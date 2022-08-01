16+
Логотип Сиапресс
USD  61,3101   EUR  62,5695  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Можно ли поделить отпуск в 28 дней? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Специалисты портала по поиску работы рассказали, возможно ли поделить ежегодный отпуск

Можно ли поделить отпуск в 28 дней? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: unsplash.com

«Хочу поделить отпуск в 28 дней. Как это можно сделать?» – задает вопрос горожанин Шохрух Магамедов.

Отвечают специалисты SuperJob:

На сколько частей можно разделить отпуск

Закон не устанавливает четких ограничений по поводу того, на сколько частей можно разделить отпуск. Единственное требование на этот счет, содержится в статье 125 Трудового кодекса РФ: хотя бы одна из частей отпуска не должна быть менее 14 календарных дней.

И это значит, что 1 раз в год все-таки придется идти в отпуск на 14 дней, а вот остальные 14 дней можно бить на любые части — никаких ограничений по закону на это нет. Осталось только договориться с работодателем.

Важно: отпуск на части можно разделить только по соглашению с работодателем.

Даже если вы относитесь к льготной категории работников (как, например, многодетные родители, почетные доноры и т. п.) и по закону можете использовать отпуск в удобное для вас время, разделить отпуск на части все равно можете только по соглашению с работодателем.

Есть 2 момента, когда работник может договориться с работодателем о делении своих законных 28 (или более) дней ежегодного оплачиваемого отпуска на части:

1. во время составления графика отпусков;
2. написав заявление с просьбой разделить уже утвержденный в графике отпуск на части. В этом заявлении нужно указать, на сколько частей вы просите разделить отпуск, когда начинается и заканчивается каждая из его частей и сколько составляет продолжительность каждой части.

За сколько нужно обратиться к работодателю с заявлением о разделении отпуска на части

Конкретных сроков подачи такого заявления нет, но они могут быть установлены во внутренних документах компании. В любом случае, чем раньше вы обратитесь с таким заявлением, тем больше шансов получить согласие работодателя.

Что еще учесть

Не пренебрегайте чтением локальных нормативных актов той организации, где вы работаете. Вполне возможно, работодатель установил в них порядок разделения отпуска на части и предусмотрел:

— сроки, в которые вам нужно обратиться с заявлением;
— порядок согласования с руководителями разделения отпуска на части;
— минимальное количество дней отпуска в каждой из частей и пр.

Если такой порядок установлен, ознакомьтесь с ним и используете его для решения своих «отпускных» вопросов.

Бывает ли на практике, что все части отпуска работника в году меньше 14 дней?

Да, если часть отпуска перенесена на следующий рабочий год работника. По статье 124 ТК РФ, в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. То есть часть отпуска продолжительностью 14 дней и более может быть перенесена на следующий рабочий год работника, но должна быть в любом случае использована работником в следующем рабочем году.

Обратите внимание: переноса отпуска или части отпуска на следующий год может быть произведен только по договоренности между работником и работодателем. А для некоторых работников такой перенос в принципе недопустим (для работников в возрасте до восемнадцати лет или занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда).


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:01, просмотров: 78, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​ТОП книг для детей об экономике и финансах в двух частях – для самых маленьких и для более взрослых 533
  2. Сургутяне стали сильнее интересоваться услугами проституток 502
  3. ​Движение по мосту через Иртыш в Ханты-Мансийске ограничат на неделю 484
  4. ​Штрафы, штрафы, издевательская индексация и профит от детей 460
  5. В больницы Югры вернули маски 342
  6. ​5 человек пострадали на югорских дорогах за выходные 321
  7. ​Евгений Писарев: «Для меня роль — возможность проживать несколько жизней сразу» 316
  8. ​В сургутских лесах сохраняется угроза пожаров 314
  9. ​104 югорчанина заболели ковидом за сутки 291
  10. ​1860 литров бензина в месяц может в среднем позволить себе житель ХМАО 291
  1. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 1778
  2. ​В Сургуте ищут мальчика, который не вернулся из игрового клуба // ОРИЕНТИРОВКА 1771
  3. ​В Югре пропал мужчина, спасавший тонущих детей 1684
  4. ​В Ханты-Мансийске буксировали самолет авиакомпании Utair 1651
  5. Девятилетний сургутянин снялся в кино по мотивам произведений Кира Булычева 1651
  6. Сургутянка убила малознакомую женщину из-за ее раздражительного поведения 1516
  7. ​Муниципалитетам Югры раздали 200 млн рублей за хорошую работу 1433
  8. ​В Сургуте на взятке попалась бывший зам заведующего детсада 1345
  9. Сургутянин продает акулу из IKEA за 250 тысяч 1325
  10. ​Российские авиакомпании: есть ли свет в конце туннеля? 1323
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5980
  2. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 5205
  3. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 4191
  4. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 4169
  5. Лебединая верность 3893
  6. У кого что болит 3892
  7. Кондаковы 3559
  8. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 3249
  9. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 3243
  10. ​В Югре пошли грибы. Как и где собирать? ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2621

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика