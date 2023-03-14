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Как выгодно уйти в отпуск? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС

Как выйти в отпуск так, чтобы при этом получить максимум отпускных

Как выгодно уйти в отпуск? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Летний период уже не за горами, а это значит, что многие наши читатели отправятся в отпуск. Однако в зависимости от месяца, на который выпадает оплачиваемый отпуск, выплаты могут различаться и достаточно заметно. Роскачество поделилось тем, какие месяцы выгодны финансово и почему.

Размер отпускных вычисляется следующим образом: среднедневной заработок умножается на количество дней и получается итоговая сумма

Среднедневной заработок

Рассчитывается по 12 предшествующим месяцам. Так, если работник идет в отпуск в июне 2022 года, то расчетный период для расчета среднего заработка будет с июня 2021 по май 2022 года.

Вся выплаченная работнику за год сумма делится на 12, а затем на 29,3 (среднее значение количества дней в месяце). Если человек работает в компании менее 12 месяцев или брал больничные и другие отпуска, то учитывается количество дней в месяцах, в которые он работал не полностью.

Сумма отпускных зависит также от дохода работника. Отпускные будут выше, если в расчетном периоде сотрудник получал не только оклад, но и стимулирующие выплаты (премии). Иными словами, если в отпускной период начислялся только оклад (без стимулирующих выплат), то и средний заработок будет меньше.

Более подробно это можно изучить в Постановлении Правительства РФ «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». Также вы можете уточнить все условия расчета отпускных в бухгалтерии вашей компании.

Количество дней отпуска

Считается с выходными, если время отпуска их захватывает. А вот государственные праздники, которые являются выходными для всех, в отпуске не учитываются, они приплюсовываются к отпуску или переносятся в еще не использованную часть свободных дней сотрудника. Брать отпуск с выходными выгоднее финансово, но менее выгодно с точки зрения общего количества дней отдыха (если не брать выходные, можно «сэкономить» два дня и отгулять их в другое время).

ЗА КАКОЙ МЕСЯЦ МОЖНО ПОУЧИТЬ БОЛЬШЕ ОТПУСКНЫХ

В разные месяцы года количество рабочих дней тоже разное. Чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее в это время брать отпуск, так как сумма отпускных неизменна, а стоимость каждого рабочего дня зависит от количества этих дней (при стабильном окладе).

В 2023 году самыми выгодными месяцами будут:

  • Март (22 рабочих дня).
  • Август (23 рабочих дня).
  • Октябрь (22 рабочих дня).

Если вы хотите получить максимальную выплату перед отдыхом, отпуск нужно брать в одном из этих месяцев.

Немного отстают от них по выгодности:

  • Июнь (21 рабочий день).
  • Июль (21 рабочий день).
  • Сентябрь (21 рабочий день).
  • Ноябрь (21 рабочий день).
  • Декабрь (21 рабочий день).

Самыми невыгодными станут январь с его длинными праздниками и февраль, который в силу очевидных причин не может содержать слишком много рабочих дней. Май тоже включает длинные праздники, и отпуск в этот период будет финансово невыгодным.

КАК ВЫГОДНЕЕ: ДО ДЛИННЫХ ВЫХОДНЫХ ИЛИ ПОСЛЕ?

«Этот вопрос актуален перед Новым годом, потому что многие берут отпуск в это время и устраивают себе долгие каникулы. Дополнительный отпуск можно присоединить к праздникам в декабре или январе. Как видно из расчетов, приведенных выше, намного привлекательнее с финансовой точки зрения отпуск в конце декабря, а не середине января. Если ваши планы не слишком зависят от того, в какое именно время гулять, отдайте предпочтение этому варианту», – рассказали эксперты Роскачества.

НАСКОЛЬКО В РЕАЛЬНОСТИ СУЩЕСТВЕННОЙ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНИЦА В ОТПУСКНЫХ?

Для примера возьмем зарплату в 60 000 рублей и для простоты условимся, что человек, получающий ее, не брал еще отпусков, не болел, проработал в компании достаточно длительное время, чтобы не потребовались дополнительные расчеты.

Среднедневной заработок в этом случае составит примерно 2048 рублей (60 000 рублей делим на 29,3).

Если сотрудник уходит в отпуск на неделю, за этот период он получит 14 336 рублей (если нет вычетов, то сумма удержанного НДФЛ будет 1864, а на руки он получит сумму за минусом НДФЛ 12 472).

Так, в январе каждый рабочий день «стоит» 3529 рублей. Если сотрудник берет отпуск, то реально он проработает 11 дней, то есть получит 38 820 рублей (НДФЛ 5047 рубля – на руки получит 33 773 рублей). И вместе с отпускными получится 48 109 рублей (НДФЛ 6 254 рубля – на руки получит 41 855 рубля).

В августе рабочий день «стоит» 2609 рублей (так как рабочих дней 23). Сотрудник проработает фактически 18 дней и получит 46 962 рубля (НДФЛ 6105 – на руки 40 857 рублей). И вместе с отпуском получится 61 298 рублей (НДФЛ 7969 – на руки 53 329). То есть даже чуть больше, чем обычная зарплата.

Отпускные облагаются НДФЛ по стандартным ставкам:

  • 13% – для выплат в пользу резидентов;
  • 30% – для «нерезидентских» выплат.

«Не всегда финансовый вопрос становится определяющим в выборе периода отпуска. Но если у вас нет серьезных предпочтений или прагматических нужд, есть смысл отдыхать так, чтобы получить при этом максимальное количество денег», – заключили эксперты.


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Сегодня в 12:51, просмотров: 144, комментариев: 0
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