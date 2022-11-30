Некоторые европейские страны еще вполне открыты для россиян с точки зрения виз

Если посмотреть на новостную повестку, то может показаться, что вообще вся Европа захлопнула любые двери перед носом у россиян, и еще замазала щели, чтобы никто не смог просочиться. Отчасти это так, но отчасти – все-таки нет. Есть несколько стран, которые по-прежнему дают шенгенские визы, а некоторые по этим визам даже пускают на свою территорию, а не разворачивают прямо в аэропорту или на границе. В этом обзоре siapress.ru – как получить туристическую шенгенскую визу и все-таки попасть в Европу.

А что случилось?

Вы могли пропустить, но с 12 сентября этого года ЕС приостановил соглашение об упрощении визового режима с Россией. Это не означает автоматический отказ всем подряд, но процесс вроде как должен проходить дороже и дольше. Чисто практически: стоимость консульского сбора выросла с 35 до 80 евро, для детей 6-12 лет – до 40 евро, а сроки рассмотрения – от 15 до 45 дней. Но последний пункт на практике почти не исполняется – визы либо дают в течение 2-3 недель, либо не дают вовсе.

Кто не дает?

Едва ли вас удивит тот факт, что полный отказ в выдаче туристических виз декларировали страны, которые с Россией имеют наземную границу, плюс некоторые сочувствующие: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Бельгия, Дания, Нидерланды. Эти же страны объявили, что не будут пускать к себе россиян с туристическими шенгенскими визами, выданными другими странами. Там еще несколько особняком стоит Финляндия, про нее скажем отдельно.

А теперь – к странам, которые визы дают и по ним пускают.

Греция

В течение многих лет Греция была и до сих пор остается одной из самых гостеприимных европейских стран для жителей России. Подать на ее визу можно через компанию Global Visa Center World. Несмотря на все ужесточения, в среднем срок рассмотрение составляет около двух недель. И греки, не изменяя своим традициям, вполне охотно дают мультивизу на 6 месяцев или даже год в том случае, если в паспорте у вас были другие шенгенские визы. При этом запись на прием вполне гуманная, особо в очереди стоять не придется.

Испания

Еще одна южная и вполне приветливая для россиян страна. Заявку можно сделать через BLS International, срок рассмотрения в среднем около трех недель. Правда, если раньше испанцы «раскидывались» мультивизами, то сейчас все не так – максимум вам дадут шенген на месяц. Очередь на запись есть, но не критическая.

Италия

Опять южная Европа, и опять более-менее гостеприимное отношение к россиянам. Сбор заявок на визы ведет компания VMS, подождать придется около трех недель. С меньшей охотой вам дадут мультивизу, и то максимум на полгода, но краткосрочные и однократные разрешения на въезд вполне можно получить. И очереди не гигантские.

Франция

Как ни странно, но именно Франция оказалась самой лояльной европейской страной. Подать заявку можно через France-Visas, сроки оформления всего около 1,5 недель, да и итоговая вклейка в паспорт может порадовать – говорят, легко получить мультивизу на полгода, а иногда выходит и даже на пять лет. Правда, за это придется платить ожиданием – очередь внушительная, но можно попробовать вылавливать освобождающиеся «окна».

Германия

Как, опять же, ни странно, соседняя с Францией Германия установила почти запретительные правила в плане туристических виз. Разрешения на многократный въезд от немцев вы не получите в принципе, да и на однократную поездку будет непросто. Процент отказов резко вырос по той причине, что оператор VisaMetric требует в качестве доказательства состоятельности выписку со счета в банке ЕС с необходимой суммой на счету. Для жителя России, даже имеющего финансовую возможность посетить в рамках туристической поездки Германию, этот пункт почти невыполним. Зато – никаких очередей. Имеете счет и необходимую сумму в европейском банке – и милости просим.

Финляндия

С Финляндией ситуация странная. Формально она не прекратила выдачу виз – этим занимается оператор VFS Global. Там, правда, жуткие условия, типа «подавать за полгода до поездки», тем не менее, сама по себе возможность есть. Но даже если вы все сделаете, то заехать по этой визе в Финляндию не сможете. Равно как и транзитом куда-то рвануть. Есть очень локальные исключения, которые касаются владельцев недвижимости, но это статистическая погрешность.

А еще какие варианты?

Не стоит забывать, что есть еще масса безвизовых стран, которые вполне подходят для туристических поездок. Самые гостеприимные с этой точки зрения – Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия (можно находиться без визы сколько угодно), Грузия (360 дней без визы), Армения и Мексика (по 180 дней без визы). А тех, кто пускает просто так на 30-90 дней – просто не счесть. В их числе, к слову, европейские Сербия и Черногория (30 дней без визы).

Ну и не стоит забывать о чисто логистических вопросах. Помните, что многие страны в принципе прервали авиасообщение с Россией, поэтому придется лететь с пересадками, что сделает путешествие дороже и сложнее.