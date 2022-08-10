Новые схемы мошенников: как от них защититься?

С 28 июля 2022 года в российском законодательстве вступили в силу изменения в Федеральный закон «О государственной социальной помощи». В документ была добавлена ранее анонсированная мера поддержки – социальный контракт, благодаря которому, безработные граждане могут единоразово получить деньги для решения проблемы с трудоустройством в будущем.

Соцконтракт – это соглашение между человеком и органами социальной защиты, содержащее взаимные обязательства по предоставлению помощи в виде денежных выплат или услуг. Как правило, деньги выделяются для поиска работы, обучения или открытия своего бизнеса, личного подсобного хозяйства. Сумма поддержки в Югре зависит от типа помощи, однако максимальная выплата на открытие собственного дела составит 350 000 рублей. В случае одобрения субсидии, нужно будет отчитаться о полученных средствах и доказать, что сумма была потрачена именно на средства адаптации.

Как мошенники обновили свои схемы

Стоит учитывать, что на получение выплат по социальному контракту могут рассчитывать только люди со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума. Для оформления договора нужно подать заявку через Госуслуги или местные МФЦ. Благодаря массовому освещению программы господдержки в СМИ, мошенники решили обновить старые методы, на этот раз предлагая получить «халявные деньги от государства». Как это работает?

Фишинговые рассылки

В рассылках и сообщениях в мессенджере «Телеграм» указывается, что вы претендуете на 350 000 рублей, которые вам якобы одобрили. Все что остается, – это ввести свои персональные данные, чаще всего – на фишинговом сайте, который полностью имитирует портал «Госуслуги». Пользователь вводит свои данные, передавая их мошенникам, которые в дальнейшем могут воспользоваться ими для получения кредита, займа и прочих целей. Альтернатива этой схемы: мошенники заявляют, что выплата уже одобрена, а вам осталось ввести данные своей карты (конечно, с указанием CVC) – и произойдет зачисление. В таком случае можно лишиться всех средств на карте.

ВАЖНО! На выплату по социальному контракту претендуют только определенные группы населения, которые сами обратились за помощью. Без подачи заявления на определенные цели соцконтракт никто не заключит. Также «Госуслуги» сами не делают никаких выплат и не прикладывают к письмам «постановлений» и «приказов», по которым якобы вам полагается выплата. Зачастую такие поддельные документы мошенники прикладывают к своим посланиям для убедительности. Но даже открывать такие вложения небезопасно.

Курсы финансовой грамотности

Различные «бизнес-коучи» и специалисты по инвестициям предлагают курсы, в которых якобы расскажут, как легко получить деньги от государства. Как правило, первый урок у мошенников может быть бесплатным (при этом не содержать никакой полезной информации), а остальные будут уже платными. Такие «коучи» используют три подхода:

Вам за деньги расскажут про те льготы и выплаты, информация о которых общедоступна. То есть, за информацию, доступную в открытом доступе и бесплатно, «коуч» возьмет определенную плату.

Вам расскажут о пособиях, получить которые может лишь определенная прослойка населения. Это касается не только социального контракта, но и других выплат. Например, пообещают рассказать, как «бесплатно» получить пособие в размере 15 000 рублей, но по факту это выплата полагается только многодетным семьям.

Звонок или письмо поступает якобы от сотрудника организации или Госуслуг, который хочет вас проконсультировать по той или иной социальной выплате. Войдя в доверие, мошенники могут вытянуть необходимую информацию о вас. Сотрудники социальных служб не звонят с оказанием консультационных услуг. Но вы сами можете обратиться за помощью в Госуслуги или организацию, осуществляющую помощь населению.

Финансовые посредники

Сомнительные консультанты могут предлагать на форумах и в «Телеграм» каналах помощь в подаче заявок на соцконтракт и другие пособия. Вся необходимая информация о заявлении и его подаче доступна бесплатно на сайте Госуслуг и других ведомств социальной поддержки. В лучшем случае, доверившись такому «консультанту», вы просто потеряете свои деньги, в худшем – передадите свои личные данные, оставшись даже без заявки.

Не переходите по ссылкам из писем и сообщений, ведущим якобы на сайт с оформлением заявки или получения выплаты, и тем более не вводите персональные данные в любых формах, обещающих моментальный перевод денежных средств. Никому не сообщайте своих личных данных, не верьте «консультантам», обещающим помочь в оформлении выплат по социальному контракту или любых других выплат. Вы всегда можете перезвонить в соцслужбы или проверить верность информации в своем аккаунте на Госуслугах. Не доверяйте «коучам» и другим посредниках, которые продадут вам то, что доступно бесплатно на сайтах ведомств или в их официальных информационных каналах. Стоит помнить, что без оформления заявку на получение каких-то льгот, вам никто не предложит выплату просто так. И обещанные «халявные» деньги, по иронии судьбы, достанутся не вам, а мошенникам.

Материал создан по информации АНО «Российская система качества»