16+
Логотип Сиапресс
USD  59,8963   EUR  59,3304  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

«Надеяться исключительно на кредитование под низкие проценты — неправильно»

Поможет ли кредитования остаться малому и среднему бизнесам на плаву

«Надеяться исключительно на кредитование под низкие проценты — неправильно»
Фото: УрГЭУ

Малый и средний бизнес России переживает нелегкие времена. По статистике, в начале 2022 года в стране открылось 14,5 тыс. предприятий, а закрылось — более 25 тыс. На днях был подписан указ, согласно которому бизнесмены могут брать кредиты на развитие предприятия под 3% годовых. Действительно ли эта мера поддержки поможет предпринимателям – объясняет доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита Уральского государственного экономического университета Елена Прокофьева.

За последние два года предприниматели прекращали свою деятельность, во-первых, из-за ограничений в период пандемии COVID-19, поскольку снижался спрос на товары и услуги, во-вторых, из-за осложнения международных отношений и санкций. Оформление кредитов — нормальная практика, бизнес так и живет. Однако в последние годы займы российские банки предоставляли под невероятно высокие процентные ставки, 13%, а то и 25% годовых — банки считают выдачу кредитов малому и среднему бизнесу как рискованное вложение, которое может не окупиться. А бизнесмены, в свою очередь, боятся, что им не удастся вовремя погасить кредиты под столь высокий процент. Для того, чтобы дать бизнесменам уверенность в завтрашнем дне, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о льготных кредитах на перестройку и развитие малого и среднего производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых. Полученные средства можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.

Кредиты, согласно указу, должны предоставляться предприятиям сферы переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. Потому что переработка продукции сельского хозяйства связана с обеспечением продовольственной безопасности страны, что крайне важно. Также необходимо развивать внутренний туризм, потому что сейчас многие страны закрыли границы для россиян. В последнее время говорится и о важности перестройки логистических цепочек: они оказывают влияние на весь производственный процесс. Поэтому государственное участие в кредитной поддержке и этой сфере перевозок тоже актуально.

Надеяться исключительно на кредитование под низкие проценты — неправильно. Кредит — не является спасением от всех бед. Но малый и средний бизнес — основа рыночной экономики. Малые и средние предприятия в отличие от промышленных гигантов быстрее приспосабливаются к изменениям потребительского спроса, легче находят новую «нишу». В итоге, малый и средний бизнес — это рабочие места, это постоянный доход населения, это рост внутреннего валового продукта. По прогнозам, 40% владельцев небольших предприятий России воспользуются льготным кредитованием, а сегодня в стране, по данным Налоговой службы, почти 6 миллионов предприятий малого и среднего бизнеса.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 10:12, просмотров: 156, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Фирма депутата из Лангепаса будет строить водопровод в НТЦ Сургута 717
  2. ​Ковид Сургуту не помеха 612
  3. ​7 югорских медиков стали победителями Всероссийского конкурса врачей 576
  4. В детсаду «Ивушка» в Сургуте произошло короткое замыкание – никто не пострадал 563
  5. 120 работников детских школ искусств в Сургуте прошли повышение квалификации 561
  6. ​Уберут забор «долины нищих» – кому-то лучше станет? 554
  7. Югорчане, перенесшие тяжелые заболевания сердца, могут получать лекарства бесплатно 525
  8. Прокуратура помогла семье из Сургута получить квартиру площадью 120 «квадратов» 522
  9. Югра обогнала российские регионы по росту «займа до зарплаты» 518
  10. ​Заборы, заборы, заборы… 516
  1. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2219
  2. Районный парикмахер 1913
  3. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 1859
  4. Подросток случайно подстрелил приятеля в Сургутском районе 1609
  5. ​В ХМАО автомобиль с девушкой затянуло в болото 1565
  6. Работника югорского аэропорта убило винтом самолета 1546
  7. ​Опять запрет 1393
  8. Полицейская овчарка помогла найти пропавшую пенсионерку в Нижневартовске 1388
  9. ​Югорчане восхитились северным сиянием // ФОТО 1326
  10. Шесть детских школ искусств приглашают сургутян на творческие программы обучения 1324
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6881
  2. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 5868
  3. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 4170
  4. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3440
  5. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 3362
  6. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 3346
  7. ​Всё в дыму / Обзор СИА-ПРЕСС 3112
  8. ​Разрушительные заблуждения 3000
  9. ​Нетореными тропами 2754
  10. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 2751

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика