Чем интересен католический костел в Тюмени

В единственный свободный от всяческих поездок и экскурсий день в Тюмени я решила посетить католическую церковь. По правде говоря, ожидала большего – все-таки, областной центр, и, как мне казалось, здесь община должна быть крупнее сургутской. Костел был маленький, невзрачный, стоял рядом с жилыми домами и какой-то закусочной. Если бы шла пешком, наверняка не заметила бы.

Территория вокруг церкви украшена цветами и огорожена забором с калиткой. Стоит монумент покровителя – Иосифа Обручника.

Внутри костел выглядит куда роскошнее. Свисающие под потолком большие люстры, внушительный алтарь, украшенный цветами, яркие витражи, за которых цепляется глаз, статуя Богородицы. Я попала на середину службы. Людей было немного – в основном, взрослые и пожилые горожане.

После мессы было венчание. Попросили остаться всех желающих. До этого из религиозных церемоний мне доводилось наблюдать обновление клятвы любви и верности и крещение. Ритуал чем-то напоминает церемонию в ЗАГСе – молодожены обменялись кольцами, священник задавал вопросы, чтобы понять, насколько искренне желание у пары связать друг друга семейными узами.

После этого все читали молитвы, поздравляли молодоженов. В целом, чувствовалась теплая семейная обстановка, как это обычно бывает у небольших общин.