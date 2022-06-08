Как лучше назвать центральную площадь Сургута

В последние недели в Сургуте проходил сбор идей и последующее голосование о лучшем названии для центральной площади города. Инициатором стал глава Андрей Филатов. По итогам «народного этапа» больше всего голосов набрал вариант «Университетская площадь», теперь окончательное решение – за комиссией по топонимике. Однако ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский считают, что с решением торопиться не нужно – лучше взять за основу нынешние наработки и хорошо над ними подумать, чтобы название площади было одновременно простым и с качественной смысловой нагрузкой.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Поговорим о том, что у нас происходило, как обычно будем сегодня говорить исключительно про сургутские дела. Давай, начнем с истории, которая у нас разворачивалась последние несколько недель — это название для Центральной площади. Дело происходило так: значит, у нас глава города Андрей Филатов объявил о том, что он хотел дать какое-то персональное название для Центральной площади Сургута, которая находится между зданием Газпром трансгаз Сургута и Университетом, и как бы ее брендировать, наполнять каким-то смыслом и так далее. По этому поводу был объявлен краудсорсинговый проект, народ накидывал свои идеи, потом некоторые из них брали и выставили на голосование, голосование прошло. Первое место заняла, 27% голосов, - Университетская площадь. Лично мне это кажется немножко странноватым названием, потому что Университетская площадь уже есть, она между Университетом и Саймой, собственно говоря. Но, тем не менее.

Т.С.: А следующая Университетская улица.

Д.Щ.: Да. И, получается, теперь окончательное решение будет за комиссией по топонимике. Что они там решат, так площадь и будет называться. Давай, по этому поводу поговорим. Как ты думаешь, в принципе, в настоящий момент дать имя этой площади — это насущная проблема для города? Или, может, нужно было с площадью поработать с точки зрения ее наполнения, а потом давать ей имя? Или тоже, может быть, наоборот нормально, тоже пойдет?

Т.С.: Мне кажется, это процессы такие параллельные, творческие, напирающие один на другой. Можно думать одновременно и о названии Центральной площади. Скажем так, это же ведь не совсем Центральная площадь, это одна из городских площадей. Сургут вообще интересный город устроенный, он в любом месте имеет центр. Нефтяников тоже можно считать одной из центральных площадей. Площадь Советов вообще уж самая центральная площадь. Та же площадь перед Университетом или та же, которую мы сейчас обсуждаем. Все это площади, которые находятся так или иначе в центре. Сургут просто такую интересную архитектуру имеет. Поэтому нужно и можно думать и о названии, и о ее наполнении. Наверное, ограничиваться придумыванием одного названия, конечно, не правильно, и власти должны вкладывать сюда какую-то концепцию, которая обеспечит развитие этой части города на десятки лет вперед.

Д.Щ.: Я как раз про это и писал, когда началась эта вся история с придумыванием названия, о том, что, может быть, чуть-чуть повременить с выбором названия и сначала хорошенько подумать, привлечь людей, специалистов, урбанистов, может быть, какой-то конкурс провести о том, что каким образом, может, эту площадь модифицировать, модернизировать, и уже исходя из этого концептуально подобрать ей подходящее имя, чтобы это легло в одну правильную и хорошую цепочку.

Т.С.: Я соглашусь с тобой. Наверное, нынешний конкурс не обязательно делать финальным, за которым следует какое-то решение. Я бы, наверное, остановился сейчас на этапе, скажем так, обобщения информации и какого-то вдумчивого последующего подхода к выбору названия и параллельно бы занимался концепцией. Не нужно всерьез воспринимать итоги нынешнего голосования с этим названием Университетская. Здесь, я думаю, мы имеем дело с элементарным корпоративным массовым вовлечением в процесс голосования общественности и студентов.

Д.Щ.: Может быть.

Т.С.: И действительно, при наличии центральной улицы Университетская еще площадь, которая как бы замыкает эту улицу и присовокупляется, это было бы уже, наверное, излишним. Значит, то, что власти вовлекают общественность к обсуждению подобных вопросов, это, конечно, прекрасно. То, что какой-то идеологической заданности при обсуждении названия Центральной площади не выдано, тоже очень хорошо. Все-таки мы не видим какого-то такого желания властей придумать что-то пафосное, идеологическое. А с другой стороны, я наблюдаю, как сам народ тяготеет к пафосности и тяжеловесности, что ли. Названия эти такие, какие-то... Все эти «мангазеи». Все это тяжеловатое. Да? Мне кажется, что название должно быть легким, не вычурным, не претендующим ни на что. Обычно многие названия топонимические называются не потому, что они тяжеловесны, чего-там там должны в себе обязательно нести, какую-то далеко идущую смысловую нагрузку, а лишь потому, что они очень близки с точки зрения человеческого восприятия.

Д.Щ.: То есть легкие, простые, запоминающиеся, красивые.

Т.С.: Может быть, даже не красивое и, может быть, даже не понятное, но как-то связанное с местной топонимикой, связанное с какими-то местными географическими или профессиональными названиями. В этом плане это понятно: Университетская близко. Но мы уже про это поговорили. Вот, как в Сургуте есть странное место: площадь-не площадь, сквер- не сквер, перекресток-не перекресток – «Пятачок». Когда-то там, в начале 70-х годов возник этот ГРЭСовский пятачок, так его многие сургутяне по привычке и называют. И я бы, кстати говоря, от такого названия не отказывался, я бы этот пятачок бы использовал. В

от такие: Пятачок, Таратыновка, Айболит, вот у нас есть рубрика, которую Юра Нуреев ведет, по странным сургутским названиям. Вот это все очень интересно, это надо использовать, а оно приживается.

