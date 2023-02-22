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Как расторгнуть брак правильно и легко? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Что нужно знать перед тем, как разводиться

Как расторгнуть брак правильно и легко? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Столкнувшись с необходимостью оформить развод, почти бывшие супруги часто не знают, сколько времени этот процесс займет и какие особенности в зависимости от разных обстоятельств будет иметь. Каков порядок развода и какие есть нюансы – рассказали эксперты Роскачества.

Развод без суда

Самая простая процедура развода — без судебного разбирательства. Она возможна в том случае, если супруги разводятся по обоюдному согласию, оба хотят и могут предпринимать необходимые для этого действия, являются дееспособными и не имеют несовершеннолетних детей.

Если все условия соблюдены, достаточно подать заявление и оплатить госпошлину. Можно подать общее заявление (от обоих супругов) или раздельно два документа (один супруг оформляет заявление, выбирает место и дату развода, а другой подтверждает это решение).

Оформить его можно в любых органах ЗАГС (по месту жительства одного из супругов, или в том, где регистрировался брак) или онлайн на госуслугах (в этом случае необходимо будет заверить заявление электронной подписью). Также требуется оплатить госпошлину за каждого из супругов.

В выбранное время можно приехать по месту расторжения брака и получить свидетельство о разводе. На этом процедура считается завершенной, а бывшие супруги — «свободными» людьми.

Проста процедура и в том случае, если у пары есть совершеннолетние дети.

Один из супругов не может подать или поддержать заявление

Такая ситуация может сложиться в нескольких случаях:

  • Второй супруг осужден к лишению свободы на срок три года и более;
  • Признан пропавшим без вести;
  • Признан недееспособным.

В этом случае брак должны расторгнуть по заявлению одного из супругов. Для этого потребуется доказать, что есть обстоятельства, которые позволяют это сделать. Приложить документы, подтверждающие одно из перечисленных выше обстоятельств.

Развод с судом

Расторжение брака в судебном порядке производится, если у пары есть несовершеннолетние дети, имущественные притязания или кто-то из супругов не согласен на развод. Рассматриваются подобные дела в мировом или районом суде.

В мировой суд стоит обращаться в следующих случаях:

  • У пары есть ребенок, но родители договорились, с кем он останется, где будет жить и как будет общаться со вторым родителем;
  • Совместно нажитое имущество либо незначительно (до 50 000 рублей), либо поделено полюбовно по предварительной договоренности, и ни у одной из сторон нет притязаний, на которые другая не согласна.

Если ситуация отлична от описанных выше, то обращаться надо в районный суд. Список документов при таком расторжении брака оказывается расширен, помимо заявления и справки об оплате госпошлины также требуется приложить:

  • Свидетельство о рождении детей;
  • Документы о праве собственности, чеки, квитанции, другие документы, свидетельствующие о том, кому должно достаться имущество.

Если в деле задействован юрист и он от лица одного из супругов совершает какие-либо действия, то требуется доверенность.

В исковом заявлении следует указать все значимые сведения:

  • Требования к суду (собственно расторжение брака);
  • Притязания относительно раздела имущества с обоснованием;
  • Притязания относительно воспитания несовершеннолетнего ребенка с обоснованием.

Чем точнее и полнее все пожелания будут сформулированы сразу, тем больше вероятность, что не потребуются дополнительные пояснения и документы.

Суд должен устанавливать справедливое и соответствующее закону решение, но при этом защищать более уязвимую сторону (например, супруга, которому без видимой причины не дают развод), а также несовершеннолетних детей.

Сколько занимает процедура развода

Если ситуация сравнительно проста, супруги не имеют взаимных притязаний и согласны на развод, весь процесс займет чуть больше месяца.

Если ситуация сложнее, есть несовершеннолетние дети, имеются несогласия относительно их дальнейшей жизни или раздела имущества, развод затянется, ведь суду нужно будет изучить все обстоятельства, чтобы вынести взвешенное решение. При наличии брачного договора все проще.

Могут ли отказать

В общем случае нет, если хотя бы один из супругов выражает желание расторгнуть брак. Но есть обстоятельства, которые могут отложить развод. Например, если женщина беременна и отказывается дать согласие на развод, придется ждать до того момента, как ребенок родится и ему исполнится год. Только после этого отец сможет повторно подавать заявление на развод.

Что делать, если передумали разводиться

Пока развод не оформлен, супруги могут помириться и передумать разводиться. В некоторых случаях суд даже дает определенный срок (три месяца или другой) на то, чтобы разобраться в своих отношениях. Если примирение произошло, заявление можно забрать. Как показывает практика, в некоторых случаях так и происходит, поэтому важно давать время на то, чтобы горячие чувства остыли и люди могли рассуждать здраво.


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Сегодня в 12:13, просмотров: 114, комментариев: 0
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