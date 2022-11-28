Как реструктуризовать кредитные обязательства и снизить долговую нагрузку

Непростое время требует ответственных решений в контроле личных накоплений и выплат кредитных обязательств. Для некоторых россиян, долговая нагрузка в этом году превысила ожидания. О том, как избавиться от тяжелых кредитных обязательств — рассказали эксперты Роскачества.

Ипотечные каникулы

Кредитные каникулы и их формы регулирует Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком – физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика».

Чтобы получить ипотечные каникулы, необходимо, чтобы ипотечный кредит соответствовал следующим условиям:

размер кредита не превышает 15 млн рублей;

в прошлом вы не просили о его рефинансировании;

жилье, на покупку которого взят кредит и которое служит залогом, – единственное.

Помимо этого, чтобы претендовать на ипотечные каникулы, заемщик должен находиться в трудной жизненной ситуации. Например:

если заемщик потерял работу или стал инвалидом 1- или 2-й группы;

заемщик признан временно нетрудоспособным в течение более двух месяцев подряд;

в случае потери кормильца;

в случае падения совокупного дохода супругов на 30% (при этом размер ежемесячных выплат по ипотеке в среднем превысил 50% от среднемесячного дохода);

в случае увеличения количества иждивенцев, из-за чего при этом совокупный доход (с учетом финансовых поступлений у других членов семьи) уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке в итоге превысили 40% от среднемесячного дохода.

Когда все условия выполнены, вы имеете право оформить ипотечные каникулы. Даже если вы уже пропустили платеж по кредиту, только из-за этого банк не может вам отказать. Пени и штрафы за просрочку на весь льготный период будут заморожены, но погасить их все же надо будет – после каникул. Каникулы можно прекратить досрочно, а вот продлить их или снизить выбранный размер платежей нельзя. Самый оптимальный вариант – оформлять каникулы сразу на полгода и на это время устанавливать минимальные выплаты, с которыми вы точно справитесь, или же вообще останавливать их.

Реструктуризация кредита

Процедура по сути представляет снижение ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредита и его условий. Для этого необходимо обратиться в банк, выдавший кредит, и предоставить все возможные документы, доказывающие, что ваша экономическая ситуация в семье изменилась и вы больше не можете платить кредит на прежних условиях.

Но реструктуризация кредита – это право, а не обязанность. Банк сам будет принимать решение, оценив описанные заемщиком доводы и предоставленные им доказательства изменения его финансового положения.

Если ваши жизненные обстоятельства изменились и вы не можете погашать задолженность, не затягивайте и сразу обращайтесь в банк.

Банк может предложить платежные каникулы, пролонгацию (то есть увеличение срока), может изменить валюту платежа, отказаться от взимания неустоек и штрафов.

Прося реструктуризацию долга, заемщик почти всегда попадает в невыгодные для себя условия. Например, при увеличении срока кредита под те же проценты в будущем ваша переплата еще больше возрастет.

Рефинансирование кредита

Рефинансирование – это получение нового займа на погашение одного или нескольких старых. Основное отличие от реструктуризации, когда заемщик обращается в банк, выдавший первоначальный кредит, в том, что при рефинансировании вы обращаетесь в другой банк, в котором у вас нет кредита. Можно обратиться и в свой банк, но велика вероятность, что вам откажут.

Плюсы рефинансирования:

Процентная ставка по кредиту снижается.

Можно изменить валюту кредита.

Новый график погашения.

Несколько кредитов заменяются на один.

Возможность освобождения залогового имущества.

Минусы рефинансирования:

Пакет документов придется готовить заново.

Возможные дополнительные расходы (если кредит требует рассмотрения заявления, экспертизы залогового имущества и оплаты комиссий).

Повышенные требования к платежеспособности заемщика. Если у заемщика были просрочки платежей по кредитам, то вероятность отказа возрастает.

Если банк, где вы взяли кредит, начал предлагать более выгодные условия по новым продуктам, стоит рассмотреть рефинансирование. Даже если у вас все в порядке с выплатами долга, просто чтобы сэкономить на переплате. Для этого нужно обратиться в свой банк.

Списание долга из-за срока давности

Рассчитывать на этот метод особенно не стоит. Срок исковой давности – три года с момента выявления правонарушения. Если банк не успел подать исковое заявление, то долги за истекший период можно списать. Но кредитные организации тщательно следят за сроками и вовремя подают иски на должников. Если просрочка затянулась на несколько месяцев, банк начинает готовить документы в суд. Поэтому уповать на то, что банк «забудет» о долге, нельзя.

Государственная программа по списанию долгов

В интернете можно найти упоминания мифической программы от государства по списанию долгов граждан. Но на данный момент такой программы не существует. Просто так не платить по кредиту нельзя, в расчете что потом можно будет подать на некую «программу» и долги спишут.

Банкротство

Списание долгов путем банкротства через суд доступно любому гражданину, чей кредит превышает 500 000 рублей (суммарно, то есть сюда могут входить как кредиты, так и налоги и алименты), а просрочка по выплатам – три месяца. Однако в суд можно обратиться и с меньшей суммой задолженности, если возникли обстоятельства, в силу которых очевидно и неизбежно наступление финансовой несостоятельности.

Если сумма меньше, от 50 до 500 тысяч, то статус банкрота можно получить во внесудебном порядке через МФЦ. Должника включают в Единый федеральный реестр, и начинается процедура внесудебного банкротства, которая длится 6 месяцев.

За подачу заявления на банкротство в суд взимается госпошлина.

А кроме того, для банкрота действует ряд ограничений:

На торгах реализуют все имущество должника, кроме вещей индивидуального пользования и единственного жилья (если оно не в ипотеке).

Может быть запрещен выезд за границу.

В течение трех лет нельзя занимать руководящие должности.

В течение пяти лет запрещено брать новые кредиты без указания факта банкротства.

Если у человека есть средства и имущество, но он не выплачивает долги, то подать на банкротство не получится. Для этого нет оснований. Банкротство – это крайняя мера, когда у заемщика уже нет никакой возможности выплачивать долги.