантастический Сургут», послушаем «Музыку тайги», раскрасим «Радугу Югры» и пройдемся с GPS-навигаторами «По страницам Красной книги родного края». Вас порадуют творческие выступления, встречи с литературными персонажами, подвижные уличные игры и занимательные конкурсы», - сообщают организаторы.

Вход: свободный

Адрес: пр. Дружбы, 11а

Городской парк культуры и отдыха

12.00 - праздник «Веселая карусель». Сотрудники парка подготовили концерт, театрализованное представление, игры, конкурсы и подарки.

Вход: свободный

Адрес: пр. Набережный

Культурный центр «Порт»

12.00 - музыкальная программа «Путешествия в страну «Мульти-пульти», подготовленная студентами Сургутского музыкального колледжа.

Вход: свободный

Адрес: ул. Майская, 10

ЦКиД «Камертон»

18:00 - «Праздник непослушания». Воспитанники творческих студий центра подготовили для гостей яркое и веселое мероприятие.

Вход: свободный

Адрес: Островского, 16/1

Парк «За Саймой»

18:00 - праздник «Игры моего детства», который пройдет на площадке у турников. Интересные и веселые игры понравятся как детям, так и взрослым.

Вход: свободный