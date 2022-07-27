Профессор кафедры финансов, кредитов и денежного обращения УрГЭУ оценила законопроект Госдумы против аферистов

Депутаты Государственной Думы разрабатывают новый закон об усилении ответственности банков за операции, связанные с хищением средств с карт. Банки должны будут вернуть деньги владельцу счета, если не проверят перевод «на признаки мошеннических операций». Доктор экономических наук, профессор кафедры финансов, кредитов и денежного обращения Уральского государственного экономического университета Елена Разумовская рассказала, эффективны ли подобные законы.

Депутаты планируют сократить количество случаев мошенничества за счет того, что банки, которые выступают связующим звеном между отправителем и получателем денег, включатся в процесс их передачи не только как канал, но и как отдельный проверяющий элемент, который выполняет столь важную миссию. А мошенники будут попросту бояться совершать подозрительные сделки. Это в теории. На практике: преступников невозможно остановить, они были, есть и будут в каждой стране. Появляются новые схемы, другие адреса, обновляются номера карт, и это усложняет идентификацию мошенников. Но некоторые из правонарушителей в условиях ограниченности ресурсов будут использовать старые контакты, что значительно уменьшит количество их жертв.

Пока рано прогнозировать эффективность подобных мер. Необходимо, чтобы законопроект заработал в реальности. Но могу точно сказать — противодействовать мошенничеству нужно! Бездействие государства вызывает критику. Из-за этого у банков отсутствуют полномочия на отмену операций, которые, как выясняется позже, были мошенническими. Чаще всего потерпевший выясняет, что с его счета неизвестные списали крупные суммы, через пару-тройку часов, когда банки уже не могут ничем помочь.

Конечно, у каждого законопроекта есть слабые стороны. В данном случае сотрудники банков будут тратить ценное время на проверки сделок, но это повлечет за собой и большую ответственность со стороны финансово-кредитных учреждений. Если закон примут, то сами банки будут заинтересованы в успехе финансовых операций: если сделку пропустят без положенной проверки, то это может повлечь за собой штрафы.