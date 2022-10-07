16+
Логотип Сиапресс
USD  60,2534   EUR  58,2392  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Можно ли вернуть деньги за тур, если я был мобилизован? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Как вернуть деньги за туристическую поездку в условиях частичной мобилизации

Можно ли вернуть деньги за тур, если я был мобилизован? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: unsplash.com

«У меня куплен тур, и я хотел бы вернуть деньги за него из-за недавно полученной повестки. Что мне нужно сделать?» – спрашивает сургутянин Данил Савицкий.

Отвечают специалисты Объясняем.РФ:

Необходимо обратиться к своему туроператору или турагенту по месту приобретения тура. Вы можете сделать это лично или через своего представителя — это может быть родственник или человек, с которым планировалась поездка.

При обращении нужно предъявить копию полученной повестки. Далее по согласованию с туроператором вы можете принять одно из следующих решений:

  • переоформить поездку на другого человека (тур или место мобилизованного туриста в групповом туре);
  • изменить состав участников тура, аннулировав поездку гражданина, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации;
  • аннулировать тур полностью на всех участников.

В зависимости от принятого решения будут осуществлены расчеты с туристом.

Согласно российскому законодательству, невозможность отправиться в туристическую поездку из-за призыва на службу в рамках частичной мобилизации является существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора о покупке тура.

Это значит, что в случае отмены тура возврат в соответствии с законодательством производится за вычетом фактически понесённых туроператором расходов — то есть туроператор мог уже оплатить контрагентам (отелям, авиакомпаниям и так далее) часть услуг по невозвратным тарифам. В случае внесения изменений в тур при замене туриста может потребоваться доплата.

Поэтому Ростуризм рекомендовал туроператорам и отелям максимально идти навстречу туристам в текущих условиях, а именно: не взимать плату за замену туриста в туре или бронировании отеля, а также возвращать денежные средства за такие туры или оплаченные бронирования отелей в приоритетном порядке без удержания фактически понесённых расходов.

Если туриста не устраивают условия при расторжении договора о приобретении турпродукта, он вправе обратиться в суд.

Что делать, повестка не пришла, и вы отправились в туристическую поездку за рубеж, но при прохождении паспортного контроля в России вам отказали в выезде за границу?

При получении отказа в пересечении границы вам необходимо сразу на месте получить документ, в котором указаны основания, по которым вас ограничили в праве выезда за рубеж. Такой документ необходим, чтобы у туркомпании были юридические основания для отмены тура.

При этом необходимо как можно скорее связаться с вашим туроператором для минимизации понесённых по туру расходов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:10, просмотров: 126, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Aviaincident: в небе над Югрой опасно сблизились пассажирские лайнеры 1671
  2. ​В детском саду в Таиланде произошла стрельба - погибли свыше 30 человек 1141
  3. ​Федеральный бюджет даст Югре 5,4 млрд рублей на строительство школ 692
  4. Молодежный проект Сургутского района получил крупную окружную субсидию 630
  5. ​В Югре педагоги и чиновники от образования обсудили, каким должен быть учитель в XXI веке 605
  6. Уведомления о ремонте автомобиля будут приходить на Госуслуги 578
  7. Сургутянин проведет 9 лет в колонии за убийство собутыльника 544
  8. Жительница Сургутского района обманывала микрофинансовые организации 470
  9. ​Тюменских предпринимателей подготовят к новым вызовам 391
  10. ​Тюменская область вошла в число лидеров России по развитию социальных НКО 333
  1. Югра выполнила план по мобилизации 2576
  2. «Горизонт планирования в России уменьшился до 10 минут». Как россияне горько шутят о происходящем 2119
  3. Полиция Югры поймала 13 девушек легкого поведения 1904
  4. «Сердце Югры» — это не набор фотокартин, а отражение целого региона» 1786
  5. «В течение ближайших месяцев может случиться снижение числа открытых вакансий» 1739
  6. Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 октября? // АФИША 1708
  7. Aviaincident: в небе над Югрой опасно сблизились пассажирские лайнеры 1671
  8. ​Югра презентовала свой потенциал на промышленно-инвестиционном форуме 1661
  9. ​Время получать деньги и время отдавать их – какие новые законы и нормы нас ждут 1 октября 1656
  10. ​Наталья Комарова провела онлайн-встречу с пожилыми югорчанами 1549
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 27635
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 12039
  3. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 10532
  4. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8973
  5. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 8124
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 6892
  7. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 5782
  8. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 5293
  9. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 4739
  10. Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС 3922

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика