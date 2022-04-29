Торгово-развлекательным центрам придется просто выживать

Судьба торгово-развлекательных центров в нынешнем кризисе стала поводом для обсуждения на проекте «О чем говорят» с его ведущими – обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Проблема ТРЦ в том, что у них даже в доковидные времена появлялись серьезные структурные конкуренты в виде онлайн-шопинга, а потом на них упала бетонная плита пандемии, и теперь сверху – еще больших размеров плита санкционного кризиса.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город» также на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Поговорим сейчас про одну тему, которая актуальна, конечно же, для всех регионов России и для нашего в том числе – это судьба торгово-развлекательных центров. Огромные 100-тысячные и не только 100-тысячные, но и в принципе любые торгово-развлекательные центры пострадали очень серьезно, ушли очень крупные бренды. Как минимум, на время ушли, не факт, что они не вернутся. В настоящий момент они отсутствуют, они закрыты, всякие там H&M, Zara и так далее. И при этом падает покупательская способность у народа, и поэтому ему сложнее ходить и что-то там покупать и что-то себе позволять из того, что он себе позволял до недавнего времени.

И что сейчас с этим всем делать? Как торгово-развлекательным центрам выходить из проблемного поля? У них будет меньше арендаторов, у них будет меньше покупателей, меньше выручка в то время, как налоги никуда не делись сейчас, кредитные обязательства тоже никуда не делись, кредитные ставки растут и становятся меньше доступны и так далее. То есть все довольно сложно. Тарас, как бы ты видел, что делать тем руководителям торгово-развлекательных центров, которые сейчас оказались в той ситуации, в которой они оказались?

Т.С.: Им остается в этой тяжелейшей ситуации оптимизироваться, выживать и искать такие пути сохранения бизнеса, которые сегодня не тривиальны и которые до сих пор во все предыдущие кризисные ситуации не применялись. Что на самом деле сейчас происходит? Крупный ритейловый бизнес в мире, а в России это сейчас особенно наблюдается, еле пережил пандемию…

Д.Щ.: Да. Они только-только очухались.

Т.С.: Это было два года, полных убытков. Очень тяжелые ситуации выживания. Сейчас ритейл попадает в историю с невероятными и невидимыми санкциями. А санкции эти, в первую очередь, как раз ударили по торговле. То, что население может наблюдать сразу, помимо инфляции, это изменение привычного торгового ландшафта для людей. Они идут в магазины и смотрят, что привычный магазин, где они покупали одежду, средний класс закрыт, привычные рестораны закрыты, и процесс этого закрывания будет продолжаться до полного переформатирования торговли. И третий фактор, который очень сильно подкашивает торговлю традиционную, к которой относится и такой формат, как торгово-развлекательные центры, это онлайн-шопинг. Мир стремительно уходит в интернет-магазины. Кстати говоря, два года пандемии эту технологию очень хорошо отработали.

Д.Щ.: Это когда ты фактически заказываешь вещи, тебе их привозят, ты их можешь померить, и если они тебе подошли, то ты их оставляешь, если не подошли, то отдаешь, и деньги списываются в зависимости от того, что ты там в итоге купили или не купил. То есть это работает очень хорошо, на самом деле.

Т.С.: Конечно, онлайн-шопинг, кроме возможности перед покупкой потрогать тактильно, физически товар, на сегодня предоставляет потребителю все возможности традиционной торговли. То есть действительно, ты можешь обменять бесплатно, ты можешь возвращать в очень длительные сроки. Вот некоторые интернет-магазины дают возможность возвращения промышленных товаров до 160-ти дней, до полугода практически. Фактически ты можешь владеть вещью, потом какой-нибудь диван вернуть назад. Это очень интересная тенденция.

Американские исследователи торговой сферы еще два года назад сделали большое такое аналитическое эссе о перспективах торгово-развлекательных центров крупных и пришли к выводу, что этот формат начинает постепенно угасать. Надо тут уточнить, что мы считаем торгово-развлекательным центром? Все крупные торговые комплексы, которые, скажем так, имеют формат не городского, а загородного. По структуре своей два крупнейших сургутских ТРЦ: «Сургут Сити Молл» и «Аура», не смотря на то, что они находятся в городской черте, это формат как бы загородный, то есть люди должны выехать туда на машине и там проводить целый день. Это американская модель, оттуда все пошло на самом деле – когда перед въездом в города строились такие гигантские торгово-развлекательные центры, в которых местное население проводило фактически свой досуг.

