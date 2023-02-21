16+
Логотип Сиапресс
USD  74,0432   EUR  79,1330  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Не стоит народ за «Виагрой»

Импортный медикамент может пропасть из аптек, но сургутянам все равно

Не стоит народ за «Виагрой»
Фото: ru.freepik.com

Не так давно американская компания «Виатрис» приостановила поставки «Виагры» на территорию РФ. Корреспонденты siapress.ruрешили поинтересоваться у работников аптек Сургута о том, как повлияла столь большая (или же нет) потеря на продаваемость препарата.

Достаточно быстро стало понятно, что «Виагра» банально не пользуется популярностью у горожан: «Мы даже не помним, когда ее покупали в последний раз», – поделились фармацевты «Аптеки от склада» с корреспондентом. Говорить о возросшем ажиотаже вокруг волшебных таблеток не приходится, а вот узнать причину игнорирования людьми средства, повышающего половую активность, стало интересно.

Наличие более доступных препаратов

Многим известно о дороговизне «Виагры», которая продается преимущественно по одной таблетке в пластинке, поэтому чаще всего работники аптек предлагают покупателям столь же качественные, но более доступные препараты. В факте удобства и быстроты действия аналогов нас заверила фармацевт аптеки «Планета здоровья»: «Многие аналоги производятся в виде капсул, что способствует более быстрому усваиванию вещества, так же в одном блистере их больше.»

Противопоказания

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти по всему миру, а также – основным противопоказанием для приема силденафила («Виагры» или других торговых марок). Некоторым категориям мужчинам строго запрещено принимать данный препарат, потому что иначе проблемы со здоровьем могут усугубиться.

Перед употреблением важно помнить, что не стоит принимать таблетки при употреблении медикаментов для лечения легочной гипертензии. Состав препарата может вызывать аллергическую реакцию. Особенно важно консультация перед началом приема данного лекарства.

Об этих и других фактах о мужском бессилии с нами на интервью поделился врач-уролог Владимир Чернобай в выпуске просветительской рубрики siapress.ru «Доктор, у меня это».

Не работает?

«Виагра» помогает не всем. Также важно помнить, что «Виагра» может не сработать при первом приеме. Поэтому иногда нужно дать ей шанс и попробовать несколько раз, чтобы понять, работает ли она вообще.

Причина того, почему средство эффективна для многих, но все же не для всех, кроется в генетических различиях между людьми. Именно генетическими различиями определяется реакция тела и, в частности, кровеносных сосудов, на «Виагру».

У мужчин, страдающих ожирением, часто наблюдается пониженный уровень тестостерона / эстрогена, что затрудняет получение эрекции. В целях похудения рекомендовано сочетание диеты и физических упражнений. Но если проблемы с эрекцией возникли на фоне пониженного уровня тестостерона, требуется лечение пониженного уровня тестостерона, сообщает в своей статье Алекс Штейншлюгер, ведущий специалист по эректильной дисфункции в Нью-Йорке.

Приводит к обратному эффекту

Чрезмерное и постоянное употребление медикамента может привести к преждевременной эякуляции. Чаще всего такой побочный эффект встречается у молодого поколения, которые решили попробовать «Виагру», не имея на это как таковой причины.

Интим-магазины

Не стоит забывать о специализированных магазинах, в которых всегда есть, хоть и не медикаментозные, но средства для увеличения потенции. В основном желающие разнообразить свою сексуальную жизнь идут преимущественно в секс-шоп, где им даются точные ответы на самые волнующие опросы.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 14:16, просмотров: 85, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Российским автолюбителям назвали самые выгодные для продажи машины 883
  2. Время ожидания автобусов в Сургуте сократится 825
  3. ​Югорчанин устроил «пьяное ДТП» посреди дня в Ханты-Мансийске 801
  4. Искусственный интеллект помогает улучшить эффективность первичной медико-санитарной помощи в регионах 757
  5. За два года жители Югры собрали более 6000 отработанных батареек 727
  6. ​Тюменская «скорая» первой в России получила сертификат Росздравнадзора 613
  7. ​«Ускоренные северные» только латают ситуативные дыры, но не решают проблему с кадрами 576
  8. ​Более 45 тысяч жителей Тюменской области получат единовременные выплаты к Дню Победы 574
  9. ​Александр Моор назвал взаимодействие судов и властей Тюменской области конструктивным 562
  10. В СОКБ открыли новое онкологическое отделение 411
  1. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 5134
  2. «Изжога не является основным симптомом гастрита, но лучше всегда обращаться к врачу и не прибегать к народным средствам» 2616
  3. Продажа кирпичей 2412
  4. «Решение кроссвордов помогает в профилактике деменции» 2272
  5. «Бояться не нужно»: глава Сургута ответил на заявление Барбары Брыльской 2004
  6. ​Если свободными деньгами Сургутнефтегаза залатают дыры в госбюджете – это будет плохо для компании, но не критично для Югры и Сургута 1960
  7. ​Где сургутяне покупают недвижимость, чтобы заработать? 1949
  8. Культура или барахолка? 1946
  9. ​Сургут празднует сегодня день рождения 1939
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 февраля? // АФИША 1888
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 7783
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 5134
  3. Лесоповал 3941
  4. Рекорд сорок третьего 3820
  5. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 3698
  6. ​Крюк на кладбище 3570
  7. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 3464
  8. Проверка на ценности 3318
  9. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 3175
  10. Эпидемия рака в Югре? 3158

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика