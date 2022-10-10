Эксперты ответили на частые вопросы туристов из-за ситуации в Крыму

Из-за возникшей ситуации на Крымском мосту многие отдыхающие туристы и те, кто планировал отпуск в Крыму, стали задаваться различными вопросами, в том числе о возврате денежных средств и транспортных перевозках. Ответить на эти и другие важные темы нам помогли эксперты Объясняем.РФ.

Я нахожусь на отдыхе в Крыму, приехал по туру от туроператора, что мне делать?

Организованным туристам, которые сейчас отдыхают в Крыму, необходимо держать связь со своим туроператором. Также мы рекомендуем туроператорам в случае необходимости по возможности продлить на ближайшие даты отдых туристов, которые должны были отправиться домой 8–9 октября.

Я нахожусь на отдыхе в Крыму, бронировал поездку самостоятельно, что мне делать?

Самостоятельным туристам, отдыхающим сейчас в Крыму, необходимо обратиться к представителям средств размещения (отелей, санаториев и др.), в которых они проживают. Путешественникам, мы рекомендуем в случае необходимости по возможности скорректировать сроки и планы по поездке и продлить проживание на ближайшие даты.

Я планирую отпуск в Крым на октябрь, бронировал у туроператора, что мне делать?

В сложившейся ситуации организованные туристы по согласованию с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо изменить направление отдыха.

Я планирую отпуск в Крым на ближайшие даты октября, бронировал самостоятельно в санатории/отеле, что мне делать?

В случае необходимости самостоятельные туристы могут обратиться к администраторам средств размещения (отелей, санаториев и т. д.), в которых у них забронирован номер, и перенести сроки поездки на более поздние даты.

Как вернут деньги за транспортные расходы (ж/д билеты)?

Оператором железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» принято решение осуществлять возврат денежных средств за билеты на поезда в Крым и из Крыма без удержания сборов. Необходимо обратиться по месту приобретения таких билетов.

Как сейчас выехать туристам с территории Крыма?

В настоящее время идёт запуск паромной переправы. Кроме того, по сообщению властей Крыма, частично возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту. Ведутся работы по возобновлению железнодорожного сообщения с Крымом. Необходимо следить за информацией Министерства транспорта и властей Крыма.

При этом мы рекомендуем туристам по возможности продлевать отдых в Крыму на ближайшие даты. Соответствующая просьба оказывать содействие в продлении отдыха тем туристам, которые сегодня-завтра должны были отправиться домой, направлена всем гостиницам и санаториям Крыма, а также туроператорам.

Как и где узнать информацию об изменениях в расписании движения поездов в Крым и из Крыма?

Вся актуальная информация оперативно публикуется на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Туристы, которые отдыхают в Крыму или планируют поехать туда, могут получить достоверную и актуальную информацию по телефонам горячих линий:

— Для них запущен федеральный круглосуточный кол-центр по номеру: + 7 (800) 707-97-41.

— В Крыму работает региональная горячая линия по телефону: 8 (800) 511-80-18.

— Информацию о движении поездов из Крыма и в Крым предоставят на горячей линии перевозчика «Гранд Сервис Экспресс»: 8 (800) 775-54-53.