По сургутским, да и московским, да и любым другим аналогичным форматам это все прекрасно наблюдаю. Вот американцы (это еще несколько лет назад было) говорят о том, что такой формат начинает себя изживать. И тогда никакой пандемии не было, тогда как раз на пятки наступала интернет-торговля очень сильно. А вот формат городского универмага по-прежнему востребован. Но мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: вот Сургут, жители которого входят в число одних из самых богатых жителей страны по уровню дохода на душу населения, по бюджетной обеспеченности, размеру минимальной зарплаты и так далее, демонстрирует противоположную тенденцию. Форматы крупных ТРЦ, таких, как «Сургут Сити Молл», «Аура» процветают и демонстрируют успешность, ну до сегодняшнего момента…

Д.Щ.: Да, процветали.

Т.С.: Вот как стартап очень все хорошо получилось у них. А городской универмаг не пользуется такой популярностью у горожан.

Д.Щ.: Давай уточним, что ты имеешь в виду под форматом городского универмага. Чем он отличается от торгово-развлекательного центра?

Т.С.: Это магазин, средний магазин, большой магазин, который расположен в центре города, в котором осуществляется продажа разных групп товаров: от продуктов до мебели, белья, каких-то хозяйственных товаров…

Д.Щ.: Типа «Сибири».

Т.С.: Да. В Сургуте классическим примером городского универмага является ТЦ «Сибирь». И первые годы своего существования «Сибирь» была сверхпопулярным магазином у горожан. В общем-то, это был единственный такой крупный магазин на город. Вот такой особенностью городского универмага является то, что всем процессом торговли управляет одна компания, и вся торговля всеми группами товаров осуществляется одним продавцом. Грубо говоря, один универмаг – это одна фирма, одно название продавца в чеках, и вот вся логистика, вся товарная политика осуществляется администрацией этих универмагов. Если брать Москву, то таковым универмагом там является ЦУМ, например.

Когда-то это были большие торговые площади, которые точно также сдавались в аренду и субаренду мелким предпринимателям. Так вот, если крупные ТРЦ – это пул из арендаторов, которых набирает владелец комплекса, и уже осуществляет какую-то политику с ними, то универмаг – это одна структура, одно юрлицо и вот он проводит такую политику, как бы является таким большим оператором одного торгового, но очень разнопланового бизнеса. А второй… Вот в мире формат универмагов очень востребованный. В любом европейском или американском городе подобные торговые точки, которые расположены в городах, они очень успешны, они хорошо работают, они приносят прибыль.

Вот, собственно, так вот выглядит эта ситуация. И я бы еще сказал, это уже чисто наше российское, российско-сургутское, сверхуспешным форматом торговым еще является барахолка. Вот в Сургуте барахолка – это, что, например? Торговый центр «Купец», любой, так называемый, торговый центр, я не знаю, в этих пристроенных помещениях жилых домов на улице Ленина, вот эти, так называемые, Центральные универмаги, где надо в подвалы спускаться, вот эти все барахолочки работать будут будь здоров, хорошо, потому что они основаны на очень, скажем так, на очень гибкой системе арендных договоров. Продукция, которая там продается арендаторами, субарендаторами, торговцами, зачастую проходит менее жесткий таможенный надзор, чем структурированный бизнес в виде крупных ТРЦ.

Д.Щ.: Мягко говоря.

Т.С.: Кстати, мы наблюдали последние пару-тройку лет в том же «Сити Молле» попытки как бы немножко «обарахолить» торговые площади, когда там появились, как грибы после дождя, островки вдоль вот этих пешеходных зон, которые торгуют бог весть чем, такой уже ерундой торгуют. Это такой способ коммерционализировать дополнительно свои площади, поднять маржинальность, чтобы конкурировать хоть как-то со всякими «Купцами», «Герами», «Центральными»…

Д.Щ.: Давай два слова скажем про «Вершину». «Вершина» тоже формально является ТРЦ, там есть всякие фудкорты, кинотеатры, магазины и так далее. Но сейчас она вновь пытается ее продать. Ставит цену в 550 млн рублей. В декабре попытались это сделать — не получилось, не нашелся покупатель в декабре. Сейчас апрель 2022 года и навряд ли найдется покупатель и сейчас. Что по этому поводу можно предпринять?

