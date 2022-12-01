По каким признакам можно выявить мошенника в интернете и по телефонному разговору

Интернет-мошенники не дремлют, изобретая всё новые схемы обмана. Не попасться на их уловки легко, если соблюдать простые правила безопасности в интернете. Подробнее о способах защиты от мошенников и как распознать аферистов — рассказали эксперты Обьясняем.рф.

Как защитить мобильное устройство?

Настройте блокировку экрана. Используйте длинные пароли и сканер пальца;

защитите паролем или сканером пальца важные файлы в телефоне;

настройте отслеживание. Установите программу удалённого доступа. С её помощью можно будет заблокировать телефон.

Скачивайте приложения из официальных магазинов: преступники могут маскировать вредоносное ПО под полезные программы или игры. Если вам нужно установить приложение банка, подпавшего под санкции, то делайте это только с его официального сайта;

не переходите по подозрительным ссылкам;

используйте антивирус;

обновляйте операционную систему и приложения;

не давайте приложениям разрешения, которые им не нужны для работы;

откажитесь от бесплатного вайфая, особенно когда пользуетесь приложениями банка, почты, соцсетей. Злоумышленники могут перехватить трафик и получить данные с вашего устройства.

Как выглядит надёжный пароль?

Длина - от 12 символов и более;

буквы разных регистров;

есть специальные символы: (-!@#$%^&*+-/.\000;:|?<>=);

нет последовательной комбинации: qwerty или 123;

не содержит личную информацию: дату рождения, фамилию, кличку питомца;

содержит фразу, а не слово. Такие пароли длиннее, и их сложнее угадать.

Что такое фишинг?

От киберугроз:

Фишинг - вид интернет-мошенничества, при котором злоумышленники стремятся заполучить ваши секретные данные: логин и пароль от аккаунтов в соцсетях, номер карты, банковский счёт.

Для этого они могут рассылать электронные письма, сообщения в мессенджер или СМС со ссылкой на поддельный сайт. Как только вы введёте на нём любые конфиденциальные данные - они тут же попадут в руки мошенников.

Как защититься от фишинга?

Изучите адрес (URL) отправителя. Он может отличаться одной буквой от официального сайта;

не переходите по подозрительным ссылкам в сообщениях, если вы их не запрашивали. Уведомления от банка или магазина можно проверить, позвонив по номеру с официального сайта;

будьте осторожны с рекламными баннерами на сайтах. Они могут содержать вредоносный код или вести на фишинговый ресурс;

если вам пришло уведомление об акции или новых государственных выплатах, то проверьте эту информацию на официальных сайтах магазина или ведомства;

если решили изменить логин и пароль, то перейдите на нужный сайт самостоятельно, а не по ссылке из письма. Не путайте смену пароля с восстановлением. В последнем случае ссылку для перехода вы запрашиваете самостоятельно.

Не открывайте присланные файлы, если не уверены в отправителе.

Как распознать телефонных мошенников?