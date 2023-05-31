День защиты детей в Сургуте: программа праздника

В Сургуте подготовили масштабную и насыщенную программу празднования Дня защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня. Рассказываем, куда сходить с детьми и что посмотреть.
Городской культурный центр
11.00 - большой веселый праздник, подготовленный сотрудниками центра. Юные горожане увидят яркие творческие номера и смогут сами выступить на сцене в рамках «Открытого микрофона».
Вход: свободный
Адрес: ул. Сибирская, 2
Детская библиотека
11.00 - торжественное открытие летней программы чтения «Книжные каникулы с югорскими авторами». Юных гостей ждут веселые и познавательные мероприятия.
«Все вместе мы нарисуем «Фантастический Сургут», послушаем «Музыку тайги», раскрасим «Радугу Югры» и пройдемся с GPS-навигаторами «По страницам Красной книги родного края». Вас порадуют творческие выступления, встречи с литературными персонажами, подвижные уличные игры и занимательные конкурсы», - сообщают организаторы.
Вход: свободный
Адрес: пр. Дружбы, 11а
Городской парк культуры и отдыха
12.00 - праздник «Веселая карусель». Сотрудники парка подготовили концерт, театрализованное представление, игры, конкурсы и подарки.
Вход: свободный
Адрес: пр. Набережный
Культурный центр «Порт»
12.00 - музыкальная программа «Путешествия в страну «Мульти-пульти», подготовленная студентами Сургутского музыкального колледжа.
Вход: свободный
Адрес: ул. Майская, 10
ЦКиД «Камертон»
18:00 - «Праздник непослушания». Воспитанники творческих студий центра подготовили для гостей яркое и веселое мероприятие.
Вход: свободный
Адрес: Островского, 16/1
Парк «За Саймой»
18:00 - праздник «Игры моего детства», который пройдет на площадке у турников. Интересные и веселые игры понравятся как детям, так и взрослым.
Вход: свободный