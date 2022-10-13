Новая реальность принесет упрощение торговых форматов по всей России

В Сургуте выставлен на продажу торговый центр «Агора». Также параллельно собственник пытается продать другой важный ТЦ «Вершина». Сколько подобных лотов выставлено сейчас по всей России – можно только предполагать, но их количество, вероятно, будет расти. Потому что покупательский спрос россиян падает, и следом будут неизбежно упрощаться форматы торговли. Как это будет происходить и что с этим делать – в «О чем говорят» обсудили Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.:Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мы продолжаем. Тарас Самборский также на связи. В первом эпизоде мы поговорили про то, как работают концессии именно на строительство конкретно школ в Сургуте, в Югре и в нашей стране. Так что посмотрите, если интересно. И сейчас поговорим про то, как и какое будущее рисуется для наших торговых центров.

В Сургуте на продажу уже не первый месяц, скажем так, выставлен большой ТЦ, это второй ТЦ в городе, который сейчас продается, это ТЦ «Агора». Примерно 900 млн руб. его стоимость составляет. И думается, что если целых два ТЦ в Сургуте продаются, то в принципе по всей стране, наверное, будут продаваться, и люди будут пытаться спихнуть такие активы в куда более частом формате, то есть там будут, наверное, как минимум десятки ТЦ, которые окажутся ненужными их нынешним владельцам и с ними что-то нужно будет делать.

Что можно с этим сделать? Потому что это, действительно, будут очень большие площади, которые могут в какой-то степени послужить на добро нашим людям, и как мы можем, в случае чего, или государство, или бизнес, или общество попробовать ими распорядиться? Давай про это поговорим.

Т.С.:Я не думаю, что у государства есть не то, чтобы какое-то желание прибрать к рукам по сходной цене подобные объекты, а даже концептуальное видение того, что можно с ними делать. И мы можем это подтвердить примерами сургутских объектов, в частности, ТЦ «Вершина»: сколько говорится, он совершенно понятный, концепции будущего использования этого здания нас интересует, в первую очередь, как качественный архитектурный объект.

Почему мы говорим про «Вершину», как про возможный музейный, выставочный кластер, центр досуга, интеллектуального образования? Потому что это редкий редкий архитектурный объект на пустынном ландшафте Сургута. Он построен архитектурной школой Эрика ван Эгераата, которая вошла в 20-ку, может быть, лучших архитектурных бюро мира входит. Поэтому это определенное достояние для Сургута. Многие специалисты говорят, что возможна такая концепция его дальнейшего использования. Но государство в лице, скажем так, нашего субъекта федерации, если по Конституции посмотреть, интереса к этому не проявляет. Так вот, прямо скажем. И не цепляется каким-то образом переформатировать данный объект.

Я более чем уверен, что у разоряющихся объектов худшего качества с архитектурной точки зрения, таких, как «Агора», судьба не лучше. И вообще мы говорим о том, что время безумных кредитов кончилось, а эти объекты, что «Вершина», что «Агора», в большей степени возникли потому, что у их владельцев, тех, кто их в свое время построил, был легкий доступ к кредитам. Компания «СКУ», которая строила «Вершину», вообще входила в общую группу компаний, скажем так, в корпоративный капитал с одним из крупнейших банков страны «Петрокоммерц», кредитуясь через него, направляла оборотные средства на стройку, там, может быть, часть прямых кредитов была. Г-н Копайгора, когда взлетел в своем бизнесе, в том числе на окружных подрядах, он точно также имел доступ к легким кредитам.

То есть сейчас это время кончилось, сейчас не возьмешь кредит и не построишь ничего, на самом деле. И, соответственно, перекредитовкой трудно, если совсем невозможно, реструктурировать старые кредиты, вот вам и история с той же «Агорой». Все. Нет денег. Покупательская способность населения падает на глазах, как бы не хорохорились наши ура-оптимисты, денег у населения становится в кошельках меньше, они сокращают потребление, они отказываются от покупок, они ограничивают свои расходы, а это элементарно еда, это обогрев жилья, его обслуживание и здравоохранение. Все. Сейчас нет других расходов у большинства населения.

