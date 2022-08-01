Что изменилось в инвестиционной политике Сургута за год

Сургут совершил долгожданный рывок в инвестиционных вопросах. В течение нескольких лет крупнейший город Югры болтался на невысоких местах регионального инвестиционного рейтинга (полностью он называется «Рейтинг по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развития конкуренции»), и вот по итогам 2021 года вышел на третье место. Радостную весть озвучили на заседании совета при правительстве Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности.

Рейтинг формирует Региональный аналитический центр. Его специалисты сделали вывод о том, что в Сургуте «усилия органов местного самоуправления были акцентированы на развитии инвестиционной деятельности в несырьевых секторах экономики и муниципальной поддержке местных предпринимателей, что отразилось в положительной динамике объема инвестиций в основной капитал и соответственно числа субъектов малого и среднего предпринимательства».

Глава города Андрей Филатов так прокомментировал эту новость: «Этот результат – важный срез эффективности решений и действий администрации Сургута по созданию привлекательного инвестиционного климата и развитию конкуренции в городской бизнес-среде. Приток инвестиций позволяет городу реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, строить значимые социальные объекты, развивать новые производства. Сегодня в Сургуте зарегистрировано более 20 тысяч субъектов МСП. Это около трети от общего числа югорских предпринимателей».

Методология составления рейтинга учитывает 29 показателей, которые разделены на несколько направлений: «Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций», «Эффективность организационных механизмов, качество информационной поддержки инвесторов», «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Повышения качества регуляторной среды для бизнеса», «Развитие конкуренции».

Несколько показательных цифр, которые подтверждают выводы региональных аналитиков. В Сургуте за год почти на треть вырос объем инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций в добычу полезных ископаемых), причем в строительстве этот рост оказался стремительным – в восемь раз, а в деятельности по операциям с недвижимым имуществом – вообще заоблачным – в 135 раз. За счет частных инвесторов реализуются 124 проекта, не связанных с добычей нефти и газа (эта деятельность от города все же никак не зависит), с созданием более 850 рабочих мест. А еще количество самозанятых (то есть тех, кто использует «Налог на профессиональный доход») выросло за год почти на треть.

В региональном рейтинге Сургут получил максимальную оценку в сфере привлечения инвестиций по соглашениям – оных в городе заключено 74. Это и концессии, и инвестсоглашения, и энергосервисные контракты. По этим документам бизнес вложил в город более 7 млрд рублей за прошедший год.

Город показал яркие результаты в консультационной активности с бизнесом – информировании об инвестиционных возможностях, предоставлении мер поддержки в электронном виде.

По просьбе «НГ» успехи Сургута в инвестиционной политике прокомментировал куратор этого направления в городской администрации, заместитель главы Артем Кириленко.

– Рейтинг строится из комплекса показателей, которые учитывают, в том числе, динамику прироста субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие мер поддержки бизнеса, использования механизмов государственно-частного партнерства, объем привлеченных инвестиций. По всем этим направлениям мы активно работали в течение прошедшего года, и не останавливаемся сейчас.

У нас заключен ряд инвестиционных соглашений, в том числе, в 2021 году мы закончили переговоры по трем быстровозводимым спортивным сооружениям. Мы выполнили все критерии, необходимые для признания территории инвестиционно привлекательной – обновили инвестиционную карту, инвестпортал, выстроили сопровождение бизнеса по принципу «единого окна», и уже взяли несколько частных инициатив на сопровождение. Выделили несколько участков в городе под крупные инвестиционные проекты.

– Какие именно?

– В частности, дали землю под металлургический завод (по планам он должен открыться в третьем квартале 2022 года и дать 300 рабочих мест – прим. авт.), а также несколько участков под крупные жилищные проекты, связанные с обеспечением прав дольщиков. Но мы понимаем – в первую очередь это инвестплощадки. Также вели переговоры о заключении концессии по обустройству парка на речном вокзале, но пока не пришли к окончательным договоренностям.

Также важный критерий при составлении инвестиционного рейтинга – отзывы предпринимателей о механизмах и мерах поддержки. И тут у нас произошли существенные сдвиги.

– Какого характера?

– Мы тщательно систематизировали всю систему поддержки предпринимателей в части субсидий, программ обучения, консультаций развиваем «пакетный» подход, чтобы предпринимателям было легче ориентироваться и они получали комплексную поддержку.

– А если говорить о нынешних серьезно изменившихся условиях – какова реакция бизнеса в Сургуте? Замедлились ли инвестиции?

– По макроэкономическим показателям существенного замедления нет. Есть предприятия, которые приостановили развитие, есть и те, кто закрылся – но их не так много в общей массе. Регистрация новых субъектов экономической деятельности перекрывает закрывшихся. На некоторое время были затруднения со строительством, так как наблюдался резкий рост цен на материалы, но сейчас они уже не растут, и даже немного снижаются. К тому же мы наблюдаем косвенные показатели –падения заявок на получение субсидий у нас нет, налоговые поступления продолжаются в запланированном объеме.

К тому же важным фактором является ключевая ставка Центробанка. Когда она поднималась до 20 процентов, кредиты были просто недоступны большинству предпринимателей. Когда ее установили на 9,5, а сейчас уже на 8 процентов – это положительно повлияет на деловую и инвестиционную активность.

– Одной из важных тем окружной повестки является поддержка бизнеса в условиях экономического шторма и санкционного давления. Из регионального бюджета на эти цели уже ушло под два миллиарда рублей. А в Сургуте как?

– Городская администрация также оказывает поддержку, хотя у нас в полномочиях не так много инструментов, как у регионального правительства. Тем не менее, у нас есть дорожная карта по поддержке бизнеса, состоящая из 17 пунктов – в их числе рассрочки по платежам в бюджет, авансы по контрактам, предоставление субсидий. Но есть и косвенные меры – например, налоговые льготы, принятые на окружном уровне, приведут к тому, что бюджет Сургута недосчитается более 400 млн рублей доходов – это серьезная сумма. Выходит, город тоже принимает немалое участие в поддержке бизнеса.

Что касается нашей работы по улучшению инвестиционного климата – мы не останавливаемся на достигнутом. Есть идеи, как дальше расширять меры поддержки и привлекать инвестиции, в работе находятся несколько концессионных соглашений – так что по итогам 2022 года, я думаю, результат будет точно не хуже, а даже лучше.

При поддержке администрации Сургута