Если и продавать «Агентство» в Сургуте, то стоит сделать на его месте качественный культурный проект

В Сургуте планируется продать часть городского имущества в здании центрального рынка, а также акций «Агентства воздушных сообщений», чтобы выручить деньги на ремонт офиса администрации на Маяковского, 15. Если это случится так, а на месте «Агентства» появится какой-нибудь магазин – Сургут потеряет потенциально интересный и полезный проект, который мог бы повышать человеческий капитал. Об этом – в свежем «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», также на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья, как всегда!

Д.Щ.: Сегодня у нас две темы. Давайте обсудим. Значит, первое, о чем хотелось бы поговорить, это ситуация, которая складывается вокруг здания на Маяковского, 15, это бывшее здание администрации. Я напомню, что несколько лет назад, еще в бытность Дмитрия Попова мэром города, из этого здания убрали всех работников, потому как его тогда посчитали аварийным. Работников отправили в здание на Гагарина, бело-голубое, в котором ради этого администрация стала снимать все это здание для своих сотрудников, платить не маленькие деньги. Но потом решили обратно все это дело переиграть, вывезти сотрудников, отправить их обратно на Маяковского, 15. Все уже, вроде, начали, а потом выяснилось, что на Маяковского, 15, все-таки, не все так просто, нужно там что-то подчинить, что-то сделать.

И вот свежие данные, что сделают это только к концу 2024 года. Еще два года ждать. Для того, чтобы извлечь деньги на эти цели, собирались приватизировать какую-то часть здания на Островского, 14, это там, где у нас рынок. Видимо, это я еще точно не знаю, надо будет нам еще выяснить, речь идет о приватизации гостиницы «Кедр». В структуре этого здания она тоже есть. И приватизация акций Агентства воздушных сообщений. Что, конечно, многих, наверное, в городе волнует несколько больше. Давай в целом пробежимся по этой ситуации, на сколько каждый из пунктов в этой истории соответствует какому-то здравому смыслу и тому, как, вообще, должна развиваться подобная ситуация.

Т.С.: Нет ничего страшного в том, что мэрия хозяйствует со своей собственностью. Это, в общем, ее задача. И содержать в порядке вверенное муниципальное имущество обязан каждый муниципалитет, что, в общем-то, сургутский муниципалитет и делает. Мы это наблюдаем. История со зданием на Маяковского, она, конечно, имеет некоторый такой флер загадочности: здание то аварийное, то не аварийное, то снова аварийное или требующее ремонта. То есть, конечно, здесь возникает определенный вопрос о каких-то идеологических манипуляциях с состоянием этого здания и с последующей целью его использования. Но, поскольку администрация Сургута решила в это здание переселять свои муниципальные службы, приводить его в порядок окончательно, видимо, возобладал практицизм. Что ж, будем смотреть дальше.

Но тут интересно несколько вещей. Первое, в принципе, какой подход более приемлем для муниципалитета: максимально уместить все муниципальные службы, муниципальных чиновников в собственность города, потому что это муниципальное здание, сооружение, либо использовать механизм аренды, который более гибкий, более универсальный и более маневренный. И у того и у другого подхода есть обоснование, есть логика.

Первый подход: мы владеем собственностью, мы за нее отвечаем, мы никому не платим, деньги бюджета не транжирятся. Вот так вот, в основном, это всегда звучит. Второй подход прямо противоположный. При этом аргументация схожая: мы экономим деньги налогоплательщиков, потому что арендные отношения создают конкурентную среду на рынке коммерческой недвижимости, операторы недвижимости более ответственно относятся к собственности и более оперативно реагируют на все запросы арендатора. В общем-то, это понятно. Значит, тезисы, как в первом подходе, так и во втором не бесспорны. И, в общем-то, на этой дискуссии и рождается какая-то поведенческая линия.

Я так понимаю, что у Сургута линия взята на максимальное использование собственных площадей. Их, действительно, в городе много. Многие муниципалитеты в России, на Западе это просто распространенная практика, а уже и в России идут либо по арендному пути, либо по комбинированному. У муниципалитетов есть собственность, где размещаются муниципальные службы. Но есть и аренда, которую они не сокращают, а развивают. По мне, второй путь более правильный, потому что, еще раз повторюсь, отдают деньги в рынок, и эти деньги работают на рынок. Сама ситуация с офисными, с коммерческими площадями, с девелоперскими проектами, она в результате улучшается, потому что в рынок вносятся деньги.

Собственно, даже здание на улице Гагарина, про которое мы писали, при всех вопросах, как оно возникло, с какой скоростью, но это пример того, как бизнес в очень сжатые сроки смог адаптировать свои возможности под возможный будущий арендный контракт с муниципалитетом. И впоследствии достаточно гибко как-то лавировал и приспосабливался под нужды сургутской мэрии. А пример со зданием на Маяковского говорит прямо об обратном: много лет мэрия ничего сделать со своей собственностью не может: либо у нее нет на это денег, либо нет какого-то большого мотивационного стремления освоить это здание, нет четкого представления, кого можно туда поступить... Не знаю, какие причины.

Ясно, что если бы сургутский муниципалитет объявил какой-то конкурс, тендер на размещение своих служб в коммерческих офисах, площадях, то проблема с размещением чиновников была бы решена гораздо быстрее. И я допускаю, что и деньги бы сургутская казна потратила на аренду, сопоставимые с теми, которые она тратит на реконструкцию, реконструкцию и обслуживание собственных зданий.

Кстати, на рынке недвижимости цена владения сопоставима с ценой аренды. Любой владелец собственности, в общем-то, несет расходы, сопоставимые с теми же расходами, которые несет любой арендатор, если учесть инвестиции в стройку, в реконструкцию, амортизационные расходы и так далее и тому подобное. Любой человек, который брал ипотеку, знает, что выгоднее: брать ипотеку, в кредит, быть собственником, но нести расходы на эту собственность, или арендовать, и, будучи арендатором, иметь, на самом деле, большие возможности влиять на арендодателя, потому что вы, как арендатор, выставляете свои требования, что у вас течет потолок, не открывается окно, плохая связь, плохое отопление. А арендодатель просто обязан все эти проблемы решать за свой счет. В общем, это интересная тема.

Но, если возвращаться конкретно к зданию. Что предполагается разместить на Маяковского? Я просто не знаю, я предполагаю. Я так понимаю, там департаменты и службы из здания на Гагарина.

Д.Щ.: Да. Как их перебросить, тех, кто там сидел раньше. ЖКХ, насколько я помню, молодежка, образование. Как-то так, насколько мне память не изменяет.

Т.С.: Не могу сказать. Не видел цифр. Может быть, у муниципалитета есть там подсчеты. Может, действительно, им выгоднее отремонтировать на Маяковского, переселиться и сидеть там. Но, опять-таки, вопрос тогда уже, если шире ставить, то как это повлияет на формирование бизнес-среды в Сургуте. Потому что там конкретно какой-то владелец здания, он, видимо, проседает и его экономика ухудшается. Ну да ладно.

Более интересно порассуждать, как можно было бы использовать муниципальное имущество, муниципальное здание, раз уж они у муниципалитета есть. И какой объем муниципальной собственности нужно сбросить с городского содержания, и эти деньги на что-то там полезное направить. Может быть, я это допускаю, есть задумка у нашей сургутской власти здание апгрейдить и потом, каким-то образом продать на рынке. Не знаю. Может быть. По мне, так вполне неплохое здание для какого-то учебного учреждения, если у нас в этом районе есть дефицит, для какой-нибудь поликлиники, может быть, для какой-нибудь другой службы.

Но вот здание Агентства воздушных сообщений на улице Ленина, конечно, более, как говорится, вкусное. И здесь уже вопрос глубже. Мы много рассуждали на тему именно этого здания. Наш коллега Эдуард Иваницкий тоже высказывался у нас в эфире. И, вообще, многие представители сургутской общественности, которые следят за подобными процессами, высказывают одну единственную, абсолютно здравую, безусловно, мысль. Если продавать столь заметный объект на сургутском рынке недвижимости, то видит ли сургутская власть возможное его дальнейшее использование таким образом, чтобы этот объект город преобразил, социальную среду города улучшил, а не наоборот, не ухудшил.

То есть, грубо говоря, все, что угодно, только не магниты, пятерочки, четверочки, троечки и прочие бесконечные продуктовые магазины, которые на сегодня являются визитной карточкой нашего города, не только нашего города, конечно. Уже доходит до анекдота: в 1-м подъезде какого-то дома «Пятерочка», а в последнем подъезде «Монетка». Понятно, что подобная экспансия торговых сетей стала возможна в нашей стране в силу неурегулированности каких-то законодательных норм, местных, региональных законов. Потому что это ненормально, столько продуктовых магазинов быть не должно. Они уже, действительно, через дом. С ними происходит похожая ситуация, как это было с аптеками.

Сургут — это же еще город аптек. Но нигде такого в мире нет. Нигде нет такого засилия аптек и продуктовых магазинчиков. Явно в чем-то мы наблюдаем заметный перекос. Этот перекос было бы неплохо выявить и законодательным образом исправить с тем, чтобы муниципалитет, продавая одно из ключевых зданий в своей копилке муниципальной собственности, не получил вместо, в общем-то, социально-значимого, нужного объекта, Агентства воздушных сообщений, когда-то это было очень необходимая для сургутян точка, не получил очередной примитивный магазин, который ни своим внешним видом, вообще ничем, никак не улучшит эту территорию, тем более, что дефицита продуктовых магазинов ни в этой части Сургута, да и ни в какой еще другой не наблюдается.

Это большая дилемма. Боюсь, над ней не очень многие чиновники в городе задумываются: продавая за какие-то деньги, я слышал цифру 240 млн, может, она уже как-то поменялась, скорректировалась, сумма сам по себе не очень большая, честно говоря, продав это помещение, что получит город? Или он скажет, что извините, тут появился частный собственник, это его право, как в соответствии с градостроительным регламентом, как в соответствии с градостроительной зоной это помещение использовать. Это плохой подход, я считаю. Мне кажется, здесь власти должны как-то думать не только о таком простом, одноактном, линейном решении, как просто продать собственность, и эти деньги направить на ремонт здания на Маяковского.

Получается, что от этой операции город никак не заработает гуманитарного, человеческого капитала. А ведь задача любой власти — человеческий капитал приумножать. Потому что это тот показатель, по которому определяется конкурентоспособность территории региона: чем выше ваши инвестиции в гуманитарный капитал, тем вам проще конкурировать с соседями, качественнее вы имеете население, больше производите местного или регионального ВВП. Вот и все. Простая же формула.

Так вот, если бы вместо Агентства воздушных сообщений, условно говоря, был филиал или основная площадка, например, Галереи «Стерх», которая делает очень выдающуюся культурно-пропагандистскую работу, она пропагандирует качественную культуру, я в этом смысле, или что-нибудь другое, например, Художественная картинная галерея Сургута. То есть сделать какой-нибудь выставочный зал, через панорамные окна которого видна экспозиция, люди ходят, видят это, у них возникает какой-то интерес, они могут туда зайти, посмотреть.

Может быть, сделать из этого помещения какой-то образовательный центр, какие-то кружки, какой-то Дом творчества юных. Все, что угодно. Когда-то, в советские годы архитекторы, будучи в те годы не глупыми людьми, они спроектировали именно такое архитектурное решение данного помещения: доступное с улицы, с большими панорамными окнами, с большими внутренними залами внутри. То есть сама специфика, само архитектурно-планировочное решение этого здания дает нам какую-то подсказку. Я убежден в том, что этой подсказкой необходимо воспользоваться.

Мы не можем говорить, что остановитесь, не продавайте. Это было бы идеально подумать еще: а точно ли это та самая сделка, которая городу в сегодняшнее время нужна, продать помещение и продать еще вместе гостиницу «Кедр», еще часть сургутского муниципального рынка и вложить их в реконструкцию помещения для размещения чиновников. Или найти какой-то более маневренный, более гибкий путь решения задачи по обеспечению хорошими рабочими местами сургутских муниципальных служащих. Может быть, есть другие варианты. Я допускаю, что...

Мне кажется, что эта тема, если это уже не решенный вопрос, я так понимаю, не решенный, но она неплохой повод для какого-то такого творческого обдумывания, дискуссии и принятия решения более остроумного, чем пока вот так вот кажется. Хотя, еще раз, муниципалитет занимается своей собственностью — это хорошо. Он видит способы решения тех или иных задач, которые перед ним стоят. Но, вероятно, у каждой проблемы есть несколько способов ее решения.

Д.Щ.: Да. Тем не менее, мы помним, что собственность муниципалитета — это еще собственность общая, общегородская, собственность всех людей, которые в городе являются гражданами. Поэтому, если граждане считают, продажа Агентства воздушных сообщений и просто отдача этого пространства кому-то, кто даст деньги, и оставление на усмотрение этого кого-то цель — использование этого помещения, если всех это устраивает, то, наверное. Если это кого-то это не устраивает, то, наверное, есть смысл публично высказаться и, возможно, повлиять на решение нашей власти.

Т.С.: Конечно. В конце. Тем более, что мы имеем печальные примеры, когда муниципальная собственность или часть муниципальной земли, или просто какие-то муниципальные пространства, попадая в неуклюжие частные руки, частные инвесторы — это не всегда хорошо и не всегда умно. Да? Территорию, объект не развивают, а напротив, ухудшают и депрессируют. Кстати говоря, помещение магазина «Книжный мир» тут же рядом, через 200 метров, муниципальной аптеки. Оно, эти действия по продаже этих имуществ, улучшили территорию, помещение, среду вокруг этих объектов улучшили или ухудшили? По-моему, для каждого сургутянина, который там мимо проходит или заходит вниз, ответ абсолютно очевиден.

Д.Щ.: Да. Что же, поехали. У нас следующая тема посвящается общественному транспорту, его доступности. Так что, переходите, смотрите.