Соответственно такие форматы, как ТЦ «Агора», который неплохой, все-таки это большой торгово-развлекательный, досуговый центр, там можно проводить время, и для жителей этого района это место, где можно проводить досуг и какие-то часы, покупки, то есть он решал социальную функцию неплохо. Но люди сокращают расходы. И все. Эта большая махина оказывается никому не нужна. Она не нужна такому количеству людей, которые бы позволяли ей себя окупать. Вот и все. И эта история грустная сегодня накрыла большинство крупных ТЦ, которые строились на кредиты, у которых нет крупного стороннего капитала.

Поэтому мы будем наблюдать их постепенный если не упадок, то ухудшение их форматов. И можно сказать, что возвращается время коробейников. Мы будем время «купцов», можно говорить это слово в кавычках, как символ этого, достаточно чудовищного, но сверх популярного у населения формата, который рядом с «Сургут Сити Моллом» стоит. Время ларьков, время киосков, время шанхаев. Это все нас ждет. Упрощение торговых форматов неизбежно.

Я об этом говорю с диким сожалением, потому что, когда в Сургуте возникали ТЦ «Вершина», «Аура», «Сургут Сити Молл», это давало надежду на развитие современных торговых форматов. Да, их появление сопровождалось появлением тех самых коробейников, купцов, ларечников. С точки зрения каких-то интересов это плохо. Я до сих пор жалею: в Сургуте прекрасный магазин, как «Оранжерея», как пример, хороший огромный цветочный магазин, он потом перерос вообще в магазин подарков, елочных игрушек. Я знал, что если надо как-то подготовиться к Новому году, украсить дом, надо идти туда, там всегда все было не пошлое и не банальное.

Он не пережил появление наших двух крупных ТЦ, возможно, появление гипермаркета стройматериалов «ОБИ». Исчез. С другой стороны, на Черном мысу живет благополучно «Сад-огород». Это как раз формат коробейников. То есть надо ли жалеть, что «Агора» в не лучшем финансовом состоянии, помирает или не помирает, как-то там нехорошо себя чувствует. У меня нет на этот счет каких-то мыслей. Меня тревожит другое, что когда она уйдет в очень сильный минус и просто вынуждена будет закрываться, потому что не вытягивает, там кредитных обязательств, каких-то расходов, что будет со зданием? То, о чем ты спрашиваешь. Какая роль властей в решении подобных проблем?

А это проблема. Городу не нужны эти вот умирающие или мертвое огромное здание наподобие. Кстати говоря, которое, стоит на пересечении улиц Майская-Декабристов много-много лет. Вот его уже апгрейдили, вот его уже облагородили. А вот стоит и стоит непонятное здание с непонятной функцией. Тоже, кстати говоря, следствие того, что когда-то кто-то смог урвать много лет назад, это начало 90-х годов, кусок земли, схватить какой-то кредит, чего-то там построить невразумительное, разориться, перепродать, и вот так. Через 5 рук, оно оказалось, по-моему, в руках г-на Сторожука, могу наврать, но какое-то отношение «Сибпромстрой» к этому зданию имеет.

Когда экономика развивается, когда в рынке есть профессиональные игроки, которые на протяжении годов и 10-летий оттачивают свою специализацию, рынок немножечко дает другие архитектурные продукты. А мы же видим, что последние 30 лет Сургут, да и большая часть России, любой объект – это какая-то карикатура, это какой-то, в лучшем случае, кич, о чем мы сосем недавно говорили, обсуждая какую-то реплику блогера Лебедева о сургутском Биг-Бэне. В лучшем случае, это будет кич. А в большинстве случаев это просто оттяпанный кусок земли, построенное на легкий кредит нечто... А что там будет дальше, а мы потом об этом подумаем... А потом случилась такая экономическая ситуация, которая сегодня случилась. И думать уже о будущем невозможно. Нужно спасать нынешнюю ситуацию. И объекты, которые находятся в кредитах, объекты, у которых странный формат, будут умирать.

