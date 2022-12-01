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Как обезопасить себя и свои данные в сети // КОНСУЛЬТАЦИЯ

По каким признакам можно выявить мошенника в интернете и по телефонному разговору

Как обезопасить себя и свои данные в сети // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: depositphotos / agnormark.gmail.com

Интернет-мошенники не дремлют, изобретая всё новые схемы обмана. Не попасться на их уловки легко, если соблюдать простые правила безопасности в интернете. Подробнее о способах защиты от мошенников и как распознать аферистов — рассказали эксперты Обьясняем.рф.

Как защитить мобильное устройство?

  • Настройте блокировку экрана. Используйте длинные пароли и сканер пальца;
  • защитите паролем или сканером пальца важные файлы в телефоне;
  • настройте отслеживание. Установите программу удалённого доступа. С её помощью можно будет заблокировать телефон.
От киберугроз:
  • Скачивайте приложения из официальных магазинов: преступники могут маскировать вредоносное ПО под полезные программы или игры. Если вам нужно установить приложение банка, подпавшего под санкции, то делайте это только с его официального сайта;
  • не переходите по подозрительным ссылкам;
  • используйте антивирус;
  • обновляйте операционную систему и приложения;
  • не давайте приложениям разрешения, которые им не нужны для работы;
  • откажитесь от бесплатного вайфая, особенно когда пользуетесь приложениями банка, почты, соцсетей. Злоумышленники могут перехватить трафик и получить данные с вашего устройства.

Как выглядит надёжный пароль?

  • Длина - от 12 символов и более;
  • буквы разных регистров;
  • есть специальные символы: (-!@#$%^&*+-/.\000;:|?<>=);
  • нет последовательной комбинации: qwerty или 123;
  • не содержит личную информацию: дату рождения, фамилию, кличку питомца;
  • содержит фразу, а не слово. Такие пароли длиннее, и их сложнее угадать.

Что такое фишинг?

Фишинг - вид интернет-мошенничества, при котором злоумышленники стремятся заполучить ваши секретные данные: логин и пароль от аккаунтов в соцсетях, номер карты, банковский счёт.

Для этого они могут рассылать электронные письма, сообщения в мессенджер или СМС со ссылкой на поддельный сайт. Как только вы введёте на нём любые конфиденциальные данные - они тут же попадут в руки мошенников.

Как защититься от фишинга?

  • Изучите адрес (URL) отправителя. Он может отличаться одной буквой от официального сайта;
  • не переходите по подозрительным ссылкам в сообщениях, если вы их не запрашивали. Уведомления от банка или магазина можно проверить, позвонив по номеру с официального сайта;
  • будьте осторожны с рекламными баннерами на сайтах. Они могут содержать вредоносный код или вести на фишинговый ресурс;
  • если вам пришло уведомление об акции или новых государственных выплатах, то проверьте эту информацию на официальных сайтах магазина или ведомства;
  • если решили изменить логин и пароль, то перейдите на нужный сайт самостоятельно, а не по ссылке из письма. Не путайте смену пароля с восстановлением. В последнем случае ссылку для перехода вы запрашиваете самостоятельно.
Не открывайте присланные файлы, если не уверены в отправителе.

Как распознать телефонных мошенников?

  • Отслеживайте номер входящего звонка: банки используют только официальный номер, указанный на сайте или на обороте карты, но никак не скрытый;
  • установите программу или подключите сервис для определения номеров злоумышленников. С их помощью можно распознать и заблокировать нежелательные звонки;
  • мошенники спрашивают данные карты, которые настоящему сотруднику не нужны: коды для подтверждения платёжных операций, три цифры на обороте карты, ПИН-код и прочее;
  • они могут давить на вас, торопить или сообщать ложную информацию, например, о блокировке вашего счёта. Так злоумышленники действуют на эмоции, чтобы запутать вас.

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Сегодня в 14:12, просмотров: 147, комментариев: 0
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