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Какой транспорт облагается налогом и кому положены льготы // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Как оплатить транспортный налог и для кого доступны льготы

Какой транспорт облагается налогом и кому положены льготы // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: unsplash.com

Конец года – время уплаты основных налогов, в том числе и транспортного. За какой именно транспорт нужно платить, куда приходят квитанции и как получить льготы – рассказали эксперты Роскачества.

Какой транспорт облагается налогом?

Транспортный налог необходимо платить за:

  • Автомобили.
  • Мотоциклы, мотороллеры.
  • Автобусы.
  • Другие самоходные машины на пневматическом и гусеничном ходу.
  • Самолеты, вертолеты.
  • Теплоходы, яхты, парусные суда, катера, моторные лодки, гидроциклы.
  • Снегоходы, мотосани.
  • А также другие водные и воздушные транспортные средства.

Есть, впрочем, обстоятельства, при которых за транспорт не нужно платить налог. Для обычных граждан, не отвечающих за материально-техническую базу медицинских или государственных служб, имеет значение то, что не нужно платить за автомобили, которыми пользуются инвалиды или которые были приобретены для обслуживания интересов человека с ограниченными возможностями.

Также транспортным налогом не облагаются легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные через органы соцзащиты. Что касается лодок, то платить налог не нужно за весельные лодки, а также зарегистрированные в установленном порядке моторные лодки с двигателем мощностью не выше 5 лошадиных сил.

Когда и сколько требуется платить

Заплатить очередную сумму необходимо до 1 декабря года, следующего за тем календарным периодом, на который был начислен налог. То есть за 2021 год налог необходимо заплатить до 1 декабря 2022 года.

Размер транспортного налога зависит от мощности легкового автомобиля. Конечная сумма высчитывается с применением коэффициента, который устанавливается властями регионов самостоятельно.

На одну лошадиную силу в общем случае установлены вот такие ставки налога (если регионом не установлены иные):

  • 2,5 рубля – до 100 лошадиных сил включительно.
  • 3,5 рубля – от 101 до 150 лошадиных сил включительно.
  • 5 рублей – от 151 до 200 лошадиных сил включительно.
  • 7,5 рубля – от 201 до 250 лошадиных сил включительно.
  • 15 рублей – от 251 лошадиной силы.

Регионы могут повышать ставки, но не более чем в 10 раз.

Куда придет квитанция и как ее оплатить?

Уже несколько лет квитанции присылают онлайн в личный кабинет на сайте налоговой службы. Пользователь получает уведомление на почту, также все неоплаченные квитанции можно увидеть собственно в личном кабинете. Там же по одному клику можно перейти на страницу оплаты при помощи банковской карты. После оплаты квитанция приходит на почту, а также предоставляются ссылки, по которым можно скачать копию себе на компьютер или гаджет.

Также оплатить налог можно через Госуслуги, авторизовавшись на сайте или использовав на сайте налоговой данные с Госуслуг.

Если же гражданин не зарегистрирован на сайте налоговой службы, он получит квитанцию через Почту России. Важно! Если вы зарегистрировались на сайте ФНС и не пользуетесь им или вас регистрировал кто-то из родственников (или вы регистрировали кого-то из старших родных), стоит проверять почту и сайт в августе-сентябре каждого года, чтобы вовремя увидеть квитанцию и успеть оплатить налог.

Льготы для юридических лиц

Не оплачивают транспортный налог в ХМАО Юрлица и ИП, уставная деятельность которых связана с традиционной хозяйственной деятельностью регионов (на одно транспортное средство из различных категорий объектов).

Скидка в 50% предоставляется религиозным объединениям и общественным организациям инвалидов, эксплуатирующих автобусы с двигателями мощностью до 150 л.с. Также половину от рассчитанной суммы оплачивают владельцы грузовых автомобилей и автобусов, оборудованных ГБО.

Льготы для физических лиц

Налог не рассчитывается на транспорт, используемый гражданами, осуществляющими традиционную хозяйственную деятельность малочисленных народов Севера в регионе.

Льготная ставка по отношению к одному автомобилю, мотоциклу, снегоходу, моторной лодке применяется для расчета суммы налога для пенсионеров, а также других категорий граждан, достигших пенсионного возраста.

Освобождены от уплаты налога на автомобили с двигателями не мощнее 100 л.с, снегоходы (до 50 л.с.). моторные лодки (до 30 л.с.):

  • Пострадавшие от радиации во время катастрофы в Чернобыле.
  • Инвалиды 1, 2 групп.
  • Неработающие инвалиды 3 группы.
  • Инвалиды детства.
  • Герои СССР, РФ, кавалеры ордена славы.
  • Участники ВОВ и ветераны боевых действий.

Также освобождается от оплаты налога на легковой автомобиль один из опекунов в многодетной семье. Только в случае того, что в транспорте двигатель мощностью ниже, чем 250 л.с.


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Сегодня в 16:20, просмотров: 113, комментариев: 0
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