Должна ли местная, возможно, региональная власть, участвовать в судьбе этих объектов? На примере таких объектов, как «Вершина», в миллиардный раз повторюсь, безусловно, должна. Валяются под ногами за бесценок. 500 млн для «Вершины» – это еще не цена. Туда еще инвестировать 500 млн или 1 млрд, и вы получаете лучший в стране музейный, досуговый, театральный, выставочный, образовательный кластер. «Агора». Если смотреть, как на социальный объект для этой городской территории, она, вообще-то, такая не очень симпатичная, это улица Профсоюзов, Чехова, совсем рядом уже 8-я Промзона, страшный перекресток Киртбая-Профсоюзов, Аэрофлотская... В общем-то, тут, что-то такое, скажем так, местное, районное, досугово-образовательное тоже бы не помешало.

Может быть, тоже город мог бы задуматься о том, как выкупить «Агору», не помогая Копайгоре, не эта мотивация, хотя хороший человек, жалко, что с ним так все произошло. Но сейчас мы говорим о городских интересах, и сделать из этого очень большого помещения что-то спортивное, тем более, WorldClass там арендатор, тут федеральная марка, ну и дальше идти по этому пути. Ведь социальных объектов Сургуту дико не хватает. Не хватает театральных тех же площадок. Я узнал от кого-то, с кем-то смотрел интервью на днях, потрясающую вещь: А есть такой великолепный культурный просветитель Михаил Казинник, он меня ошарашил страшной цифрой: население Москвы превышает население Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии вместе взятых.

Д.Щ.: Каждую из них точно превышает. Но насчет вместе взятых — маловероятно.

Т.С.: Хорошо. Я думаю, может быть, он заговорился. Но Швеция была точно там упомянута. Я не знаю, о каком населении Москвы мы говорим: 15-20 млн... Суть не в этом. Но количество театральных площадок с посадочными зрительными местами в Москве меньше в несколько раз, чем в одной только Швеции. Он, видимо, в Швеции живет, поэтому так ее называет часто.

Я уверен, что подобная пропорция в регионах еще более ужасающая. Мы говорим, что в Сургуте нет театра профессионального, с точки зрения помещения, а не театральных групп. Ведь в Сургуте в то же время много театральных андерграундых, а, может быть, не только, коллективов. Где, кстати говоря, размещены все наши коллективы, которые ютятся в еще не снесенном ГКЦ «Строитель».? Да много чего. Может быть, пойти по этому пути. Те же кванториумы, может быть, там разместить, там огромные помещения. Пускай там остаются торговые и коммерческие площади. Ради бога, пускай там будут магазин, аптека, может, туда какую-нибудь поликлинику завезти, пускай там будет ординатура... Ради бога! Все это можно сделать.

Если бы город сформулировал, какой-то план для среднесрочной перспективы развития своих район через такой механизм, это было бы великолепно. Сегодняшняя ситуация на рынке недвижимости позволяет подобную программу, как минимум, начать рассматривать, и искать под это финансы. Да, это нагрузка под социальный бюджет. Но она неизбежна. Если вы увеличиваете население города в 1,5 раза за 20 лет, вы же понимаете, что у вас есть обязательства по финансирования социальных программ в этом городе. Давайте тогда искать какие-то, подворачивающиеся под руку, варианты, как «Вершина», «Агора», другие, может быть, коммерческие, торговые площади, и в условиях нынешних тяжелых экономических времен инвестировать в гуманитарный капитал, инвестировать в человеческий капитал, спасать тем самым качество населения Сургута и с этим качественным населением Сургута проектировать какое-то скорое будущее нашей территории.

Д.Щ.: Что ж, да, посмотрим. Видится, что мы находимся в начале такого большого пути по поиску принципиально новых решений. Посмотрим, как это будет получаться именно в сфере ТЦ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, читайте нас на siapress.ru и до новых встреч! Через неделю снова увидимся для того, чтобы обсудить все самое интересное. До свидания!

Т.С.: Спасибо всем, друзья! Всем пока!