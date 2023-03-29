Оцениваем плюсы и минусы нового проекта ГКЦ в Сургуте

Сургутская власть презентовала новый эскиз будущего здания Городского культурного центра, которое должно появиться на месте старого ДК «Строитель», предназначенного к сносу. Картинка эта явно более привлекательная, чем представленная год назад концепция, но и к ней есть некоторые вопросы. О ее плюсах и минусах – в проекте «О чем говорят» с его ведущими Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Давайте поговорим о том, что было интересного на неделе. А интересного у нас на неделе было много чего. У нас проходит определенный думский цикл, проходят комитеты, много чего обсуждается. Один из пунктов программы – это ДК «Строитель», точнее Городской культурный центр. Нынешнее здание предполагается к сносу. Новое здание, которое планируется строить, нам показали какой-то примерный его эскиз, примерный проект. Это здание станет больше, это здание расширится и увеличится и в ширину и в высоту. Соответственно часть сквера надо будет вырубить для того, чтобы это здание там поставить. Картинки вы увидите у нас, видео и соответствующие публикации. Давай обсудим этот проект, его плюсы-минусы. Вообще, стоит ли сейчас городской власти заниматься именно им или стоит еще подумать, как Городской культурный центр и, вообще, развитие этого нашего центрального микрорайончика можно реализовать.

Т.С.: Безусловно, нужно реализовать. «Строитель» должен явиться поводом для преображения всей этой территории. Напомню, это одна из самых старых частей Сургута, потому что, вообще, со «Строителя» началось освоение города, это старейший культурный центр в городе, старейший ДК с большой историей, и эти все еще кое-где сохранившиеся барачные здания двухэтажные…

Д.Щ.: Их в этом году снесут. Обещали снести в этом году.

Т.С.: Это нам некоторый привет из того, некогда романтичного прошлого. Но сегодня все это выглядит, конечно, очень похабно. Что могу сказать по поводу того проекта «Строителя», который можно обнаружить в материалах городских депутатов в интернете. Самого проекта я не видел. К сожалению, ничего не могу сказать. Новый эскиз, мне кажется, гораздо более лучшим по сравнению с предыдущим. Потому что, когда год назад был представлен предэскиз, впечатление он вызывал такое удручающее, такой примитивный архитектурный подход, лишь бы что построить, чтобы отчитаться по этому принципу, который очень любят наши чиновники.

Я думаю, что, все-таки, мнение профессионального сообщества, мнение общественности тоже, видимо, наша власть услышала. Этот эскиз нормальный. Нельзя сказать, что это какой-то отчаянный прорыв, но это уже, все-таки, архитектура. Мне понравилось то, что его авторы три фасада сделали рабочими. Я немножко несколько беспокоился, что по-прежнему у нас будет там один главный фасад, который выходит на рабочую площадь, а все остальные фасады останутся примитивными, он них просто никто не подумает. Как, кстати, это случилось с дворцом «Энергетик» в свое время. Его главный фешенебельный фасад, который первоначально выходил на центральную площадь Советов, задняя сторона здания, выходящая на улицу Республики, вообще не имела никакого архитектурного вида, и выглядела она просто катастрофично.

Значит, что тут? Смотрим. Во-первых, то, что тут выходит на ул. 30 лет Победы, на небольшую площадь, которая образуется между входной группой главной и, собственно, ул. 30 лет Победы, есть пространство для тех самых массовых каких-нибудь мероприятий, для Масленицы, для Рождества, которые обычно происходят перед культурными учреждениями подобного рода. Хороший фасад тоже, скажем так, не заброшка, вполне себе утилитарный, но вполне себе приличный, который выходит на ул. Сибирская или Студенческая. Я их всегда путаю. Подскажи, пожалуйста.

Д.Щ.: Сибирская.

Т.С.: И, я так понимаю, что этот фасад будет работать как служебный вход, как какие-то вспомогательные входы, въезды, выезды. И, наконец, тоже неплохо выглядит фасад, выходящий на пресловутый сквер и на плавательный бассейн, спортивный центр «Водолей», на его часть. Собственно, теперь о сквере. Это проблемная часть данного проекта. Я думаю, что здесь архитекторы и, вероятно, там кураторы этого проекта из департамента архитектуры пока спешат. Они опять считают, что ради нормального здания можно пожертвовать сквером. Мне кажется, что сквер, вероятно, конечно, должен претерпеть какую-то реконструкцию, там какой-то фонтанчик появиться.

Д.Щ.: Говорят, что именно снос старых деревяшек, что там, соответственно, все равно нужно будет эту территорию как-то немножко пересоображать. И как это все может лечь в одной плоскости. То есть мы одновременно расширяем ДК, одновременно сносим часть деревяшек и перешаманиваем эту историю.

Т.С.: Из представленного эскиза это не следует. Может быть, надо повнимательнее посмотреть? Если бы проект ГКЦ «Строитель» содержал на уровне сегодняшнего предэскиза прилегающую территорию дальше той, которая будет к нему относиться непосредственно, и нам было бы показано, как на месте снесенных деревяшек разобьется сквер, он расширится, тогда можно говорить о разумном компромиссе и подходе к решению уже этих двух задач. Сейчас этого не видно.

Но я бы, честно говоря, несколько сдвинул к красной линии ул. Сибирской само здание. Ну, оно очень большое. Там видно, что предусмотрена, видимо, парковка служебная, для работников, для администрации. К парковке я чуть позже подойду. Нет, мне кажется, ничего страшного в том, чтобы подобное общественное здание на второстепенную улицу выходили своим нерабочим фасадом, если не вплотную, то достаточно близко. То есть достаточно оставить какой-то широкий тротуар, пространство для въезда, заезда, сделать, чтобы была зеленая зона предусмотрена, полубульвар, большая достаточно парковка. Метров на 10 можно точно это вот здание разместить, как бы я это видел.

Когда мы строили здание «СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа», я имел аналогичный опыт: у нас была проблема сохранять деревья или их уничтожать ради здания. Мы посадили здание одним из фасадов прямо по красной линии, у самой границы земельного участка, и тем самым сохранили старые березы, которым 30-40 лет. Роща у «СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа» очень хорошо работает, она дополняет построенное здание. А вдоль этого фасада сохранился только широкий тротуар, какой-то проезд. В случае со «Строителем» это ул. Сибирская. По мне, так этого было бы достаточно.

Но главный недостаток в том проекте, который сейчас обсуждается предварительно, я вижу следующий: ведь мы опять имеем дело в случае с ГКЦ «Строитель» с очередным точечным освоением территории, а не с комплексным развитием территории. Если принцип комплексного развития территории декларируется городской властью как фундаментальный подход к средовому развитию города, то объекты, подобные ГКЦ, это вот главное культурное учреждение городское, должны сами по себе являться такими точками, от которых в безусловном порядке развивается более широкая территория, нежели тот земельный участок, на котором предусмотрено строительство.

Несколько лет назад я писал на этот счет статью. Я повторю ее тезисы основные. Я считаю, что вся территория, которую сейчас мы здесь наблюдаем: сквер, земельный участок под нынешним и будущим ГКЦ «Строитель», улица, проезжая часть, улицы 30 лет Победы и бывший ТЦ «Мордовия», как он сейчас называется, который является полностью или частично муниципальной собственностью, вообще, и который представляет из себя такие же унылые, поношенные постройки, как соседние бараки 2-этажные, вот всю эту территорию необходимо рассматривать, как территорию ГКЦ «Строитель».

Еще раз: не тот только участок, где сейчас «Строитель» и находится, а брать надо шире, вплоть до тех девятиэтажных жилых домов, которые за этим ТЦ «Мордовия» расположены. И если снести весь этот комплекс зданий, расчистить эту территорию, если проезжую часть на ул. 30 лет Победы от перекрестка ул. Сибирской до перекрестка с ул. Юности, примерно, просто увести под землю и сделать такой тоннель, тогда мы освобождаем пространство дороги дополнительно под общественную площадь. А пространство под всеми этими сегодняшними ТЦ тоже освобождается под площадь и там можно делать и сквер, и площадь, под этим местом можно разместить городскую муниципальную парковку, как раз для тех случаев, когда в «Строителе» будут проходить праздники, большие мероприятия и туда будет на своем транспорте съезжаться сотни людей.

Я думаю, в конце концов, если надо, общественный транспорт обвести таким зигзагом вокруг по всем этим объездным улицам, выйти на ул. Университетскую, чтобы сэкономить на этих всех тоннелях по высоте. Хотя, не знаю, можно и прокопать, какие там ситуации с грунтами. Тогда бы это был очень красивый комплексный проект развития этой территории. Тогда это был бы один из самых главных, в топ-3 входил бы центров притяжения городской жизни, если бы эта территория облагородилась. А так нам остается ждать дальше подробностей, что нам предложит проектировщик, кто будет выбран в строители.

Хотелось бы, конечно, чтобы фасад соответствовал тому первому впечатлению, которое он производит. Но там, пожалуйста, никаких сайдингов, никаких отделочных материалов, которые используются для строительства складов, аэропортов, для всяких логистических центров. Сделайте нормальный красивый фасад. Ну, разоритесь. Давайте сделаем там хороший бетон или мрамор, сделайте архитектуру, которая соответствует XXI веку и тем строительным технологиям, которые в XXI веке успешно применяются.

Д.Щ.: Что ж, да это будет еще один пункт, за которым мы будем пристально следить и внимательно. Следующий эпизод «О чем говорят» будет посвящен нашей реке Сайме и как ее, возможно, будут чистить. Так что переходите, если интересно, подписывайтесь на наш Ютуб-канал, читайте нас в Телеграмме и siapress.ru.