Разбираемся, какие сферы бизнеса лучше всего осваивать в 2023 году

У государства есть несколько возможностей поддержать бизнес. В данном случае речь идет о субсидировании процентных ставок. Фонд предлагает различные ставки. От 7,5%, что приравнивается к ставке рефинансирования и является абсолютным минимумом, до 11,25%. Это уже средняя цена кредитных ресурсов на рынке, которые могут предоставить, в том числе, и банки. Преимущество фонда перед банками в том, что по некоторым направлениям заимствования он дает отсрочку. Но эта отсрочка не бесконечная. Если предприниматель берет эти ресурсы, он должен помнить, что их нужно будет вернуть с процентами. Значит, необходимо подсчитать заранее, какова будет прибыль.

Для малого бизнеса направлений, которые можно масштабировать, не так много. Интересными, я думаю, являются туризм, сфера услуг, сфера общественного питания. Перспективно и все, что связано с ремеслами. Возможно, это деревообработка, изготовление изделий из дерева. Финляндия, Германия и другие страны ушли с нашего рынка, поэтому нам нужно эти направления «закрывать» самим. Ниша свободна. Но есть нюанс: максимальный объем поддержки, который дает фонд, составляет пять млн рублей. Для старта бизнеса с нуля это не очень много, потому что если развивать какой-то бизнес, который уже представлен на рынке, то будет жесткая конкуренция. Значит, проект должен предполагать какую-то инновацию.

В плане инноваций хорошие возможности для синергии предоставляет вузовская среда. Сейчас идет перезагрузка, попытка перезапустить в стране институт подготовки молодых научных кадров, который может дать толчок в развитии инновационных направлений бизнеса. Сегодня для успеха мало иметь поддержку государства, бизнесу сейчас необходимо взаимодействовать с молодыми учеными и студенчеством — молодежь сегодня в авангарде.