Вот конкретно место Центральной площади, я как пример привожу, совершенно не призываю всерьез брать за основу то, что я говорю. Вот там рядом у нас район этот вот называется «За ручьем», это между Тюменьэнерго и Университетом. Понятно, что площадь называть «За ручьем» как-то странно. Но тот район можно было бы сохранить с тем названием. Возможно, такие простые названия, как «Стрелка», в общем-то, почти «Стрелка», там где-то рядом собираются три рукава Саймы.

То есть, если сегодняшнее голосование сургутян по площади использовать как основу для следующего интеллектуального штурма, то это бы был неплохой вариант. Основываться на нынешнем голосовании с названием Университетская, с моей точки зрения, весьма поспешно.

Название «Площадь Света» из всех, которые я слышал, мне кажется, на данном этапе наиболее простым, оно хорошо выговаривается чисто фонетически: «Площадь Света». Свет на славянских языках имеет второе значение — мир. То есть можно как-то еще подразумевать, что это площадь мира, что весьма актуально в современном нашем состоянии. Если брать, например, возьмем «Площадь Света», оно, название нам понравилось. Какая концепция могла бы быть? Наверное, надо придумывать как-нибудь световые инсталляции, наверное, тогда надо бы делать из этой площади не просто место массовых мероприятий, повседневной притягательности для горожан, пешеходов, которые там отдыхают, надо чего-то там изобретать со светом. Наверное, брать специалистов, наверное, какие-то композиции, лазерные штуки, поющие фонтаны летом. В общем-то, делать из этого то, что как-то отрабатывает тему света, мира. А еще свет — это учение, это просвещение.

Д.Щ.: Как раз Университет рядом.

Т.С.: Да, что бросает мостик к соседнему Университету. А свет, кстати, это еще и Тюменьэнерго рядом, мы как раз об этом думаем, Газпром тоже, в общем-то, в каком-то смысле свет и просвещение, потому что и инженерные кадры. Надо обыгрывать вот эту композицию. По-моему, есть, с чем. И двигаться в этом направлении. И если Сургут как-то пойдет по пути этой концепции, то площадь может ожить и наполниться нормальным городским смыслом. Я использую «Площадь Света» как пример. Можно также поработать над Мангазеей. Но мне вообще не нравится Мангазея — это как раз тяжеловесная вычурность. О чем она говорит? О том, что здесь Мангазея была какая-то? Да? Больше, наверное, подходит к тематическому парку какому-то, чем к площади.

А, кстати говоря, если с этим же светом играть, то действительно, можно с бывшим Тюменьэнерго, с Россетями нынешними, то бишь, поработать в качестве какой-то совместной программы, какого-то спонсорства, может быть, они на себя что-то возьмут, может быть, они будут электричество там поставлять.

Д.Щ.: То есть, да, к разговору о летнем и зимнем оформлении, там можно сделать какие-нибудь великолепные световые инсталляции на зиму, когда темное время суток у нас занимает большую часть времени, и это будет действительно красивое место, куда будет стягиваться народ для того, чтобы просто погулять, походить в этой красоте, как Никольская, условно, в Москве, когда она вечером зажигается вся.

Т.С.: Да.

Д.Щ.: А летом, действительно, сделать там какие-то другие. Понятно, летом у нас очень короткая ночь и там можно сделать другого рода инсталляции и менять их раз в году. Как раз к тому, что Андрей Филатов анонсировал свое видение двухфазного благоустройства Сургута.

Т.С.: Да, да, да, согласен. И самое главное: внимание к этой площади сейчас уместно. Вот, отвечая на твой вопрос, надо ли, главная ли это проблема города? Городская среда-то в принципе главная проблема любого города, любого муниципалитета. Это важный участок на карте Сургута, это связующее звено, потому что сегодня эта Центральная площадь, так называемая, находится на важных перекрестках старого Сургута, старой части Сургута, мкрн Энергетиков с той частью, которая дальше по улице Университетской уходит далеко, чуть ли не к Сургутским ГРЭТ, это к вопросу о свете, кстати, которые вырабатывают электричество. В общем, мне кажется, это предложение нашего коллеги, по-моему, Эдуард Иваницкий это озвучивал.

Д.Щ.: Это Иваницкий говорил, говорил и Николай Ганущак.

Т.С.: Наших коллег, по мне, так вполне рабочее название с вполне перспективной концепцией. Можно в этом направлении двигаться.

Д.Щ.: Ладно. Что ж, хорошо, посмотрим, какие решения будет у нас принимать Комиссия по топонимике, как будет дальше развиваться площадь. Я надеюсь, что, конечно, не остановится весь процесс на просто именге и будет какое-то качественное развитие территории, потому что оно просится, чтобы ее просто развили, чтобы из нее сделали что-то хорошее и привлекательное для всех горожан. В следующем эпизоде «О чем говорят» мы обсудим нашу парадоксальную историю с пляжами, в очередной раз. Так что, если что, переходите, подписывайтесь на наш Ютуб-канал siapress.ru, читайте Телеграмм-канал и поехали дальше.