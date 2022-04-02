В Сургуте стартовал этап всероссийского конкурса «Флагманы образования. Школа»

В Сургуте прошло открытие очного полуфинала всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего на данный этап прибыло 50 коллективов участников, Югру представляют команды четырех муниципалитетов:

МБОУ СОКШ №4, г. Нефтеюганск;

МБОУ СШ №30 с УИОП, г. Нижневартовск;

МБОУ СОШ № 6, г. Пыть-Ях;

МБОУ СОШ №12, г. Урай;

МБОУ СОШ №6, г. Пыть-Ях;

МБОУ СШ №3, г. Нижневартовск;

МБОУ «Гимназия №1», г. Нижневартовск;

МБОУ СОШ №5, г. Пыть-Ях.



«Команда организаторов конкурса «Флагманы образования. Школа» подводит определенную черту – Сургут принимает заключительный полуфинал трека в 2022 году. Это был большой путь, объединивший более 1,5 тысяч сильнейших педагогов и управленцев со всей России, наполненный новыми начинаниями, смыслами, атмосферой совместной работы и развития. Через три дня мы объявим команды, которые представят Урал в финале профессиональных соревнований. Я желаю каждому участнику яркого выступления, полезного общения со своими коллегами и единомышленниками, новых знаний и впечатлений. Пусть каждому из вас сопутствует успех!» – обратился к участникам заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей»

Место для проведения открытия выбрано знаковое – педагогический университет, единственный в округе вуз, который взращивает будущих учителей и педагогов для образовательных учреждений региона.

«Для нас, Сургутского педагогического, большая честь и высокая ответственность стать площадкой его проведения. Для нас это бесценный опыт общения с коллегами-профессионалами, который мы обязательно используем в своей работе по подготовке педагогических кадров для нашего региона. Мы рады приветствовать участников конкурса и желаем им всем проявить здесь свои лучшие профессиональные качества и компетенции. Желаем всем творчества и успехов!» – отметил ректор вуза Владислав Засыпкин.

Обстановка перед открытием была теплая: несмотря на общее волнение, участники общались со своими коллегами, пели песни под гитару. По словам заместителя директора МАУ СШ №2 Красноуфимска Тамари Куприяновой, этот конкурс позволит проявить им множество навыков, которые позволят успешно обучать детей.

«Ждали начала с нетерпением, было интересно, что же подготовили нам организаторы «Флагманов образования». На предыдущем этапе мы решали тесты – на профессиональную грамотность, педагогические и управленческие навыки. От нашей школы вообще приехало две команды. Мы активные участники всероссийских конкурсов, региональных, поэтому и этот конкурс мы не могли пропустить», – рассказала замдиректора.

Отметим, что проект «Флагманы образования. Школа» направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования. Всего 36 758 человек подали заявки на участие.

«Конкурс «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это больше, чем просто профессиональное испытание. Это уникальная отправная точка, которая позволит самым активным и инициативным управленцам со всей страны приобрести действительно особенный опыт внедрения творческих, инновационных подходов в образовании. Благодаря этому опыту, плодотворной работе участники смогут выйти на качественно новый профессиональный уровень и стать настоящими лидерами в сфере образования. Отрадно, что участие в отборочном туре принял 481 педагог из образовательных учреждений Югры. 8 команд принимают участие в окружном полуфинале Уральского федерального округа. Благодаря «Флагманам образования» у участников есть возможность пройти комплексную оценку профессиональных компетенций», – прокомментировал заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин.