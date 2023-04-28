В конце прошлого года стало известно, что почти у половины югорчан есть долги и кредитные обязательства. И некоторые в такой ситуации порой теряют контроль. Какие ошибки совершают те, кто попал в долговую яму и как из нее вылезти − объяснили в Центре финансовой экспертизы Роскачества.

Почему люди попадают в долговую яму

Показатель долговой нагрузки – это отношение всех платежей по кредитам к совокупному доходу заемщика. Если эта пропорция превышает 80%, то заемщик считается закредитованным.

Кредиты до сих пор остаются популярны среди россиян, а часть закредитованных заемщиков уже находится в долговой яме, из которой не может выбраться. Причины попадания в долговую яму могут быть разными:

Низкая финансовая грамотность.

Безответственное отношение к кредитам и займам.

Тяжелая жизненная ситуация.

Жертвы мошенников, которые оформили несколько кредитов без ведома человека.

Основные ошибки тех, кто попал в долговую яму

Игнорирование проблемы

При первых трудностях с погашением кредита заемщик просто «забывает» о долге и зарывает голову в песок. Люди продолжают жить как прежде, в надежде, что проблема сама рассосется. Заемщика действительно долгое время может никто не беспокоить, пока не начнутся звонки от коллекторов. Но к тому моменту время будет упущено: долг разрастется за счет штрафов, процентов и пеней, а проблема из маленькой превратится в серьезную.

Что делать: действовать нужно уже тогда, когда вы только поняли, что не сможете гасить кредит, до первой просрочки. Четко осознав наличие проблемы, можно составить план действий, пока один долг не превратился в долговую яму.

Отсутствие финансовой стратегии

Наиболее распространенная ошибка попавших в долговую яму – это отсутствие финансовой и жизненной стратегии. Таких примеров можно приводить много.

Часто встречающийся пример – это те, кто брал кредиты как физлицо, чтобы открыть бизнес. Если у человека есть твердое понимание, в чем суть его бизнеса, то у него есть ответы на вопросы:

Почему он не может найти инвестора, который вложится в бизнес, рискнув своими деньгами?

Если никто не хочет вложиться в проект, может ли это быть связано с тем, что бизнес-модель нереальна?

Есть ли у него уже оборот от бизнеса?

Если он хочет оборудовать офис на заемные средства, то, может быть, поработать сначала дистанционно или снять рабочее место, а не целый офис и переезжать туда с оборотных средств, а не заемных?

Изначальная цель человека, который попадает в долговую яму, – это удовлетворить потребность подержать в руках деньги, тратить, потреблять. Состоявшиеся предприниматели очень долго избегают привлечения денег в долг. Если бизнес не растет сам по себе, ничего не будет и с кредитами. Таких историй тысячи: ремонт в квартире, поездка на отдых, желание разбогатеть здесь и сейчас (получение кредита для вложения в пирамиды), концентрация на цели, а не процессе ее достижения (необдуманная ипотека).

Нежелание оптимизировать свои финансы

Должник с несколькими кредитами зачастую продолжает жить по привычному сценарию: ни в чем себе не отказывает, тратит как прежде, а на погашение долга отводит всего 5–10% дохода. При таком подходе погашается лишь часть процентов, тогда как тело кредита остается неизменным, и выбраться из долговой ямы не удастся.

Что делать: необходимо немедленно оптимизировать свои расходы. Это включает составление списка основных расходов, из которого требуется убрать все необязательные траты, оставив только те, без чего не обойтись: ЖКХ, питание, транспорт.

Погашение кредита, взятого мошенниками

Когда мошенники берут кредиты, используя поддельные документы или украденные аккаунты, жертвы узнают о займах на свое имя слишком поздно. Некоторые жертвы машут рукой и покорно выплачивают огромные суммы.

Что делать: оспорить такие кредиты и добиться списания долгов возможно, если доказать, что кредит брали не вы.

Взнос только минимального платежа

Если владелец кредитной карты вносит ежемесячно только минимальный платеж, то его долг практически не уменьшается, а платеж идет на покрытие процентов. Банку выгодно, чтобы заемщик годами расплачивался по кредитной карте. Когда деньги на карте закончатся, заемщику могут увеличить лимит, что только отсрочит выплату, но долговая яма будет все глубже.

Что делать: ежемесячно нужно вносить сумму сверху минимального платежа, хотя бы дополнительные 5–10% от него. От увеличения лимита стоит отказаться, как и вообще от пользования кредиткой, чтобы долг только уменьшался, а не увеличивался.

Бессистемное погашение долгов

Если у заемщика слишком много займов, он не знает, какой заем закрывать первым. Отсутствие системы ведет к тому, что должник то гасит последний кредит, то первый, то пытается закрывать самые мелкие из них. Это чревато тем, что все это время заемщик закрывал лишь проценты и пени по займам с самыми низкими ставками, тогда как по кредитам с самыми высокими ставками продолжали набегать еще большие суммы. Закрытие мелких долгов может быть психологически верным решением: меньше кредитов, меньше стресса – но экономически такой шаг часто не оправдан.

Что делать: составьте таблицу со всеми кредитами и сроками и отсортируйте их по ставке. Соответственно, если у вас три кредита со ставками 10, 15 и 20% годовых, то все силы нужно бросить на кредит с 20% ставкой, чтобы минимизировать переплату.

Брать микрозаймы на погашение кредитов

Сначала должники для погашения кредитов берут еще кредиты в других банках, а позже и в МФО. Причем старые кредиты могут не закрываться, а число новых только растет. При ставке кредита условно 20% годовых максимальная ставка по микрозаймам составляет 1% в день, или 365% годовых. Тем самым заемщик только усугубляет свою проблему. Если даже потом должник бросается выплачивать эти микрозаймы, его средства идут только на погашение неустоек, процентов и пени. Тело займа остается неизменным, а долговая яма становится глубже.

Что делать: отказаться от стратегии брать новые кредиты. Вместо этого все силы нужно бросить на погашение уже существующих, пуская на это в первую очередь все свободные средства. Занимать у близких и друзей можно только в том случае, если вы уверены, что отдадите потом деньги. Если нет, то вы рискуете остаться и без близких в самую тяжелую минуту.

Не обращаться в банк

Кредитная организация заинтересована в том, чтобы заемщик продолжал выплачивать хотя бы какую-то сумму по кредиту. Однако закредитованные граждане игнорируют обращение в банк с просьбой снизить долговую нагрузку.

Что делать: По статистике, в 90% случаев банки идут навстречу. Отказы бывают в тех случаях, когда должник уже сильно испортил кредитную историю и не имеет серьезных намерений погашать кредит. Если трудности временные, реструктуризация даст время, чтобы перегруппироваться и найти правильную стратегию.

Не искать дополнительный заработок

Если у закредитованного заемщика 80% или даже все 100% дохода уходят на покрытие кредитов, то из долговой ямы ему будет выбраться очень тяжело, если не невозможно. Очевидно, что основного дохода на погашение долгов уже недостаточно.

Что делать: искать подработку с быстрым доходом. Пойти на платные курсы, чтобы полгода учиться чему-то, что потом не гарантирует дохода, не самый подходящий вариант. Подойдут дополнительные смены на основной работе, продажа ненужных вещей, разовые проекты с быстрой оплатой. Время сейчас работает против вас.

Брать кредит под залог единственного жилья

От безысходности заемщик, чтобы закрыть старые долги, берет очередной кредит под залог единственного жилья. Статус единственного жилья обладает иммунитетом от взыскания службой судебных приставов. Однако если взять кредит с таким обеспечением, то иммунитет снимается и жилье могут продать. А это уже риск остаться на улице.

Что делать: не брать дополнительные кредиты с таким обеспечением, а погашать уже существующие.

Что нужно сделать, чтобы больше не попасть в долговую яму?