Т.С.: Во-первых, «Вершина» – это второй пример попытки создания такого городского универмага, но он сразу был ТРЦ. Тем не менее, в общем-то, если бы и экономика в стране складывалась иным образом, если бы политика городских властей была бы более умной в подобных вопросах, то у «Вершины» были бы шансы стать неплохим коммерческим торговым проектом. Что я подразумеваю под умной городской политикой? Я считаю, что ТЦ «Вершина» должен был появиться не в том месте, где он был построен, а например, в том месте, где сейчас расположен «Сити Молл». Просто, если представить, даже как бы это выглядело на берегу, из города, с разных точек города, она бы работала, конечно. Но это, конечно, не говорит, что «Ситимолл» хуже магазин, чем «Вершина». Это говорит о том, что власти городские могли как бы предположить, что такой архитектурный шедевр должен все-таки работать, а не быть зажатым достаточно примитивными, жилыми, массовыми какими-то зданиями.

Либо, если уж «Вершина» появилась на этом участке проспекта Мира, власти не должны были позволять рядом строить, мягко говоря, такие некрасивые жилые здания и создавать вокруг уже «Вершины» дальнейшую территорию уже общественную с тем, чтобы все это уже работало в комплексе. Сейчас, как это ни странно звучит, на фоне всего это архитектурного кошмара, где она расположена, она выглядит бельмом в глазу.

Перспектив у «Вершины», я повторюсь в тысячный раз, кроме как превращаться в общественное культурное пространство, я не вижу. «Вершина» изначально, к величайшему сожалению, являлась проектом, с коммерческой точки зрения, бесперспективным. Она появилась только каким-то стоическим усилиям воли ее создателя, инициатора, Алексея Сафиоллина. Но в этом нет никакого коммерческого смысла. Она, действительно, обошлась инвестору очень дорого. И с какого-то момента этот проект перешел нулевую точку, после которой бизнес перестал иметь смысл, и все это превратилось в проект амбиций. Это если про историю «Вершины»...

Хотя, сам проект, прекрасный проект. Это здание, которое является одной из жемчужин сургутской архитектуры. И именно по этой причине, и именно по той причине, что стоит она сегодня недорого — 500 млн — это микроскопическая сумма для бюджета Югры, микроскопическая просто сумма, незаметная.

Д.Щ.: Да, там расходная часть в этом году 300 млрд рублей.

Т.С.: И даже, если подразумевать какие-то дополнительные инвестиции в ее переоснащение под музейный кластер, под культурный кластер, под многофункциональную культурную площадку, где есть несколько сцен, возможностей, возможностей для экспозиций, для каких-то инсталляций... То есть все вот эти моменты отработаны. У нас в стране есть, особенно в Москве, или в таких городах культурных, продвинутых, как Краснодар, как Екатеринбург, как Пермь, все эти технологии есть по переоснащению подобных объектов в то, о чем мы говорим. Я поэтому настаиваю на том, что это единственная возможность создать из «Вершины» современное работающее, культурное пространство, и дать «Вершине» новую нормальную жизнь. Не вижу никаких проблем, вот просто не вижу никаких проблем даже с учетом сегодняшнего кризиса, с учетом возможного секвестрования бюджетов всех уровней, я считаю более, чем возможно, сделать из «Вершины» подобный кластер. А ТЦ там не идет. Это уже понятно. Она не выдерживает конкуренции даже с ТЦ «Союз», который напротив.

Д.Щ.: Да. Если он раньше не шел, то и сейчас не пойдет. Ладно. Будем завершать этот наш эпизод. Смотрите нас на YouTube, читайте расшифровку на siapress.ru, подписывайтесь также на наши каналы на YouTube и в Telegram. Мы продолжим. Следующая тема у нас будет про образование.