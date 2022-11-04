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Единство нашего народа – огромная ценность, которую мы храним и оберегаем

Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с Днем народного единства

Единство нашего народа – огромная ценность, которую мы храним и оберегаем
Фото: vk.com/filatov_surgut

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот день напоминает нам про источник силы Российского государства. Это сплоченность наших людей, их воля и мужество. Именно они помогали России в самые тяжёлые и смутные времена. Именно в единстве залог нашей победы сегодня!

В Сургуте проживают представители более ста национальностей. Мы живем дружно под флагом Родины и с общей историей. Единство нашего народа – огромная ценность, которую мы храним и оберегаем. Сегодня особенно важно об этом помнить.

Давайте вместе, дорогие земляки, будем верны себе и верны России! Здоровья, благополучия вам, силы духа и единства!


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Сегодня в 09:57, просмотров: 63, комментариев: 0
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