Какие новые законы и нормы вступают в силу 1 августа

Август для России – месяц традиционно страшный и чреватый разными нехорошими событиями. Тем более нужно тщательно подготовиться с правовой точки зрения и выяснить, какие новые законы и нормы вступают в силу в последний месяц лета. Подробности – в нашем обзоре.

Штрафы без предупреждения

Российское государство в очередной раз ужесточило подход водителям. Увеличены штрафы за повторное управление в нетрезвом виде – 50-100 тысяч рублей или 150-200 часов обязательных работ. Если человек водит без прав, то ему будет грозить полноценная уголовка – 100-250 тысяч штрафа или даже лишение свободы с возможной конфискацией автомобиля.

Штрафы с предупреждением

Некоторое послабление в железной хватке на горле бизнеса произойдет с 1 августа – теперь если компания впервые совершила некое административное правонарушение, то ее могут не штрафовать, а вынести предупреждение. Вообще эта мера уже действовала на НКО и малый-средний бизнес, но теперь будет распространяться вообще на всех. А если предотвратить или возместить ущерб за какую-нибудь гадость, то штраф будут назначать минимальным. Плюс – отсрочка его уплаты отодвигается с 1 до 6 месяцев, а еще для некоторых статей будет скидка 50 процентов – за быстрое внесение денег. Все для вас, в общем.

Небольшое издевательство

Работающие пенсионеры России получат долгожданную индексацию, которая больше напоминает издевательство – примерно 300 рублей в месяц. Для сравнения – неработающие пенсионеры в этом году уже «индексировались» на 19,5 процента. Поэтому совет для всех работающих – уволиться, получить полноценное повышение пенсии, а затем вернуться на работу – снижения после этого не наступит.

«Мир» вашей коммуналке

Для получения компенсации расходов на оплату ЖКУ теперь нужно будет завести карту «Мир», куда уже в настоящий момент эксклюзивно сыплются пенсии, пособия, стипендии, зарплаты в бюджетной сфере и многое из того, что платит государство.

Многодетные, гасите!

Программа помощи в погашении ипотеки для многодетных семей должна была завершиться в конце июля, но не тут-то было – ее продлили до конца 2023 года. Суть в том, что при рождении третьего или последующих детей после 1 января 2019 года можно получить 450 тысяч рублей для внесения на ипотечный счет. Так как программу продлили пока что до 31 декабря 2023 года, то до этого момента нужно стать многодетным – тогда можно будет закинуть соответствующую сумму на ипотеку, взятую до 1 июля 2024 года.

Большие дети

Не так давно в России появился налоговый вычет на лечение и спорт для ребенка, и действовал он до наступления у чада 18 лет. Теперь этот срок продлен – до 24 лет, но с условием, что «дите» учится на очном отделении вуза. Приятно и то, что закон имеет обратную силу – значит, если у вас есть затраты на медицинские и спортивные расходы на совершеннолетнего студента с начала 2022 года – сможете подать их на налоговый вычет.

Час X для IT

Наступает тот благословенный месяц, когда айтишники должны начать получение отсрочек от службы в армии. Правда, сами они для этого ничего сделать не могут, вся нагрузка – на работодателе, который, если признан и внесен в реестр IT-компаний, формирует заявки на своих работников, если не хочет отпустить их подметать плац ломом. Успеть нужно в срок за месяц до старта призыва – то есть к началу сентября.