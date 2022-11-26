Как сэкономить на оплате коммунальных услуг и эффективно использовать технику

«Как сэкономить на оплате коммунальных услуг?», – спрашивает югорчанка Светлана Новикова.

Отвечают эксперты Роскачества:

Ежегодно россияне сталкиваются с повышением тарифов ЖКХ. В этом году нам придется столкнуться с повышением на коммунальные услуги дважды, поскольку нужно ремонтировать изношенные сети. Иначе ресурсы будут не просто теряться частично, а, может, и не будут доходить вообще до домов и потребителей. Но затем не будет увеличения тарифов полтора года, сообщает Министерство экономического развития РФ.

Самое простое и самое важное, что должны сделать все собственники в квартирах и домах, в которых технически это возможно, – установить индивидуальные приборы учета (в первую очередь на воду и электричество), чтобы не платить по нормативам. И это дает самую большую экономию до 40 и даже может достигнуть 50% от всех затрат на коммунальные услуги. Установка газового счетчика может дать экономию до 30–40%.

Если установить счетчик на тепло вместе с современными батареями с вентилями, устранить все теплопотери – это еще 25–30% экономии (это касается домов с горизонтальной системой отопления). А если в доме проведены все энергоэффективные мероприятия – экономия достигнет 40%. Конечно, сначала на эти меры собственникам придется потратиться, но все довольно оперативно окупается – от двух с половиной до пяти лет.

Экономим воду

Проверьте и приведите в порядок сантехнику и оборудование водоснабжения. Если из крана капает, это уже расход воды.

Справочно: Если вода:

капает из крана, это ~ 24 литра в сутки, или 720 литров в месяц;

течет из крана, это ~ 144 литра в сутки, или 4000 литров в месяц;

течет бачок унитаза, это ~ 2000 литров в сутки, или 60 000 литров в месяц (по данным Школы грамотного потребителя (ШГП)).

Установите счетчики на воду (индивидуальные приборы учета). Это позволит не только платить за реальный расход воды, но и контролировать ежемесячный расход.

Если у вас нет счетчиков или вы не передаете данные по ним в управляющую компанию, то вы будете платить по нормативам и с повышенным коэффициентом. Они могут отличаться между регионами, и переплата при оплате по нормативам может быть в 2–3 раза выше, чем если бы вы платили по счетчикам на воду и электроэнергию.

Используйте современные кран-буксы с металлокерамическими элементами вместо резиновых прокладок. Это устранит проблему с капанием из кранов. При высокой надежности пользоваться ими просто и легко. А использование качественных рычажных смесителей с аэратором позволяет комфортно пользоваться водой при вдвое меньшем расходе, поскольку вам не надо каждый раз настраивать температуру воды. Аэраторы обеспечивают хороший напор даже при несильном потоке воды.

Это устранит проблему с капанием из кранов. При высокой надежности пользоваться ими просто и легко. А использование качественных рычажных смесителей с аэратором позволяет комфортно пользоваться водой при вдвое меньшем расходе, поскольку вам не надо каждый раз настраивать температуру воды. Аэраторы обеспечивают хороший напор даже при несильном потоке воды. Когда моете посуду, экономнее замачивать грязные тарелки , наполнив раковину водой с моющим средством, а затем быстро ополаскивать. Старайтесь по возможности меньше использовать проточной воды. Так расход воды снижается, как и расход моющего средства. А использование современных моделей посудомоечных машин может помочь сократить потребление воды и электроэнергии до 50%

, наполнив раковину водой с моющим средством, а затем быстро ополаскивать. Старайтесь по возможности меньше использовать проточной воды. Так расход воды снижается, как и расход моющего средства. А использование современных моделей посудомоечных машин может помочь сократить потребление воды и электроэнергии до 50% Принимайте душ, а не ванну. Это даст экономию в 5–7 раз.

Это даст экономию в 5–7 раз. Не брейтесь и не чистите зубы с открытым краном. Экономия составит до 200 литров в неделю.

Экономия составит до 200 литров в неделю. Там, где это возможно, заменяйте использование горячей воды на холодную. Она дешевле.

Экономим тепло

Основные теплопотери происходят через:

оконные и дверные проемы – 40–50%;

наружные стены – 30–40% (по данным ШГП).

В России на отопление одного квадратного метра жилья тратится в 6–8 раз больше энергии, чем в Европе и Америке. При этом до 50% подаваемого в дома тепла теряется через оконные и дверные проемы (по данным Центра по эффективному использованию энергии).

Меняйте окна и двери. Современные стеклопакеты позволят сократить тепловые потери до минимума. Это же касается и остекления балконов и лоджий, что позволит снизить общие теплопотери на 10%.

Современные стеклопакеты позволят сократить тепловые потери до минимума. Это же касается и остекления балконов и лоджий, что позволит снизить общие теплопотери на 10%. Если нет возможности поменять, утепляйте на зиму окна. На зиму оконные рамы можно заклеить бумагой с внутренней стороны. Но лучше применять специальные уплотняющие материалы. Они подойдут и для входных дверей. Утепление окон повысит температуру в помещении на 4–5 градусов.

На зиму оконные рамы можно заклеить бумагой с внутренней стороны. Но лучше применять специальные уплотняющие материалы. Они подойдут и для входных дверей. Утепление окон повысит температуру в помещении на 4–5 градусов. Держите радиаторы в чистоте и не заслоняйте их. Для повышения теплоотдачи радиаторы должны быть чистыми и снаружи, и внутри. Если они засорились внутри и не обеспечивают должный уровень тепла, обращайтесь в управляющую компанию. Не загораживайте радиаторы мебелью, декоративными панелями и плитами. Это снижает теплоотдачу на 10%. Даже шторы могут задерживать тепло. Это же касается и окрашивания радиаторов масляными красками.

Для повышения теплоотдачи радиаторы должны быть чистыми и снаружи, и внутри. Если они засорились внутри и не обеспечивают должный уровень тепла, обращайтесь в управляющую компанию. Не загораживайте радиаторы мебелью, декоративными панелями и плитами. Это снижает теплоотдачу на 10%. Даже шторы могут задерживать тепло. Это же касается и окрашивания радиаторов масляными красками. Установите теплоотражающие экраны за радиаторами. Это позволит предотвратить нагревание стены за батареей. Экраны из фольги или пенофола будут отражать тепло, чтобы оно распределялось по комнате. Пенофолом можно утеплять и стены, если во время ремонта наносить его тонким слоем под обои.

Экономим электроэнергию

Не оставляйте электроприборы в режиме ожидания. Электрические плиты, стиральные и посудомоечные машины, компьютеры, домашние кинотеатры и прочая бытовая техника расходуют много электроэнергии даже в положении stand by. Выключайте приборы с помощью кнопок или из розетки. Это же касается и зарядного устройства смартфона или ноутбука: если гаджет не заряжается, не оставляйте зарядку в розетке. Устройство все равно потребляет электричество.

Электрические плиты, стиральные и посудомоечные машины, компьютеры, домашние кинотеатры и прочая бытовая техника расходуют много электроэнергии даже в положении stand by. Выключайте приборы с помощью кнопок или из розетки. Это же касается и зарядного устройства смартфона или ноутбука: если гаджет не заряжается, не оставляйте зарядку в розетке. Устройство все равно потребляет электричество. При готовке на электроплите используйте посуду с толстым дном. Для посуды используйте крышки. Без крышки необходимо в три раза больше энергии. А дно посуды для электроплит должно быть ровным и плотно ложиться на нагревательный элемент. Следите за исправностью плиты, регулярно ее мойте. Для разогрева используйте соответствующий режим. Микроволновка будет даже более экономичным вариантом для подогрева, разморозки или приготовления простых блюд

Выключение неиспользуемых приборов из сети позволит снизить потребление электроэнергии в среднем до 300 кВт×ч в год.

Поставьте холодильник на самое прохладное место кухни. Он не должен стоять возле плиты или теплоприборов. Если вы поставите холодильник в комнате, где температура достигает 30 ºC, то потребление энергии удвоится. Частое открывание дверец холодильника и морозильника тоже увеличивает расход электроэнергии на 15–20%, а в старых агрегатах даже до 50%. По этой же причине нельзя убирать неостывшие кастрюли в холодильник.

Он не должен стоять возле плиты или теплоприборов. Если вы поставите холодильник в комнате, где температура достигает 30 ºC, то потребление энергии удвоится. Частое открывание дверец холодильника и морозильника тоже увеличивает расход электроэнергии на 15–20%, а в старых агрегатах даже до 50%. По этой же причине нельзя убирать неостывшие кастрюли в холодильник. Чаще размораживайте холодильник. Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии. Холодильник лучше держать наполненным. Высокая теплоемкость хранящихся продуктов будет поддерживать в нем ровную температуру, и намного реже будет включаться компрессор.

Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии. Холодильник лучше держать наполненным. Высокая теплоемкость хранящихся продуктов будет поддерживать в нем ровную температуру, и намного реже будет включаться компрессор. Загружайте стиральную машину полностью. Это позволит снизить расход энергии на подогрев. Сортируйте белье и используйте оптимальный режим. Не устанавливайте температуру нагрева более 40 градусов.

Это позволит снизить расход энергии на подогрев. Сортируйте белье и используйте оптимальный режим. Не устанавливайте температуру нагрева более 40 градусов. Используйте энергосберегающие лампы. Новые энергосберегающие лампы экономят расход электроэнергии и со временем сами себя окупают, несмотря на свою большую стоимость (они расходуют примерно в 10 раз меньше энергии, чем обычные лампы накаливания). В местах, где не нужно излишнее освещение, устанавливайте лампы малой мощности.

Использование энергосберегающих лампочек в половине квартир такого города, как Москва, позволит экономить не менее 1000 МВт электрической мощности. Такого объема мощности хватит на одновременную работу миллиона электрочайников. Энергосберегающие лампы позволяют на 75% сократить траты на освещение (по данным Всемирного фонда природы).

Приобретайте энергоэффективную бытовую технику. В описании или маркировке указан класс энергоэффективности, и стоит выбирать технику только классов A++, A+ и A.

В описании или маркировке указан класс энергоэффективности, и стоит выбирать технику только классов A++, A+ и A. Держите окна в чистоте и не заставляйте их. Используйте светлые шторы, сократите количество комнатных растений на подоконнике, и это увеличит освещенность квартиры.

Оплачивай коммунальные услуги по карте с кэшбеком

Некоторые банки предлагают кешбэк на оплату коммунальных услуг, к тому же у банков может быть договоренность с энергетическими и тепловыми компаниями. Кешбэк будет небольшой (до 5%, обычно 2–3%), но это все равно снижает стоимость услуг.